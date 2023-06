5 potravin, které spálí tuk na břiše: Pohanka je jedna z nich, ale málokdo to ví

Krásná štíhlá postava v plavkách je sen mnoha z nás, který je mnohdy velmi těžké naplnit. Pokud jste se však rozhodli jít do toho naplno, nezapomeňte do svého jídelníčku zařadit následující potraviny, se kterými shodíte tuk na břiše raz dva!

Břicho patří mezi partie, které ke zhubnutí potřebují víc než jen pravidelné posilování. Abyste měli štíhlý pas, měli byste se zaměřit také na svůj jídelníček. Vyrýsované svaly můžete mít, ale s tukovou vrstvou to nikdy nezjistíte. Začněte jíst potraviny, které tuk na břiše efektivně spálí. Díky nim to do léta ještě stihnete.

Podívejte se na video, které vám prozradí, jaké potraviny jsou na hubnutí břicha ideální:

Ovesné vločky

I když vláknina břicho nafukuje, je důležitou součástí zdravého jídelníčku. Nejenže se po ní budete cítit velmi dlouho sytí, ale také napomáhá správnému trávení, čímž má hned dvě výhody pro hubnutí. Ovesné vločky je proto dobré konzumovat ráno nebo večer, kdy zaženou nekontrolovatelné mlsání.

Banán jako dezert

Kdo by si nedal sladkou tečku po dobrém a vydatném obědě. Namísto různých dortů a čokolád ovšem sáhněte raději po zralém banánu, který dostatečně uspokojí vaše chutě na sladké. Zároveň vás nabije energií a pomůže tělu odvodnit se. Také obsahuje spoustu vlákniny, rezistentních škrobů a draslíku, který napomáhá zvyšovat hladinu klidového metabolismu.

Hubnutí břicha podpoří také zelené lusky, hrášek a čočka. Zdroj: profimedia.cz

Zelenina plná vody

Víte, která zelenina patří mezi nejméně kalorické potraviny kvůli 90% obsahu vody? Okurka. Má minimální počet kalorií, ale najdete v ní dostatek vitaminu A, C i minerálních látek, jako jsou draslík, křemík a železo. Okurka efektivně snižuje hladinu glukózy v krvi, čímž podporuje metabolismu.

Přírodní a zdravé tuky

Pro správné fungování tělo tuky zkrátka potřebuje. Na výběr však máte nezdravé tuky v podobě fast foodu, anebo naopak zdravé tuky, které obezitě předcházejí. Zařaďte proto raději do svého jídelníčku avokádo a ořechy, jež mimo zdravých tuků obsahují rovněž vitaminy, minerály a látky, které jsou pro naše tělo velmi prospěšné.

Islandský typ bílého jogurtu skyr je na hubnutí břicha dokonalou potravinou. Zdroj: Profimedia

Grapefruit, zdroj antioxidantů

Pokud tápete, co si dát ke svačině, zvolte grapefruit. Má obrovské množství prospěšných látek, které dokážou výrazně snížit hladinu cukru v krvi a zmírnit uvolňování inzulinu. Konzumací grepu bude moci vaše tělo čerpat energii z uložených tuků, čímž se zbavíte nežádoucí "pneumatiky" kolem svého břicha.

Pohanka

Málokdo ví o pohance, jak moc může pomoci při snaze o ploché bříško. Pohanka obsahuje vysoké množství vlákniny, která je prospěšná při hubnutí. Vláknina zvyšuje pocit sytosti, což vám pomůže omezit příjem kalorií a snížit přejídání. Díky tomu budete mít tendenci jíst menší porce a snadněji udržovat kalorický deficit, který je nezbytný pro spalování tuku.

Pohanka je výbornou zásobárnou minerálů a vitamínů a je vhodná pro bezlepkovou dietu. Zdroj: shutterstock.com

Navíc je pohanka relativně nízkokalorická potravina. Pokud tedy nahradíte vysoce kalorická jídla či přílohy pohankou, můžete snížit celkový příjem kalorií a podpořit tak své hubnutí. Pohanka obsahuje komplexní sacharidy, které se tráví pomaleji než jednoduché cukry. To znamená, že hladina cukru v krvi se zvyšuje postupně a udržuje se stabilní.

Stabilní hladina cukru v krvi vám pomůže udržet energii na vyrovnané úrovni a snížit chuť na sladké a nezdravé potraviny. Je také bohatá na živiny, jako jsou vitamíny skupiny B, hořčík, fosfor, draslík a železo. Tyto živiny jsou důležité pro správnou funkci metabolismu a pomůžou vám udržovat optimální energetickou hladinu při hubnutí.

Vždycky je však důležité mít na mysli také to, že spalování tuku na břiše nezavisí pouze na konzumaci pohanky, ale také na celkovém stravování a životním stylu. Je nezbytné dodržovat vyvážený jídelníček, pravidelně a dostatečně se hýbat a minimalizovat příjem nezdravých potravin.

Zdroje: itesco.cz, idnes.cz, toprecepty.cz