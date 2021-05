Potraviny, které pročistí střeva, zabrání nadýmání a pomohou zhubnout

Po dokonalé postavě touží každá žena. Cestou k vysněné formě se ale nemusíte udřít k smrti v posilovně. Stačí se hýbat méně a dodržovat správný jídelníček. Kouzlo rychlého hubnutí tkví totiž ve vyvážené stravě. Přinášíme vám deset potravin, díky kterým budete fit.

Jablka

Jablka mají hned několik výhod. Zaprvé obsahují vitamíny a zadruhé jsou sladká, takže když na vás večer přijde mlsná, zaženou hlad. Za chvíli si zvyknete a místo čokolády budete automaticky sahat po ovoci. Ve slupce je navíc vláknina, která je pro tělo potřebná. Zejména pro ženy je podstatné, že látky v jablkách zpomalují proces stárnutí.

Ořechy

Jak nahradit chipsy? To je otázka, na kterou známe odpověď. Sáhněte po pytlíku s ořechy. Po večerech budete mít co chroupat, ale nebudete tloustnout. Mandle, vlašské a para ořechy v sobě mají kombinaci bílkovin, zdravých tuků a vlákniny. Ke svačině bodne hrst mandlí. Nakrájené je můžete použít jako dochucovadlo do salátů. Při výběrů ořechů volte nesolené.

Jogurt

K večeru se jogurtu vyhněte, ale ráno se do něj můžete směle pustit. Je plný bílkovin, minerálních látek i vápníku. Ten prospívá kostem. Při výběru preferujte plnotučný. Po odtučněném dostanete brzy hlad. Jogurty a ostatní mléčné výrobky navíc obsahují takzvané prospěšné bakterie. Ideální je bílý, který můžete dochutit třeba ořechy. Ten s příchutí vaše chutě ještě povzbudí.

Avokádo dodá zdravé tuky. Zdroj: Autor: Elena Shashkina / Shutterstock.com

Avokádo

Čím dál oblíbenější avokádo se vyplatí jíst pravidelně, i když obsahuje 83 % tuku. Pokud se chystáte hubnout, je ideální volbou. Najdete v něm esenciální mastné kyseliny a mono-nenasycené druhy tuků, jenž jsou pro tělo zdravé. S avokádem máte na výběr širokou škálu jídel od quacamole až po zapečené avokádo s vejcem vhodné na snídani.

Brokolice

Brokolici můžete jíst takřka neomezeně, a to ráno i večer. Ideální je na páře, ale dá se zapéct i se sýrem nebo ji můžete přidat do zeleninové polévky. Obsahuje zejména vitamín C, který je dobrý na imunitu a pomáhá udržet svěží pleť. Kromě toho má v sobě brokolice také minerály, které pomáhají odbourávat tukové buňky. Bohatá je i na vlákninu.

Cibule

Cibule má hned několik skvělých vlastností. Kromě toho, že spadá do potravin, po kterých se dobře hubne, obsahuje také sirné sloučeniny se silným antibakteriálním účinkem. Pokud dáte syrovou cibuli vařit, výluh z ní pomáhá proti kašli. Nakrájená v misce poblíž postele zase pomůže proti rýmě. Zdraví prospěšná je, i když ji jen krájíte a slzíte, jelikož tak dezinfikujete sliznici.

Správně naporcovat ananas není těžké Zdroj: Elizaveta Galitckaia / Shutterstock.com

Fazole

Velkým pomocníkem při hubnutí a zároveň významným zdrojem vlákniny jsou fazole. Pokud se chcete dostat do formy, vláknina je důležitá z jednoho prostého důvodu – navodí pocit sytosti. Organismus se po nich snadno odvodní. Před zpracováním je nutné je namočit, jelikož pak na tělo nepůsobí tak nadýmavě. Výrazně se tím také zkrátí doba vaření.

Houby

Houby dokáží zázraky. Nejen, že jsou velmi zdravé, ale nevýrazné pokrmy úžasně dochutí. Dají se skvěle skladovat tím, že je usušíte a konzumovat je pak lze v každém ročním období. Obsahují zejména vitamíny B a D. Pokud houby budete jíst pravidelně, zvýší odolnost vašeho imunitního systému. Díky jejich nízké kalorické hodnotě se při konzumaci nemusíte omezovat.

Chilli papričky

Ať už sáhnete po sušeném chilli nebo čerstvých chilli papričkách, neuděláte chybu. Chilli si můžete směle dát ráno třeba na míchaná vajíčka. Ty obsahuji bílkoviny, které jsou potřeba konzumovat denně a chilli zajistí, že jich nesníte deset najednou. Pálivá jídla totiž zpravidla zamezují velké chuti k jídlu. Po konzumaci chilli nastane v těle tepelná reakce a s ní rychlejší spalování.

Ananas

Sladký až přespříliš? Vůbec ne. Ananas mate chutí, ale jedná se o nízkokalorickou potravinu s velkým obsahem vody. Dále obsahuje asi tak všechno, co si při dodržování zdravého životního stylu, umíme představit. Kromě pramálo sacharidů, přibližně 8 %, má v sobě bílkoviny, tuky a vysoký obsah vlákniny. Působí příznivě na překyselený žaludek.

