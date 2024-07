Jak je to s migrénou a jídlem? Pokud trpíte na migrény, podívejte se, jaké jsou nejlepší potraviny na zvládání bolesti hlavy a jakým potravinám se naopak vyhýbat.

Jídlo a pití proti příšerným migrénám? Možná to zní trochu podivně, ale lékaři potvrdili, že to, co jíte, může vaši migrénu ovlivnit. Některé potraviny mohou zabránit vzniku nepříjemných bolestí hlavy.

Některá jídla zas mohou pomoci migrénové bolesti snížit, nebo zmírnit jejich příznaky. Vy sami můžete bolestivou migrénu částečně kontrolovat právě na základě toho, co jíte. Podívejte se, jak to funguje.

Potraviny na migrénu

Jako první se podívejte na některé tekutiny, které mohou zmírnit migrénové bolesti. Na prvním místě v tomto pomyslném žebříčku je voda. To asi nikoho nepřekvapuje, jelikož voda je takový univerzální lék na kdeco.

Voda vám může pomoci v případě, že spouštěčem migrény je dehydratace. Doplněním tekutin vodou tudíž zůstane vaše tělo hydratované, což může pomoci během migrénové epizody s podporou přirozených reakcí těla na příznaky.

Voda je tekutinou číslo jedna na žebříčku proti bolesti hlavy. Při migréně je hydratace klíčová.

Dále může pomoci kofein. Ten je velice efektivní při zmírnění příznaků migrény ve spojení s tradičními léky proti bolesti. Jen je důležité to s kofeinem nepřehnat a dávat si pozor na dávkování.

Co se jídla týče, nejdůležitější je čerstvá a zdravá strava. Mohou pomoci potraviny, které jsou bohaté na hořčík. Mezi ty patří například listová zelenina, ořechy, fazole, a dýňová a chia semínka.

Co (ne)jíst na migrénu

Další potraviny, které pomáhají zmírňovat bolest při migréně, jsou omega 3- mastné kyseliny. Ty se nachází v rybách, nejvíce v lososu a makrelách, dále pak v chia semínkách, oříškách, a někdy také ve vejcích a mléce.

Jako další jsou na migrénu skvělé potraviny s vysokým obsahem tuku a nízkým obsahem sacharidů. Ty mohou zabránit migrénovým bolestem hlavy. Patří mezi ně libové maso, vejce, mořské plody, neškrobová zelenina jako například chřest nebo artyčoky.

Losos je ryba. která je bohatá na omega 3- mastné kyseliny. Tudíž je ideální potravinou v případě bolestivých migrén.

A jakým potravinám se naopak vyhnout? Co se migrén týče, spouštěče má každý jiný. Ale mezi běžné jídlo, které je úzce spojováno s migrénou, patří alkohol, především pivo, dále pak čokoláda, uzené maso, umělá sladidla, uzené ryby nebo také výtažky z kvasnic.

To všechno jsou potraviny, kterým lékař radí se vyhnout, pokud trpíte na migrénové bolesti hlavy.

