Nejlepší potraviny proti stresu a úzkosti: Tyto fungují na nervy skvěle

Nervy máte jednom jedny. Co tedy dělat, když vám haprují? Dnešní doba je stresová. Člověk se musí otáčet, aby si splnil všechny své sny a předsevzetí. Hypotéka. Rodina. Dovolená u moře… Nic není zadarmo a vše vyžaduje plné nasazení. Jenže člověk není stroj a občas každému „dojdou baterky". A pak, když to nejméně čekáte, vás přepadne úzkost… takový ten nepříjemný tlak na hrudi, až máte pocit, že nemůžete dýchat. Co teď?

Nebojte se, nejste v tom sami. Podobné zážitky sdílí denně tisíce lidí na celém světě. Odborníci tvrdí, že úzkostnými poruchami trpí více než 15 % populace. A kupodivu jsou k nim více náchylnější ženy, než muži. Jak je to možné?

Kde se vzala úzkost?

Úzkost se většinou objeví, když se cítíte z nějakého důvodu v ohrožení. Buďto jako důsledek dlouhodobého stresu, nebo coby„produkt“ nutkavých myšlenek. Ať už tak či onak, výsledek je více než obtěžující. Poprat se s úzkostí není jen tak. Odborníci doporučují pohyb (například procházky přírodou) nebo jednoduchá dechová cvičení. Léčivě působí i hudba. Souhra různých tónů vám pomůže uvolnit emoce a trochu se uvolnit. Nejlépe na lidskou duši působí klasická hudba - zejména skladby W. A. Mozarta, které jsou prý tak harmonické, že se používají jako doplňková léčba při epileptických záchvatech!

Jídlo je lék

Jak se říká, láska prochází žaludkem. Totéž by se však dalo tvrdit i v případě úzkosti. Vědci totiž tvrdí, že určité potraviny ve vašem jídelníčku mohou vaše obtíže zmírnit. Jde zejména o suroviny, které obsahují některou z těchto látek – vitamin B, magnezium, vitamin C nebo železo. A které to jsou?

Hořká čokoláda

Není divu, že většina žen své milostné nezdary řeší čokoládou. Otázkou však je, zda sáhnou zrovna po té hořké... Podle studie uveřejněné v časopise Journal of Psychopharmacology je prokazatelné, že lidé, kteří jedí (nebo pijí) tmavou čokoládu, jsou o o poznání klidnější než ostatní. Tak toho využijte!

Chřest

Přestože jde jen o sezónní zeleninu, na lidskou duši zabírá. Chřest obsahuje velké množství síry, draslíku, vitaminu B a hlavně kyselinu listovou. Když totiž máte v těle nedostatek kyseliny listové, jde vaše nálada strmě dolů. Tak neváhejte a dejte si chřest!

Ústřice nebo dýňová semínka

V Čechách na ně narazíte jen v luxusních restauracích. Nicméně, i když je to drahé zboží, vyplatí se do něj investovat. Ústřice jsou totiž úžasným přírodním zdrojem zinku, který zlepšuje naši schopnost zvládat stres. Naopak, pokud vám tenhle minerál v těle chybí, zachvátí vás právě úzkost. Pokud nemáte chuť na ústřice, velké množství zinku najdete například i v pro nás dostupnějších dýňových semínkách.

Krůtí maso

Je dietní, dobré, a navíc i lehce stravitelné. Prospívá i z hlediska duše. Krůtí maso totiž obsahuje tryptofan, který snižuje úzkost. Navíc prohlubuje pocity klidu, což je důvod, proč bychom asi všichni měli jíst krůtí maso ve velkém.

Avokádo

Možná byste to nečekali, ale tahle „zelená hruška“ obsahuje významné množství draslíku, který podporuje duševní rovnováhu. V avokádu najdete i vitamin B či nenasycené mastné kyseliny. Béčko je známé tím, že vzbuzuje v člověku pocit naděje a optimismu. A tak si příště ty avokáda kupte dvě, nebo ještě lépe tři!

Heřmánkový čaj

Patří mezi osvědčené „uklidňováky“ pro nespavce. Kupodivu heřmánek pomáhá i při úzkostech a depresích. Uvařte si heřmánkový čaj a uvidíte, jak se vám (nejen psychicky) uleví.

Kefír

Někdo ho miluje, njiný nenávidí. Pokud jste vůči němu vlažnější, zkuste ho vzít na milost. Kefír totiž ovlivňuje činnost střev a ne nadarmo se říká, že střevo je druhý mozek. Vzniká v něm totiž hormon „dobré nálady“ serotonin. Kefír navíc jetě obsahuje vitaminy A, D a K2 které jsou důležité pro pevné zdraví mozku.

Co ještě při úzkostech zabírá:

- Stanovte si pevný denní řád. Pomůže vám soustředit se na podstatné a „neulítávat“ na hloupostech.

- Dotýkejte se svých blízkých. Dotek totiž působí sedativně a navozuje pocit klidu, sounáležitosti a důvěry.

- Buďte co nejvíce venku. Slunce je zdrojem vitaminu D, ale také dobré nálady.

