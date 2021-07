Potraviny, které nejsou studené, a přesto ochlazují. Chraňte se jimi v horku

Pouze z logiky věci – a přitom nesprávně – bychom si mysleli, že v létě a v opravdovém parnu nás ochladí ty nejstudenější věci – ledové nápoje a drinky, zmrzlina, cokoli studeného. Opak je ale pravdou. A abychom vám v tom udělali ještě větší zmatek, podíváme se kromě běžných potravin na ochlazení i na ajurvédu.

Jsme to, co jíme. A totéž platí i o energii, jíž nám jednotlivé potraviny nabízejí. Každá potravina totiž v sobě má určitou energii – jak my, moderní, říkáme kalorie, ale naopak tradiční čínská medicína by to zase nazvala chlad, teplo, sucho či vlhko. Prostě to, co nám každá potravina přinese do těla, pokud ji zkonzumujeme.

Jídlem proti horku!

Sluneční žár představuje pro lidské tělo velkou zátěž – nejen že nás vyčerpává, ale je i příčinou spánkových poruch, nechuti k jídlu, špatné soustředěnosti při náročnější práci. Můžeme se snadno přehřát, a proto bychom si kromě pitného režimu měli v létě vybírat potraviny, které vám tuto zátěž pomohou zvládnout.

Poslouchejte naše tělo

Určitě netvrdím, že je špatné dát si v horku zmrzlinu, ledové kafe nebo nápoj na ledu. Ale nejlepší je reagovat na potřeby našeho těla. To si totiž řekne. Málokdo z nás si chce dát v létě vařící polévku nebo těžké jídlo – jako omáčku s knedlíkem. Mnohem raději si dáme studenou polévku, ovoce nebo zeleninový salát, na což většinou reagují i letní menu v restauracích.

Podívejme se však na osvěžující potraviny, které nás v létě energeticky ochladí. A, světe, div se, pokud jde o pití, většinou jsou to naopak teplé nápoje.

Teplý čaj i svařák!

Ano, slyšíte dobře. Teplý čaje – ať už černý, nebo ovocný i zelený (ale pozor, u zeleného čaje pijme s mírou) naše tělo krásně zchladí, zatímco ledové nápoje náš organismus vystresují. V principu jde o to, že tělo musí svou vlastní energií teplý nápoj zchladit a tím také zchladí samo sebe. A u ledového nápoje je to naopak.

„Ledový nápoj musí naše vlastní tělo zahřát na tělesnou teplotu,“ říká Marian Šrank, který se zabývá léčitelstvím. „Tím vydává energii a samo se zahřívá. Proto je v letních dnech, kdy je skutečně horko, pít spíše nápoje teplé nebo vlažné. Ale zchladí nás dokonce i svařené víno, pivo nebo hořké likéry, samozřejmě káva, černý nebo zelený čaj i kakao.“

Masité lahůdky pro ochlazení

I masa dokážou zchladit, možná proto je léto ideální čas na grilování. Čínská medicína doporučuje v létě maso grilované, konkrétně skopové, nebo husu, krůtu, divokého králíka či křepelku, buvola, bizona, králíka, krocana nebo zvěřinu.

I grilovaná masa dokážou v létě snížit tělesnou teplotu Zdroj: Profimedia

Ochlazující zelenina

Zeleninové saláty jíme v létě často a rádi. Čínská medicína vychází především z dostupnosti regionálních potravin, které by měly být ideálně čerstvé. Podívejte se tedy na nejbližší farmářský trh nebo do supermarketu, a shánějte růžičkovou kapustu, ledový salát, polní salát, červenou řepu, pastinák, artyčoky, rajče, salátovou okurku, lilek, květák, brokolici, čínské zelí, chřest, mangold, papriku, špenát, řeřichu i ředkvičky. Všechny tyto druhy zeleniny ochladí náš organismus.

Ajurvéda by ještě přidala klasické zelí, celer, koriandr setý, okurku, zelené fazole, pastinák, hrách, brambory, tuřín, libovolné klíčky a výhonky, letní dýni a cuketu.

Zeleninu je možné konzumovat nejen syrovou, ale klidně ji i zapéct či použít do leča.

Ovoce – pozor, některé i hřeje!

I u ovoce najdeme to, které chladí nebo zahřívá. Na zchlazení si „naordinujte“ grapefruit, ananas, kiwi, rebarboru, jahody, citron, rybíz, mandarinky, pomeranče, borůvky, žlutý meloun, kaki, mango, papája, vodní meloun, sladká jablka, banány, hrušky nebo hrozny.

Zajímavé je, že například meruňky se řadí mezi potraviny zahřívací, proto je lepší si je raději zavařit na zimu.

Dle ajurvédy přidejme i avokádo, datle a fíky, medovice, limetky, granátové jablko, sušené švestky, rozinky, jahody a maliny.

Mléčné výrobky

U mléčných výrobků je chladivý efekt předpokládaný. Výborně fungují ovčí i kozí sýr a kozí mléko (ale ne všichni je máme rádi), jogurt, tvaroh, kefír anebo kysaná smetana. Kdo je však zimomřivý a trpí chronickou únavou, neměl by konzumovat nic z kravského mléka. Kozí a ovčí výrobky totiž mají nižší obsah těžko stravitelné laktózy.

Ajurvéda doporučuje i podmáslí, nevyhýbá se kravskému mléku, ghí ani domácím jogurtům.

Ajurvéda ještě něco navíc

Čínská medicína zahrnuje mezi chladicí potraviny i některé obiloviny a zrna, jako jsou laskavec (Amarant), ječmen, oves, těstoviny (pšenice), quinoa, rýže a basmati, tapioka a pšenice.

Z luštěnin sem patří fazole Azuki, fazole garbanzo (cizrna beraní), červená čočka, fazole mungo a pinto, sójové boby, tofu i bílé fazole. Doporučené jsou i namočené a oloupané mandle a kokos.

Pozor na zmrzlinu

Zmrzlina je samozřejmě v létě nutností, ale měla by být konzumována s rozvahou. Velká porce ledové zmrzliny je pro organismus stresující. Pokud už po zmrzlině sáhnete, nejlepší je udělat si ji doma, protože víte, co jste do ní dali a nekonzumujete koktejl z palmového tuku, konzervantů, barviv a cukru. Nebo vsaďte na osvědčenou zmrzlinárnu, lepší jsou v létě vždy ovocné zmrzliny s vysokým podílem ovoce a minimem cukru. Smetanové zmrzliny obsahují hodně tuku i cukru. Zmrzliny navíc vyvolávají pocit žízně.

Zmrzlina v létě osvěží, ale odvodňuje! Zdroj: Dalaifood / Shutterstock

Letní polévky – nejlepší večeře

Španělé a jejich gazpacho, či studené francouzské polévky, bulharský tarator, polský chlodnik nebo i řecké tzaziki. Letní studené polévky jsou výbornou lehkou večeří. Studené polévky nám dodají spoustu vitamínů, protože zelenina nepochází tepelnou úpravou, dále hodně vlákniny nezbytné pro správnou funkci žaludku a střev, tedy trávicího systému. Mnohé studené polévky obsahují jogurt, mléko či kefír, jež jsou rovněž v parnu vítané.

Teplým počasím trpí hlavně lidé nějakým způsobem oslabení, tedy například starší lidé, děti, chronicky nemocní, a to zejména kardiaci. Ale ani my, zdraví, bychom horké dny neměli podceňovat. Není potřeba připomínat, že nejdůležitější je pitný režim, hlavně když trávíme den na sluníčku.