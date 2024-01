Chudokrevnost má za následek únavu. Může mít několik příčin, ale jedná se o velice nepříjemnou a někdy i komplikovanou záležitost. Co radí odborníci, a jak můžete přispět potravinami k vašemu zdraví?

Anémie a únava jdou spolu ruku v ruce. Při chudokrevnosti má vaše tělo nedostatek červených krvinek, a proto se můžete cítit unavení, vyčerpaní i ze sebemenší aktivity a výkonnost vašeho těla velice klesne. Příčinou je snížená tvorba erytrocytů, neboli červených krvinek nebo zvýšení objemu krevní plazmy. Když se sníží tvorba červených krvinek ve vašem těle, důvodů může být několik. Jedním z nich je například porucha kmenových buněk, nedostatek hormonu, který podporuje tvorbu erytrocytů nebo například nedostatek vitamínu B12. Jak s tím ale pracovat a jaké potraviny jíst, aby se váš stav zlepšil?

Potraviny na chudokrevnost

Chudokrevnost znamená nedostatek železa v těle. Logickým řešením tudíž je jíst velké množství potravin, které obsahují železo a pro lepší zdraví a více energie také vitamín C. Potravin bohatých na železo jsou mraky, ale nejvíce jej určitě získáte z červeného masa. Pokud chcete dostat pořádnou dávku železa do těla, můžete se spolehnout na hovězí a jehněčí. Pokud si chcete opravdu pochutnat a zároveň dostat do svého těla potřebné železo, hovězí a jehněčí játra určitě zařaďte do jídelníčku. Pokud jste však vegetariány nebo vegany, železo můžete najít i ve fazolích a sušeném ovoci. Případně navštivte svého lékaře, který vám předepíše doplněk železa, abyste nemuseli jíst maso. Co se týče vitamínu C, ten je hojně obsažen v citrusových plodech, nejvíce pak samozřejmě v citronu.

close info Profimedia zoom_in Pokud potřebujete dostatek železa, nejideálnější jsou jehněčí nebo hovězí játra. Červené maso obecně obsahuje velkou porci železa.

Železo v těle

Když se rozhodnete, že si dostatek železa do těla obstaráte sami a budete jíst výše zmiňované potraviny, je třeba si dát na jednu věc pozor. Potraviny bohaté na železo vám mohou lehce způsobit zácpu, pokud je užíváte ve velkém množství. V takovém případě není od věci si zajít za svým lékařem, který vám předepíše laxativa ke zklidnění střev. Zároveň nečekejte, že se chudokrevnosti zbavíte za pár dní, může to být dlouhá cesta. Důležité však je vytrvat a dodávat tělu to, co opravdu potřebuje.

