Běžné potraviny, které nejvíce škodí mozku. Alkohol je až na čtvrtém místě

Nezdravá strava nevede jen k obezitě a vysokému tlaku, ale také ke zhoršení nálady, koncentrace a paměti. Mozek stejně jako jiný orgán potřebuje ke správnému výkonu přísun živin získaných z čerstvého ovoce a zeleniny, obilovin a potravin bohatých na omega-3 mastné kyseliny. Na druhé straně spektra stojí potraviny, které mu vyloženě škodí.

1. Glukózo-fruktózový sirup

Cukru se někdy přezdívá bílý jed, jeho levnější náhražka v podobě glukózo-fruktózového sirupu má však na naše zdraví ještě horší dopad, protože obsahuje mnohem více fruktózy. Ta se sice tváří jako cukr ovocný, ale sama o sobě, bez dužniny plné vlákniny a enzymů napomáhajících k jejímu štěpení, se v těle rychle přemění na tuk.

Několik studií provedených na potkanech a krysách potvrdilo, že strava s vyšším podílem fruktózy vede nejen k obezitě a inzulínové rezistenci, ale také k poruchám paměti a zvýšenému riziku zánětu mozku. Následky byly dokonce horší než u hlodavců, kterým byl podáván obyčejný cukr.

Pokud se začtete do štítků na potravinových výrobcích, zjistíte, že glukózo-fruktózový sirup je základem všech slazených limonád, přidává se i do energetických nápojů a různých druhů čokoládových tyčinek a sušenek. Jestliže si sladkosti nedokážete odříci, pak pamatujte, že mnohem menší zlo svému tělu a mozku prokážete, když si nějakou tu sladkou buchtu upečete doma z obyčejného cukru.

Sladké i uměle slazené limonády jsou pro organismus jedem.

2. Umělá sladidla

Řada lidí nahrazuje sladké limonády výrobky s označením Zero nebo Light, ve kterých je fruktóza nahrazena umělými sladidly. Nejenže to divně chutná, ale není to ani nijak zdravější. V roce 2017 byly zveřejněny výsledky studie, podle nichž lidé pijící pravidelně dietní limonády jsou vystaveni třikrát vyššímu riziku mozkové mrtvice a rozvoje demence než ti, kdo se uměle slazeným nápojům vyhýbají.

3. Průmyslově zpracované potraviny

Potravinářský průmysl se nám snaží namluvit, že se zpracovanými potravinami bude příprava jídla jednodušší a rychlejší. Hranolky stačí nasypat do fritovacího hrnce, kuřecí nugety zavřete na dvacet minut do trouby a aby to nebylo tak suché, vedle v kastrůlku si umícháte instantní omáčku, do které přidáte jen vodu. Co ale takovou večeří do těla dostanete? O prospěšných látkách a vitamínech se nedá mluvit, budou to jen chemikálie, přidané soli a cukry.

Jak na to zareaguje mozek? Zhorší se mu schopnost učení a paměti. Dlouhodobá strava založená na průmyslově zpracovaných potravinách navíc vede ke snížení mozkové tkáně a může skončit až rozvojem Alzheimerovy chorob a dalších degenerativních chorob.

Večeře, která zasytí, ale nedodá žádné prospěšné látky.

Mezi průmyslově zpracované potraviny patří jak mražené polotovary typu hranolky, pizzy a nugety, tak instantní polévky a omáčky, uzeniny, margaríny, chipsy a sladkosti.

4. Alkohol

V malém množství možná alkhol neškodí, ale při jeho pravidelné a zvláště nadměrné konzumaci bude mozek ztrácet objem a naruší se tvorba neurotransmiterů, které řídící centrum potřebuje ke komunikaci s dalšími částmi těla. Nemusíte být přímo alkoholici, aby se u vás projevily výkyvy nálad, bolesti hlavy, deprese a výpadky paměti. Konzumace alkoholu je obzvláště nebezpečná pro děti a mladistvé, jejichž mozek se stále vyvíjí. U těhotných žen může vést k deformaci plodu nebo potratu.