Potraviny, na kterých jsme vyrostli, ale dětem bychom je rozhodně dávat neměli

Doba se mění, a místo toho, aby s sebou přinášela větší svobodu, díky vědě, předsudkům a také spoustě „zaručených teorií“ nám spíše svobodu bere. Podobně je to i s tím, co bychom měli, a naopak neměli dávat k jídlu našim dětem. Toto téma je obzvláště ožehavé. Takže: Co bychom neměli svým dětem rozhodně dávat?

Každá matka si myslí, že ví nejlépe, čím krmit svoje děti. Platí zde, že sto matek – sto názorů. Navíc se dnes o všem všude píše a všude „vědci z Ameriky vyzkoumali“. Poznatky se liší a lidé, ovlivnění reklamou, tápou a nevědí, jakou cestou se vydat. To, co jsme my v dětství bez problémů jedli a vyrostli z nás více či méně zdraví jedinci, je dnes považováno téměř za zločin. Podívejme se na potraviny, na kterých jsme sami vyrostli, ale dětem bychom je podle nových poznatků dávat neměli.

Na čem se všichni shodnou je vhodnost mateřského mléka. To je bez diskusí. Jakmile ale začneme mezi 5. a 7. měsícem života dítěte s příkrmy, výživa dítěte se enormně rozšíří. A s tím i naše možnosti.

Ne všechny potraviny jsou však pro děti, obzvláště ty nejmenší, vhodné. Následující potraviny byste měli raději z jídelníčku dítěte do jednoho roka vynechat.

NE: Živočišné potraviny

Kravské mléko je překvapivě příčinou mnoha alergií. A kromě složení kravského mléka není pro děti vhodné to že obsahuje příliš málo jodu a železa a hodně bílkovin. Výzkumný ústav dětské výživy v Dortmundu (FKE) radí počkat až do konce prvního roku s nabídkou kravského konzumního mléka. Totéž platí pro mléčné výrobky, jako je jogurt.

Naproti tomu tvaroh a kyselé mléko mají zase vysoký obsah bílkovin. Ten je velkou zátěží pro ještě nezralé ledviny a může způsobit jejich trvalé poškození.

Sýry a jiné syrové mléčné výrobky, ať už od krav, koz nebo jiných zvířat, jsou rovněž pro děti nevhodné, protože jsou nepasterizované a hrozí tak riziko salmonely.

Syrová vejce ani potraviny z nich, jako je tiramisu nebo majonéza, bychom neměli dětem dávat ze stejného důvodu. Tepelně upravená vejce bezpečná jsou.

Klobásy by většina z nás malým dětem nenabídla, i když například párečky už děti kolem tří let milují. Obsahují velké množství tuku, solí, dusičnanů a koření. Mnohem lepší je dát dítěti libové hovězí, vepřové, drůbeží nebo jehněčí.

Měli bychom se vyvarovat i velkých mořských ryb. Zde zase hrozí riziko rtuti. A u ryb syrových, jako je sushi, opět známá salmonela. Jinak jsou ryby obecně i pro děti velmi zdravé, protože obsahují velké množství cenných mastných kyselin a esenciálních živin, jako jsou bílkoviny, jod, selen. Zejména ryby s vysokým obsahem tuku by měly děti jíst jednou týdně – losos, pstruh nebo treska.

NE: Med

O medu již většina maminek ví, a děti do jednoho roku by jej neměli konzumovat vůbec, ani jako sladidlo. Je to proto, že přírodní, neošetřený med může obsahovat zvláštní bakterie Clostridium botulinum, jež mohou v trávicím traktu u dětí vyvolat bakteriální otravu, tzv. kojenecký botulismus.

NE: Rostlinná potrava

Malé děti mívají obecně problémy s nadýmáním, které trápí nejen je samotné, ale i jejich rodiče, když se v noci nevyspí, protože miminko stále pláče. Střeva a trávicí systém malých dětí jsou velmi citlivé, a ne zcela vyvinuté, proto bychom jim neměli dávat nedýmavé potraviny. Čočka a fazole, stejně jako zelí, cibule a pórek, jsou tedy lepší pro dítě až po prvním roce života.

I příliš mnoho kyseliny ve stravě způsobuje u dětí bolest v dolní části břicha, takže bychom se měli vyhnout i kyselému ovoci a zelenině, jako jsou pomeranče, kiwi a rajčata. Hlávkový salát není sice závadným, ale pokud jej dítě nemůže rozžvýkat, hrozí zde riziko udušení. Zvolte proto raději okurku. I ovoce obsahuje hodně cukru. I když je to ten „zdravý“, jahody jsou určitě lepší, než ovoce s vysokým obsahem přírodních cukrů.

NE: Ořechy s otazníkem

Tvrzení, že by malé děti neměly jíst ořechy, protože jsou silný alergen, již neplatí. Naopak brzký kontakt s různými potravinami vede k posílení imunitního systému. Výjimkou jsou většinou děti, které mají zvýšené riziko alergií. U ořechů hrozí spíše zadušení – děti by nikdy neměly mít v puse třeba celý lískový oříšek.

NE: Koření, cukr a pochutiny

Děti cukr milují, ale není pro ně vhodný. Sladkosti bychom měli omezit na minimum, stejně jako neředěné džusy. Vzhledem k tomu, že cukr podporuje nejen riziko vzniku zubního kazu, redukujte počet čokolád na minimum. Cukry také spotřebovávají v těle vitamín B, jenž tělo potřebuje pro zdravý vývoj srdce, svalů a nervů. Náhradní sladidla mohou rychle vyvolat závislost, proto bychom je dětem rozhodně dávat neměli.

Nadměrná konzumace soli zatěžuje dětské ledviny, a navíc se dítě bez soli lépe naučí poznat přírodní chuť nové potraviny. Malé množství soli do vařící vody, těstovin nebo brambor, obvykle pokrývá veškeré potřeby vašeho dítěte. Je rovněž lepší vůbec nekořenit.

