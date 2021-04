Potraviny, které zlepšují zrak a jsou pro vaše oči lepší než mrkev

Také vám jako dítěti říkali, že když budete jíst hodně mrkve, budete mít zdravé oči? Takhle jednoduše to nefunguje, rozhodně se ale mrkve nevzdávejte. Doplňte ji ještě tučnými rybami, bílkovinami a dalšími druhy zeleniny a vaše oči vám poděkují.

Mrkev není jedinou zárukou, že vaše oči budou zdravé, stejně tak neplatí, že hodně špenátu znamená velké svaly jako u Pepka námořníka. Abychom však na mrkev nebyli úplně zlí: je to zdraví prospěšná potravina a má v sobě celou řadu důležitých vitamínů, vlákniny a antioxidantů. Mezi nimi je i beta-karoten a vitamín A, které jsou skutečně prospěšné pro oči. Karoteny jsou totiž tělem přeměněny na retinol, tedy vitamín A. Mohlo by to zabrat, jen byste museli mrkve denně spořádat pár kilo. Jinak má ale docela dobrý glykemický index, málo kalorií a vůbec nám dělá dobře. Takže, i když po ní neuvidíte jako ostříž, rozhodně ji jezte, co nejvíce to jde. Spolehlivým zdrojem retinolu jsou třeba i kuřecí játra nebo mléčné výrobky.

Omega-3 masné kyseliny

Rybí tuk je dobrým zdrojem omega-3 mastných kyselin Zdroj: Sathit / Shutterstock.com Často slyšíme o tom, že existují tuky zdravé a nezdravé. To není žádná novinka, stejně tak jako to, že mezi ty zdravé patří zejména tak zvané omega-3 mastné kyseliny. Tyhle zdravé tuky jsou navíc velmi prospěšné našim očím. Jednou z oslavovaných kyselin je totiž látka zvaná DHA, které je součástí sítnice oka. Právě sítnice s věkem postupně degeneruje, takže se rozhodně vyplatí, udržovat ji v kondici. Jasnou volbou pro zdraví očí jsou tedy všechny potraviny, které zdravé tuky obsahují.

Nemusíte polykat na lžičce odporně chutnající rybí tuk. Naštěstí dnes už není vůbec žádný problém dopřát si mastnější ryby, hlavně ty žijící v severních mořích, téměř podle libosti. Takže makrela (klidně i uzená, ale s tou to nepřehánějte kvůli soli), ale také treska, sardinky, případně tuňák či losos. To jsou druhy ryb na omega-3 kyseliny poměrně bohaté. A protože nám prospívají i celkově, rozhodně je zařaďte do jídelníčku co možná nejčastěji. V nouzi se můžete uchýlit i k tabletám s rybím tukem.

Luštěniny i ořechy

Ořechy mají pro naše zdraví celou řadu přínosů. Zdroj: Shidlovski / Shutterstock.com Poměrně dost zdravých mastných kyselin obsahuje také sója, část z nich přejde i do sójové omáčky (pokud je opravdu kvalitní). Když si pak objednáte sushi s lososem, tuňákem a treskou, o nedostatek omega-3 mastných kyselin se bát rozhodně nemusíte. Samotné sójové boby obsahují také hodně vitamínu E a dalších zdraví prospěšných látek, navíc jsou velmi dobrým zdrojem bílkovin. Proto se vyplatí je do jídelníčku zařadit i v sušeném či čerstvém stavu a nejen v kvašené omáčce.

Nesmíme zapomenout ještě na jeden hodnotný zdroj kvalitních tuků – ořechy. Ty navíc podobně jako sója obsahují také poměrně velké množství vitamínu E, který je velmi dobrým antioxidantem a ochranou před volnými radikály. Jestli tedy chcete udělat něco pro své oči, sáhněte pravidelně po hrsti mandlí, pistácií nebo vlašských ořechů (a pozor, slané arašídy to samy nezachrání). Kromě ořechů se hodně těchto prospěšných mastných kyselin nachází i v různých semínkách, třeba lněné semínko je v tomto směru přeborník.

Na svaly ne, na oči ano

Špenát a lušteniny jsou ideální součástí salátu Zdroj: Alena Haurylik / Shutterstock.com Přestože obsah železa ve špenátu není nijak závratný a svaly vám po něm nenarostou, očím bude určitě prospěšný. Špenát totiž, a spolu s ním i další listová zelenina jako salát či kapusta, obsahují hned několik látek prospěšných pro oči. Jednou z těch nejdůležitějších je lutein, který se společně se zeaxantinem významně podílí na ochraně a obnově oční sliznice před škodlivými látkami okolo nás. Kromě toho mají také nezanedbatelné množství vitamínu A.

Vhodné je konzumovat i další zdroje beta-karotenu. Typická barva mrkve signalizuje jeho přítomnost. Takže pokud budete hledat podobě zabarvené potraviny, určitě neuděláte chybu. Docela velké množství vitamínu A je totiž také ve sladkých bramborách (batátech), dýních (zejména té máslové), ale i v některých druzích melounů. A pak jsou tu samozřejmě oranžové meruňky, pomeranče (a citrusy obecně).

