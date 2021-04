Potraviny, které rychle odbourají alkohol z těla

Sklenička, dvě, tři a najednou je tu půlnoc. Co když ale ráno potřebujete sednout za volant? Odbourat alkohol musí vaše tělo samo, ale dá se mu trochu pomoci. Správnou volbou potravin hladina alkoholu v krvi poklesne rychleji a vy se budete cítit lépe.

Alkohol je pro naše tělo toxický a jedovatý, přesto se ho jen relativně málo lidí dokáže vzdát úplně. Pokud si dáte k večeři sklenku vína a druhý den nikam nespěcháte, asi není potřeba se tím více zabývat. Jenže co když chytíte slinu a potřebujete druhý den sednout za volant. Za normálních okolností odbourává mužské tělo přibližně 100 mg alkoholu za hodinu na kilogram váhy, ženské asi 80 mg. V tuku je také jeho koncentrace menší než ve svalech. Takže otylejší muž má trochu výhodu proti útlé ženě. Stejně ale musíte počítat, že se zbavíte průměrně 0,2 promile alkoholu za hodinu. Rychlost s jakou vaše tělo rozkládá alkohol na acetaldehyd a ten poté na kyselinu octovou, závisí zejména na množství enzymu zvaného alkoholdehydrogenáza. Existuje ale pár triků, jak tělu trochu pomoci. Navíc vám pomohou vyrovnat se i s dalšími příznaky intoxikace, kterým se lidově říká kocovina.

Jedna sklenička neuškodí, ale nic se nesmí přehánět Zdroj: Henley Bailey / Shutterstock.com

Černá káva opravdu pomáhá

Je to tak trochu klišé, nabídnout na mol opilému člověku černou kávu. Pokud jen těžko stojí na nohou, už mu pravděpodobně nepomůže. Ovšem ráno po prohýřené noci svůj význam rozhodně mít může. Káva je totiž diuretikum, takže působí na vylučování vody z našeho těla. Společně s vodou se pak vylučují také zbytky alkoholu, a samozřejmě i látky, které jsou odpadními produkty jeho zpracování. Kromě toho působí kofein alespoň krátkodobě zrychlení celého metabolismu, takže tělo zařadí vyšší rychlost a může se vyrovnat se zbytky alkoholu ve všem těle.

Vsaďte na zelený čaj

Šálek zeleného čaje s medem a skořicí. Zdroj: Africa Studio / Shutterstock.com Podobně jako káva působí také kvalitní zelený čaj, který obsahuje tein, látku velmi podobnou kofeinu. Zelený čaj navíc – na rozdíl od kávy – nedráždí žaludeční sliznici. Dobrým doplňkem snídaně je v neposlední řadě máta peprná (Mentha piperita), také ona dokáže zrychlit metabolismus a navíc snižuje kyselost těla (působí tak v tomto směru přesně opačně než alkohol). Špatnou zprávou je, že lístky máty, které jste večer předtím spořádali v mojitu, už moc nepomohou. Ale pokud vám v květináči ještě pár lístečků zbylo, udělejte si odvar. Klidně ho pořádně oslaďte medem, protože cukrů se tělu po prohýřené noci také obvykle nedostává.

Porce vitamínu C

Ovoce je nejen bohatým zdrojem vitamínů, ale i cukrů Zdroj: profimedia.cz Překvapivě dobrým pomocníkem při odbourávání alkoholu je podle některých studií i jednoduchý cukr zvaný fruktóza. Ten, jak už název napovídá, najdeme zejména v ovoci. Ovšem chtělo by to sníst alespoň 10 jablek, abyste dostali potřebnou dávku. Vybírejte druhy ovoce, které mají vysoký obsah vitamínu C, určitě neuděláte chybu. Céčko je totiž silným antioxidantem a dokáže tak působit proti volným radikálům, které se hromadí v játrech. Tento orgán má na odbourávání alkoholu z těla lví podíl. Sáhnout můžete samozřejmě po pilulce z lékárny. Dostanete tím opravdu velkou dávku vitamínu C. Proč ale nevyužít přírodních zdrojů. Vysoký obsah tohoto vitamínu najdete zejména v citrusových plodech. Takže velká sklenice vody s citrónem nejen, že zvýší hydrataci těla, ale přidá také vitamíny.

Může vás zajímat Zdraví Potraviny, které čistí lymfatický systém a pomáhají proudit lymfě Zdraví Běžné potraviny, které nejvíce škodí mozku. Alkohol je až na čtvrtém místě

Koktejl vitamínů v rakytníku

Sázkou na jistotu je v tomto směru určitě grapefruit, který má obsah vitamínu C ještě vyšší než citron či pomeranč. Uškodit vám rozhodně nemůže ani rakytník řešetlákový (Hippophae rhamnoides), jehož plody nabízí vitamíny skupiny A, B, C, E a K, přičemž může obsahovat od 150 až do 850 mg vitamínu C. Tato rostlina poskytuje i další cenné látky a působí tak velmi pozitivně na celkovou regeneraci organismu a pomáhá například ke zklidnění žaludku.

Utopenci i nakládaná zelenina

Utopenci ke snídani? Proč ne Zdroj: Marie Molková / Foto Možná vás to trochu překvapí, ale i ony obligátní kyselé okurky po ránu mohou skutečně pomoci. Obecně se ví, že tak zvané probiotické potraviny pomáhají obnovit střevní mikroflóru. Ta přitom hraje velmi zásadní roli při fungování lidského metabolismu. Pokud máte naložené kysané zelí, nebo třeba kvašáky, klidně si je ráno dopřejte. Rozhodně se budete cítit lépe. Spolehlivým pomocníkem v tomto směru je také miso, tempeh nebo třeba kefír. Zkusit můžete i kombuchu.

Mají ve vyprošťovacím jídelníčku místo utopenci? Po prohýřené noci je opravdu vhodné se pořádně nasnídat, jídlo – a zejména to tučné – na sebe dokáže navázat zbytky alkoholu v krvi a tím je tělo může jednodušeji zpracovat. Navíc si tím opět zvednete hladinu cukru v krvi a tělo dostane nový příval energie.

Zdroje: www.poradna.adiktologie.cz, www.idnes.cz, www.zelenavlna.cz