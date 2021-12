Běžné potraviny, po kterých se hubne, většina lidí o tom vůbec neví

Patříte mezi ty, kteří si dávají do Nového roku předsevzetí, že sníží svou váhu? Máme pro vás skvělou zprávu! Nemusíte se trápit krutou a nesmyslnou dietou. Úplně postačí, když se budete pravidelně hýbat, dodržovat základy správné životosprávy a do jídelníčku zahrnete potraviny, po kterých se hubne.

Nesmrtelné téma, které je opravdu aktuální v kteroukoliv dobu, je hubnutí. Skoro každý z nás to zná a někdy v životě se dostal do bodu, kdy si řekl: „A dost, zhubnu!“ Štíhlá postava nejen vypadá dobře a vitálně, ale zároveň se bez nadváhy zbavíte nejrůznějších hrozeb nemocí. Lepším způsobem, než dodržovat přísné diety a hladovění, je rozumné přidat určité potraviny do stravy a konzumovat je pravidelně. Které to jsou?

Ananas

Jde o super nízkokalorickou potravinu s velkým obsahem vody, která chutná naprosto báječně. Šťavnatá dužina ananasu obsahuje až 90 % vody, přibližně 8 % sacharidů, menší množství bílkovin a tuků a vysoký obsah vlákniny, která báječně napomáhá trávení. Ananas obsahuje enzym bromelin, který v organismu pomáhá efektivně odbourávat tuky. Dále je plný minerálů, stopových prvků a vitamínů. Máte překyselený žadulek? Tak to je pro vás ananas také to pravé ořechové. Kromě toho umí úžasně odvodňovat a účinně zmírňuje otoky končetin.

Máte překyselený žadulek? Tak to je pro vás ananas to pravé ořechové. Zdroj: profimedia.cz

Grapefruit

Při konzumaci grapefruitu budete mít mnohem menší potřebu jíst, protože obsahuje velké množství vlákniny. A navíc je plný vitamínů a minerálních látek, které snižují tlak, cholesterol a spalují tuky.

Avokádo

Přestože avokádo patří mezi jedno z nejkaloričtějších ovocí, bezvadně podporuje hubnutí. Obsahuje spoustu tuků, ale všechny jsou rostlinného původu, takže se jich nemusíte vůbec obávat. Nachází se v něm totiž zdravé tuky – omega 3 nenasycené mastné kyseliny, které jsou lidskému tělu velmi prospěšné. Velkou výhodou je, že toto ovoce neobsahuje žádný cholesterol a je skvělým zdrojem kyseliny palmitové, linolové a olejové, dále obsahuje vitamíny A, C, E a mnoho minerálních látek. Výhrou je i to, že je bohaté na vlákninu, která podporuje činnost našeho trávícího systému.

Chřest

Chřest patří mezi potraviny, které nemají skoro žádné kalorie. Naopak má dostatek vlákniny, vitamínů skupiny B, kyseliny listové a vitamínu A, C a E. Z minerálů obsahuje velké množství draslíku, fosforu, železa a hořčíku. A víte, co umí? Podporuje tvorbu moči v ledvinách a pomáhá při odstraňování tekutin zadržovaných ve tkáních, pročišťuje a detoxikuje organismus. Skvělé, že?!

Chřest patří mezi potraviny, které nemají skoro žádné kalorie. Zdroj: profimedia.cz

Banán

Banány jsou jedinečné pro velký obsah draslíku, který v lidském organismu reguluje minerály a urychluje metabolismus. Banány jezte nejlépe hned ráno, kdy vám bezvadně pomohou nastartovat celé tělo. Součástí banánů je také škrob, který má v žaludku podobnou funkci jako vláknina a reguluje hladinu cukru v krvi, díky čemuž se budete cítit dlouho sytí. Banány navíc urychlují vylučování vody z těla.

Fazole

Opět potravina s významným zdrojem vlákniny. Fazole skvěle urychlují látkovou výměnu a usnadňují odvodnění organismu. Velké množství vlákniny vám vždy pomůže nabudit pocit sytosti, takže nebudete mít pocit hladu a nebudete mít potřebu se přejídat.

Fazole skvěle urychlují látkovou výměnu a usnadňují odvodnění organismu. Zdroj: profimedia.cz

Brokolice

Ideální potravina, kterou můžete jíst celkem bez omezení a nepřiberete ani deko navíc. Kromě toho obsahuje spoustu prospěšných látek. Vedle velkého množství vitamínů, hlavně vitamínu C, obsahuje také minerály, které jsou užitečné při destrukci tukových buněk.

Bylinky

Tak toto „zelené zlato“ byste měli do svého jídelníčku zařazovat co nejčastěji, a to nejlépe v čerstvém stavu. Většinou se používají pro zlepšení chuti pokrmů, ale zdokonalují i proces trávení. Velice příznivý účinek na zpracování potravin v těle mají bazalka, petrželka, pažitka, tymián, majoránka a šalvěj.

Krevety

Právě tato mořská lahůdka je výborným zdrojem proteinů a minerálů. Krevety obsahují minimum tuků, proto jsou naprosto vhodné pro redukční dietu. Pokud se dostanete k moři, dejte si úplně čerstvé krevety či jiné plody moře. Jsou mnohem lepší než několik dní staré dovezené, či dokonce zmražené.

Krevety obsahují minimum tuků, proto jsou naprosto vhodné pro redukční dietu. Zdroj: profimedia.cz

Česnek

Nejenže skvěle snižuje hladinu cholesterolu v krvi, čímž se podílí na rychlejším spalování tuků, ale je i výborným dochucovadlem. Navíc má velice účinné antibakteriální účinky a léčí celou řadu chorob.

Cibule

Další báječná potravina, po které se hubne! A navíc je vysoce zdraví prospěšná. Obsahuje sirné sloučeniny, které mají silný antibakteriální účinek a zároveň chrání lidský organismus proti infekcím. Během krájení se vlastně inhalací dezinfikují sliznice v nose, ústech a hltanu. V syrovém stavu zlepšuje prokrvení vnitřních orgánů a urychluje tak metabolismus a trávení tuků.

