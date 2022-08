Seznam potravin, po kterých se nejvíce tloustne: U některých budete překvapeni!

Potraviny, které jsou kalorické a tloustne se po nich dobře známe. Přesto nás často hodnoty v kilojoulech překvapí. Optimální denní příjem je stanoven na zhruba 8 700 kJ, což znamená, že vetšina zmíněných potravin bez příloh a dochucení by měla představovat třeba čtvrtinu nebo třetinu toho, co za celý den sníme i vypijeme. Potraviny, po kterých se tloustne, jsou skutečně extémě kaloricé a často nejde ani o plnohodnotné jídlo.

Zdroje: www.mojezdravi.cz, www.kaloricketabulky.cz

Potraviny, po kterých se tloustne

Někteří zabijáci štíhlého pasu a redukčních diet jsou dobře známá jídla, jiná vás mohou překvapit. Nicméně ať už se budete stravovat jakkoli, důležitá je i střídmost.

Všichni dobře víme, že ovoce je plné vitamínů, minerálů, vlákniny a dalších důležitých látek, ale samozřejmě obsahuje také cukry. I když cukr v ovoci patří k těm, které nepovažujeme za nezdravé. Pokud budete jíst pouze velké množství ovoce, pak i takový cukr může hrát roli v přibývání na váze. Jako příklad ovoce funguje dobře, avšak skutečně nepředstavuje největší problém.

I když je většina těchto potravin nezdravá také díky svému složení, hodnota energie v kJ vás vlastně vůbec nemusí strašit či trápit, pokud energii využijete, a to pokud možno okamžitě.

I když tato jídla nejsou zdravá a vhodná, na druhou stranu kalorie můžete i vyběhat. Zdroj: shutterstock.com

Nejde o potraviny, které by skutečně zasytily

Běžně si dopřáváme sladkou tečku za jídlem nebo něco rychlého na zub, co skutečně ruinuje snahu zhubnout či udržet si alespoň stávající váhu. Mezi největší strašáky redukční diety, které jsou kombinací nevhodných surovin, patří třeba trdelník.

To není velké překvapení, nicméně vás možná zaskočí, že jen trdelník bez náplně může představovat až 1600 kJ na 100 g. A co teprve, když jej naplníte šlehačkou, čokoládou a nějakým lákavým zdobením! Do této kategorie velmi kalorických sladkostí patří také americké koblihy. Ty si skutečně nehrají na zdravé jídlo a kombinace smaženého koblížku s náplní uvnitř, cukrovou či čokoládovou polevou a barevnou posypkou je skutečnou kalorickou bombou, která je stejně kalorická jako trdelník. Velký zmrzlinový nanuk s krustou čokolády na tom není ale o moc lépe. Tyto druhy zmrzliny mohou mít až 1200 kJ ve 100 g. Taková zmrzlina jistě potěší, ale nezasytí, a přesto představuje obrovské množství energie.

Zmrzlina s krustou čokolávy je jistě lákavá. Zdroj: Profimedia

Tloustne se i po slaném

U sladkých smažených jídel se samozřejmě jejich nevhodnost vyloženě nabízí, ale i masité či slané pokrmy mohou být problematické. Ač mají méně cukrů, doženou špatné skóre vysokým obsahem sodíku. Řeč je například o langoších, bramborácích nebo i klobásách.

Samotný langoš bývá větší než trdelník nebo kobliha a to většinou až dvojnásobně, držme se však porovnávání při váze 100 g. Smažený langoš bez jakékoli přílohy, kečupu atd. představuje zhruba 1200 kJ, bramborák je na tom stejně, ale zejména klobásky vás mohou nemile překvapit.

Langoš je příšerně kalorický i bez přílohy. Zdroj: Shutterstock

O masných výrobcích máme často smíšené pocity. Libovost masa je rozhodně důležité zohlednit a rozdíly v konkrétních druzích klobás, párků či salámů jsou obrovské. I když masné výrobky často zasytí lépe, patří také k velmi kalorickým. Pokud byste srovnávali 100 g porce, pak čabajka vám zavaří s téměř 2000 kJ, bavorské klobásky na gril mají zhruba 1300 kJ, ale například šunková klobása může mít jen 715 kJ.

Také malé zhřešení v podobě bramborových lupínků nebo hranolek není dobrý nápad. Porce o 100 g má v případě smažených lupínků okolo 2000 kJ a u hranolek je to i 1200 kJ a rozhodně nepodléhejte představě, že když jsou hranolky sušší na omak, jsou i lépe smažené a méně kalorické.