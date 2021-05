Zdravé potraviny, které vám pomohou zmírnit pocení a zápach nohou

Ač se nám to může být neuvěřitelné, skutečně platí: Jsme to, co jíme. Například i pocení našich nohou, s nímž se se stoupajícími teplotami budeme potýkat ještě častěji, můžeme zmírnit tím, že upravíme náš jídelníček. Proč zápach nohou vzniká a jak se mu bránit?

Nohy jsou schopny za den vyprodukovat až půl litru potu. Když si ale vezmeme silné ponožky a neprodyšné boty, nemá pot kam odcházet a začnou se nám na chodidlech tvořit bakterie, kvůli kterým vznikají plyny, přirovnatelné třeba ke zrajícím sýrům.

Stravováním proti plísni nohou

Někteří lékaři jsou přesvědčeni o tom, že pokud proaktivně změníme svůj životní styl a způsob stravování, může nám to pomoci i s pocením nohou.

Pokud budeme konzumovat potraviny s vysokým obsahem rafinovaných cukrů, dostáváme tak do těla dobré “krmivo” pro baktérie a plísně v těle. Spolu s tím dojde ke zhoršení pocení a zápachu nohou, protože se tělo bude snažit těchto baktérií a plísní zbavit.

Potraviny proti plísním a kvasinkám

Proti plísním a kvasinkám můžeme vyzkoušet například speciální dietu nebo zařadit do jídelníčku tyto potraviny.

Listová zelenina a zelené nápoje

Pomáhají ke zvýšení pH organizmu neboli ke snížení kyselosti. Kvasinky se v našem těla objevují a množí právě díky překyselení organizmu. Tím, že zelenina neobsahuje cukry, ale má hodně hořčíku, pomáhá detoxikovat organizmus. Vitamin C zase posiluje imunitní systém, chlorofyl pomáhá čistit tělo, vitamíny skupiny B a železo tělu dodávají energii a zlepšují prokrvení orgánů.

Ocet z jablečného moštu

Kyseliny a enzymy pomáhají zabíjet kvasinky a zbavit se jejich nadbytku v organizmu.

Fermentované potraviny a kyselé zelí

Kvašené potraviny obsahují mikroflóru, která pomáhá chránit vaše střeva. Rovněž přispívají k posílení imunitního systému, takže naše tělo již nebude pro kvasinky vítané. Doporučuje se však konzumovat pravidelně.

Kvašené mléčné výrobky (kefír)

Především kefír z kozího mléka je kvalitní probiotickou potravinou, jež účinně hubí kvasinky v zažívacím traktu a podporuje růst zdraví prospěšné mikroflóry.

Manukový med

Med z keře manuka vzniká díky včelám na Novém Zélandě a patří mezi jedinečné potraviny. Mimo jiné potlačuje růst hub a plísní v těle. Ve zředěné formě naopak dokáže potlačit produkci škodlivých látek v houbách. Bylo prokázáno, že umí zabít i kvasinky.

Česnek

Superpotravina obsahuje velké množství sloučenin s obsahem síry. A právě ta je velmi silným a účinným širokospektrálním prostředkem k likvidaci hub a plísní. Česnek v syrové formě velmi dobře působí proti kvasinkám.

Mleté lněné semínko a chia semínko

Lněná a chia semínka obsahují polyfenoly, jež podporují růst probiotik v trávicím traktu. Rovněž mohou pomoci zlikvidovat plísně a kvasinky.

Brusinková šťáva

Neslazená brusinková šťáva pomáhá srovnat hodnotu pH moči. Tím brání přemnožení kvasinek.

Koření: Kurkuma a skořice

Složka kurkumin obsažená v kurkumě dokáže úplně zastavit růst hub rodu Candida Albicans i řady dalších kmenů hub. Zároveň působí proti rakovině. Skořice zase pomáhá při léčbě kvasinkových infekcí v dutině ústní.

Kokosový olej

Má antimikrobiální účinky a díky kombinaci kyseliny laurové a kaprylové zabíjí kvasinky ve střevech.

Vařená zelenina (brokolice, chřest)

Vařená neškrobovitá zelenina dodá organizmu kvalitní živiny pro boj s kvasinkami.

Maso v bio kvalitě

Průmyslové maso tuto funkci nemá, ale maso z biofarem obsahuje kvalitní bílkoviny, jež hrají v boji s kvasinkami důležitou roli.

Vývar z kostí

Má pozitivní vliv na trávicí systém a střeva a pomáhá v boji proti kvasinkám.

Čaj Lapačo (Pau D’arco, Lapacho)

Díky obsahu přírodních antimykotik bojuje velmi aktivně proti kvasinkám.

Samotná úprava stravy nestačí

Nohy musíme mýt kvalitním mýdlem, a to hlavně mezi prsty. Do vody je možné přidat různé bylinky, které zápach eliminují, jako jsou mateřídouška, ocet, černý čaj, hřebíček, nové koření, sůl či soda. Nohy je poté potřeba řádně vysušit a potřít krémem s antibakteriální složkou. Ještě je dobré chodila ošetřit zásypem. Pomáhá i to, když nosíme vhodné ponožky, punčocháče či punčochy.

