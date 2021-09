S Potraviny, které prodlužují život speciálně mužům

„Praví chlapi jedí maso!" To tvrdí většina mužů. Jídelníček, který je složený zejména ze živočišných bílkovin a sacharidů, však není tou pravou cestou, jak zůstat dlouhodobě zdravým a silným. Jaké potraviny by měli naši partneři jíst?

Úsloví „Jste to, co jíte" platí pro všechna pohlaví. Bohužel si to muži často neuvědomují a odbývají se rohlíkem se salámem. Taková strava je však dalším hřebíčkem do rakve. Přestože obezitou trpí přibližně stejný počet mužů a žen, zájem o hubnutí a zdravý životní styl je stále přisuzován především ženám.

Pestrý jídelníček

Pouze pestrá strava dokáže zajistit dostatečné množství vitamínů, minerálů a dalších životně důležitých látek podílejících se na správném fungování organismu. Mezi nejdůležitější složky, které v mužském jídelníčku nejčastěji chybí, patří vláknina a omega-3 mastné kyseliny. Muži by měli zkonzumovat 30 až 38 gramů vlákniny denně, což odpovídá 2,5 šálku zeleniny a 2 šálkům ovoce. Pomůže jim nejenom zhubnout, ale také snížit hladinu cholesterolu a cukru v krvi, zlepšit trávení a snížit riziko výskytu kardiovaskulárních onemocnění, mezi které patří například mrtvice, arytmie nebo srdeční selhání. Jaké potraviny tedy zařadit do jídelníčku?

Pouze pestrá strava dokáže zajistit dostatečné množství vitamínů, minerálů a dalších životně důležitých látek. Zdroj: Elenadesign/Shutterstock.com

Ořechy

Ořechy obsahují jak vlákninu, tak i zdraví prospěšné tuky a důležité antioxidanty. Podle španělské studie z roku 2019 mají muži, kteří zkonzumují hrst ořechů denně, kvalitnější sexuální život.

Ryby

Rybí maso je lahodné a lehce stravitelné. Obsahuje vysoké množství omega-3 mastných kyselin, které pomáhají snížit riziko onemocnění cév, infarktu a mozkové mrtvice. Obecně je rybí tuk důležitý pro zdraví mužské prostaty.

Celá zrna

Celozrnné potraviny jsou dobrým zdrojem vlákniny, vitamínu B, minerálů, kyseliny listové a antioxidantů včetně kyseliny fytové a lignanů. Pravidelná konzumace ječmene, hnědé nebo divoké rýže, pohanky, bulguru, prosa, quinoy nebo ovesných vloček je spojena se sníženým rizikem výskytu rakoviny prostaty, jater a slinivky břišní. Zkuste tedy nahradit výrobky z bílé mouky a bílou rýži za celozrnné potraviny.

Rajčata, melouny a další

Mnoho nezávislých výzkumů potvrdilo, že muži, kteří pravidelně konzumují potraviny obsahující červené rostlinné barvivo s antioxidačním účinkem lykopen, mají výrazně nižší pravděpodobnost benigní prostatické hyperplazie. V jídelníčku by se proto měla pravidelně objevovat rajčata, melouny, grapefruity, papája, červené zelí, papriky, mrkev nebo mango.

Červené barvivo má antioxidační účinky. Zdroj: Juta/Shutterstock.com

Olivový olej

Olivový olej pomáhá s tvorbou testosteronu. Tento známý mužský hormon stojí za tvorbou spermií, produkcí červených krvinek či množstvím svalové a kostní tkáně. Vzniká přirozenou cestou, avšak po třicátém roce života jeho produkce klesá. Jeho nedostatek se projevuje snížením výkonnosti svalů, úbytkem svalové hmoty, pomalejší regenerací organismu a změnou chování. Dochází také ke zhoršení kognitivních funkcí, k oslabení paměti, schopnosti koncentrace či orientace v prostoru.

