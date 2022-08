10 běžných potravin, které prodlužují mládí: Jíte je?

Jídlo je slast a požitek. Ale někdy může být dokonce i „elixírem mládí“. Alespoň podle autorů z britské televize BBC, kteří sestavili seznam výživných potravin, které jsou pro náš organismus ty nejprospěšnější. Které z nich se dostaly do top stovky?

Novináři vycházeli ze studie korejských vědců, kteří zkoumali tisícovku rozličných jídel z hlediska živin, vitaminů a minerálů. Výsledkem je žebříček stovky nejvýživnějších potravin. Co do téhle skvadry všechno patří? Samozřejmě hlavně ovoce, zelenina, ořechy, ryby, mořské plody ale pozor, i vepřové sádlo! Proto si držte talíře a malá ochutnávka začíná...

Zelenina není na prvním místě

Kdo by čekal, že na předních místech se ocitne zelenina, má smůlu. Podle korejských vědců je úroda ze záhonů – v podobě brokolice, kapustiček, květáků, dýně, zázvoru, mrkve, rajčat, fíků či brambor sice zdravá, ale jsou věci ještě výživnější. Jaké?

Třeba losos, tuňák, makrela, pstruh, treska, sladkovodní štika nebo chobotnice (pozor - u ní je potřeba brát v potaz, že může vyvolávat alergie!). Dalším překvapením je kapr! V tabulce vědců zabral 81. místo! A důvod? „Má velký podíl bílkovin, kolem 18 %. Tuku je v něm méně než 6 % a neobsahuje žádný cukr,“ blahořečí téhle vánoční rybě novináři z BBC. O něco lépe si v hitparádě zdravých pokrmů vedl sleď, který za velký podíl omega-3 nenasycených mastných kyselin získal 43. místo. A mořský vlk je dokonce o celou příčku výš! Pokud někdo sázíte na mořské plody, zdaleka nejsou jediným zdrojem výživných látek. Stejně hodnotné jsou například jikry, které jsou kromě „dobrých tuků“ obohacené také o vitamin B12!

Kapr má velký podíl bílkovin a málo tuku. Proto patří mezi jednu z nejzdravějších ryb. Zdroj: Profimedia

Křupavé zelené lupení

V první padesátce nejdravějších potravin světa se kromě škeblí, ryb a luštěnin, umístila i listová zelenina a bylinky. Za obzvlášť výživné je považováno čínské zelí, hlávkový nebo římský salát. Pozadu nezůstává ani kadeřávek, který je jedním z největších přírodních zdrojů fosforu, železa, vápníku a vitaminů A, C. Proto také dostal skvělé 31. místo. Zajímavé výsledky přineslo i zkoumání špenátů. Zatímco čerstvý je podle vědců na 45. příčce, v mraženém stavu je podle vědců výživnější a okupuje 24. pozici. Jak je to možné? Člověk by čekal, že čerstvá zelenina bude více ceněná, ale podle vědců to tak není. „Špenát obsahuje velké množství kartoneidů (barviv s antioxidčaními účinky). Když je listová zelenina v čerstvém stavu, při pokojové teplotě rychle ztrácí živiny. Při zamražení si svůj podíl výživných látek lépe udrží,“ vysvětlují autoři projektu.

Kadeřávek je jedním z největších přírodních zdrojů fosforu, železa, vápníku a vitaminů A, C Zdroj: Profimedia

Bylinky plné minerálů

Bylinky by podle vědců měli být běžnou součástí jídelníčku. Obzvlášť taková řeřicha a koriandr! Bylinky jsou bohaté na železo. Mezi nejlépe hodnocenými bylinkami jsou kupodivu petržel, bazalka, pampeliškové listy (protože obsahují velké množství vitaminu C). Třináctá příčka na žebříčku nejvýživnějších věcí patří potočnici lékařské, které se také říká řeřicha potoční. Jde o vodní rostlinu, která je však v České republice chráněná. Co je ní tak zvláštního? Obsahuje spoustu minerálů, mimo jiné železo, draslík, jód a vitaminy A, C, D a E.

Koriandr vám dodá spoustu minerálů. Zdroj: Profimedia

Vítězná desítka

Do vítězné desítky nejvýživnějších jídel se probojovaly exotické plody, rostliny i vodní tvorové (včetně mořské ryby zvané chňapal, která je velmi bohatá na prospěšné látky, ale zároveň obsahuje i nebezpečné toxiny).

Na devátém místě se umístila nať červené řepy, která je zdrojem vitaminu B a K. Největším překvapením celého žebříčku je vepřové sádlo, které je na osmém místě! Vědci tvrdí, že se jedná o dobrý zdroj vitaminů skupiny B a minerálů. Vtipné je, vepřové sádlo je přitom méně nasycený a zdravější tuk než třeba sádlo jehněčí nebo hovězí. Sedmé místo v hitparádě nej potravin zaujímá mangold, pro svůj velký podíl železa. Páté patří semínkám chia, které jsou výjimečné podílem vitaminů, bílkovin a vlákniny. Asiaté je proto používají na podporu trávení.

Vepřové sádlo není tak špatné, jak byste si mysleli... Zdroj: Profimedia

Obyvatelé z hlubin Atlantiku

A teď jsme už u stupňů vítězů. Na bramborové pozici je platýs, který je považován za jednu z nejzdravějších ryb na světě. Na rozdíl od svých mořských „spoluplavců“ neobsahuje rtuť a zároveň dodá vašemu organismu vitaminy B1. Třetí místo zaujímá okouník, který žije v hlubinách Atlantiku. Podle autorů experimentu je bohatý na bílkoviny a má málo nasycených tuků.

Když už rybu, tak si dejte okouníka! Je třetím z nejzdravějších jídel na světě. Zdroj: Profimedia

Exotická čerimoja

Druhé místo v žebříčku zaujímá jihoamerická rostlina Annona cherimola, které se česky říká čerimoja. Můžete na ní narazit i na českých trzích s ovocem a dá se dokonce pěstovat i jako klasická pokojová rostlina. Její plody s dužinou obsahují draslík a vitaminy A, C, B1 a B2.

Čerimoju můžete koupit v českých supermarketech nebo na trzích. Zdroj: Profimedia

A co nejzdravější?

Budete se divit, ale jedničku v počtu výživných látek získaly MANDLE! Tyhle oříšky, které seženete za pár desítek korun, jsou superpotravinou číslo jedna! Obsahují sice hodně tuku, ale v podobě mono-nenasycených mastných kyselin, které jsou v přiměřeném množství vlastně i prospěšné. Mandle jsou navíc zdrojem vitaminu E, vitaminů skupiny B a důležitých minerálů, jako jsou železo, hořčík, zinek nebo vápník. Každý den snězte hrstku těchto oříšků a budete mít dobrou prevenci proti cukrovce, kardiovaskulárním nemocem a zároveň zlepšíte pleť i nehty!

Zdroje: www.idnes.cz, www.zdravezdravi.cz