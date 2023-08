6 potravin plných proteinů: Z těchto skládají jídelníčky ti nejlepší dietologové

Snažíte se zhubnout, upravili jste jídelníček, ale stále se to nedaří? Možná děláte právě ve svém jídelníčku základní chybu. Jíte málo bílkovin a příliš mnoho sacharidů. Ukážeme vám, jak sestavit jídelníček a nezapomínat na zdroje bílkovin. Kila pak půjdou dolů zaručeně.

Bílkoviny jsou pro lidský organismus nepostradatelné a neměly by v adekvátním množství v jídelníčku chybět. Naprosté minimum bílkovin, které by měl zdravý člověk denně sníst, je 0,8 gramů bílkovin na kilogram tělesné hmotnosti. Denní spotřeba je však většinou vyšší, zejména v případě, že se snažíte zhubnout, sportujete nebo máte vysoký výdej energie. Optimální příjem je zhruba mezi 1,3 až 1,5 gramů na kilogram tělesné hmotnosti, v případě posilování je příjem bílkovin vyšší. Abyste doplnili bílkoviny a vaše strava tak byla vyvážená, není nutné jíst jen a pouze maso. Ukážeme vám hned několik skvělých zdrojů bílkovin.

Zdroje proteinů

Dle výživových doporučení není nutné jíst maso každý den a pestrost jídelníčku dodržovat i v rámci bílkovin. Kombinujte tedy zdroje rostlinné i živočišné. Nemusíte se bát, že byste z rostlinných zdrojů neměli proteinů nedostatek. Podívejte se na video, kde všude bílkoviny najdete:

Zdrojů bílkovin je celá řada, ostatně najdeme je téměř v každé potravině, jen kolísá výše obsahu. Nicméně jsou to právě bílkoviny, které organismu pomáhají s regenerací po nemoci, zranění, jsou základním stavebním kamenem všech tkání a pro náš organismus mají hned několik nepostradatelných funkcí. Navíc při metabolismu bílkovin organismus vydá zdaleka nejvíc energie, což znamená, že jen tím, že bílkoviny konzumujete, spalujete kalorie.

Vědci mají jasno

A které potraviny jsou podle vědců ty nejlepší zdroje bílkovin? Vyhodnotili hned šest nejlepších. Vítězem mezi šesti nejlepšími je kuřecí maso. 100 gramů kuřecího masa obsahuje neuvěřitelných 30 gramů bílkovin. Navíc je kuřecí maso velmi dietní, není tučné a kromě bílkovin je také zdrojem zinku, železa a vitaminů skupiny B.

Vyzkoušejte pokrmy z cizrny. Zdroj: shutterstock

Luštěniny a sója

Skvělým zdrojem bílkovin a hlavně chutným zpestřením jídelníčku jsou luštěniny. Nemusíte se zdaleka omezovat jen na čočku nebo fazole. Za prvé i těch existuje víc druhů, za druhé zkuste klidně i cizrnu, chuťově je skvostná a dá se z ní vykouzlit spousta pokrmů. Velmi dobrým zdrojem bílkovin je i sója, v jejím případě je ze zdravotního hlediska volit fermentované produkty, jako je je například tempeh. Velmi dobrým zdrojem bílkovin je také tofu. Sice se nejedná o fermentovanou potravinu, ale do jídelníčku stojí za to jej zařadit. Obsah bílkovin je slušný, navíc je to potravina téměř bez kalorií, tudíž vhodná při redukci hmotnosti.

Ořechy

Ořechy jsou u nás nejčastěji konzumovány zejména v době adventní v podobě cukroví. To je ale velká škoda, protože ořechy jsou nejen zdrojem proteinů, ale také zdravých tuků, které lidský organismus potřebuje. Není sice radno to s ořechy přehánět, nicméně salát vylepšení pár nasekaným i jadérky bude chutnat o poznání lépe.

Ryba se zeleninou je lahodný a zdravý oběd. Zdroj: Profimedia

Zase ty ryby

Ve zdravém jídelníčku by rozhodně neměly chybět ryby. Mořské, ale i sladkovodní. Bílkovin mají obsah vysoký, zároveň jsou zdrojem omega 3 mastných kyselin, které působí protizánětlivě, ale také výrazně pozitivně ovlivňují naše zdraví.

Ukázkový jídelníček podle dietologů

Top potraviny bychom měli a vy přemýšlíte, jak potraviny nenásilně do jídelníčku zakomponovat? Podívejte se na jeden ukázkový jídelníček:



Snídaně:



Plátek tmavého žitného chleba s pomazánkou z ředkviček s koprem a uzeným lososem.

Ředkvičkovou pomazánku udělejte jednoduše z lučiny, ředkviček, pár kapek citronové šťávy a kopru. Můžete přidat i pár kaparů. Zdroj: 123rf

Svačina:

Bobulové ovoce sypané mandlovými plátky.



Oběd:

Pečené kuře s grilovanou zeleninou a sýrem feta.

Pečené kuře na másle je klasika. Ugrilujte si k němu zeleninu a na ni rozdrobte trochu fety nebo balkánského sýru. Zdroj: 123rf

Svačina:

Okurkové špalíky s domácí cizrnovou pomazánkou.



Večeře:

Wrap s avokádem, rajčatovou salsou a tempehem.

Tempeh je skvělý zdroj rostlinných bílkovin. Připravte si jej jako lehkou večeři s trochou avokáda a rajračové salsy. Zdroj: Shutterstock

