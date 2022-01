Jakými potravinami lze srazit hladinu cholesterolu a ještě si pochutnat

Musíte sledovat svoji hladinu cholesterolu? Víte, které potraviny vám s tímto nepříjemným problémem mohou pomoci? Vysoká hladina cholesterolu trápí spoustu z nás. Podívejme se na to, které potraviny mohou s hladinou cholesterolu pomoci.

Zdroje: cs.wikipedia.org, www.prozeny.cz, www.healthline.com

Cholesterol si tělo samo tvoří i příjímá z potravin

Před třiceti lety bylo pro laickou veřejnost slovo cholesterol strašákem. O faktu, že není cholesterol jen špatný, už ale víme. Také máme lepší představu o tom, jak se cholesterol v těle chová. Naše tělo jej samo produkuje a je důležitou látkou, která v lidském těle ovlivňuje zpracovávání tuků, tvorbu hormonů a vitamínu D. Cholesterol je nejen tělem tvořen, ale i přijímán v potravě.

Zdravý organizmus sportovce dokáže s hladinou cholesterolu dobře pracovat, bohužel to neplatí pro většinu populace. Ideální příjem cholesterolu v potravě proto není stejný pro všechny. Naopak osoby trpící problémy se srdcem a krevním oběhem by měly svoji hladinu cholesterolu sledovat a regulovat příjem.

Mluvíme-li o regulaci cholesterolu, myslíme tím hladinu „špatného“ cholesterolu, který se označuje jako „LDL". Hodný „HDL“ cholesterol naopak organismu prospívá, ale jeho zvýšená hladina v tělě způsobená léky není odpovědí na problematický LDL.

Hladinu cholesterolu pomůže upravit vhodná skladba jídelníčku. Zdroj: Oleksandra Naumenko / Shutterstock.com

Vysoký cholesterol mají dvě třetiny Čechů

Onemocnění srdce jsou v ČR příčinou celé poloviny úmrtí a dokonce 70 % dospělých Čechů trpí zvýšeným cholesterolem. Můžeme tedy říci, že hladinu cholesterolu si nemusí hlídat jen třetina z nás. I když se vás problémy se srdcem netýkají, určitě je dobré vědět, které potraviny pomáhají udržovat zdravou hladinu cholesterolu v těle. Znáte je? Jsou ve vašem jídelníčku časté?

Cholesterol upraví vhodné oleje

I když je kvalita olejů různá, a ne všechny jsou horší než olivový, právě olej z oliv, ale také z avokáda či kokosu, je pro regulaci cholesterolu nejvhodnější. Naučte se používat i tyto druhy olejů. Jejich chuť a používání i na tepelnou úpravu potravin je často věcí kvality.

Nechutná vám olivový olej? Vyzkoušejte různé značky, jsou mezi nimi obrovské rozdíly. Zdroj: Shutterstock.com

Bojujte proti cholesterolu salátem!

Listová zelená zelenina se výborně doplňuje s olivovým olejem. Je to díky tomu, že vitamíny obsažené v listových salátech, polníčku, rukole či špenátu jsou rozpustné v tucích, a proto je může tělo díky oleji lépe přijmout. Jak už víme, olivový olej je pro snížení cholesterolu také vhodný, a proto je se zelenou listovou zeleninou ideální kombinací.

Rukola je pikantní a hodí se dobře do sálatů, ale i k sýrům. Zdroj: Shutterstock.com / Felix Furo

S cholesterolem pomohou potraviny s Omega-3 mastnými kyselinami

Omega-3 mastné kyseliny snižují hladinu cholesterolu a najdete je nejen v tučných rybách, ale také v semenech a oříšcích. I když jsou tyto potraviny vlastně tučné, je to rozhodně typ tuku, kterého se nemusíte bát.

Hrst ořechů denně je tak akorát na udržení dobré hladiny cholesterolu. Zdroj: Profimedia

Sladká tečka za potravinami na vysoký cholesterol

I čokoláda je zdraví prospěšná, a to právě v případě snižování hladiny cholesterolu. Jde ale o čokoládu jako takovou, ne cukry a tuky do ní přimíchané. Proto platí, že čím vyšší procento kakaa, tím lépe. Vzhledem k tomu lze doporučit čokolády s minimálně 80% obsahem kakaového prášku. Čokoláda sice patří mezi sladké, ale takováto extrémě hořká čokoláda je rozhodně sladkostí, kterou můžete bez obav do jídleníčku přidat.

Hořká čokoláda je vhodná i na udržení správné hladiny cholesterolu. Zdroj: Profimedia