Chutné potraviny, které brzdí stárnutí. Přidejte je do svého jídelníčku v létě

Věčné mládí nás straší na každém kroku. Hlavně ženy jsou terčem komentářů o věku, vlasech, postavě, stylu. Mohla bych pokračovat do nekonečna. Aniž bychom toužili po vzhledu filmových hvězd, mnohé z nás se snaží vypadat pěkně, upraveně, mladistvě. Přiznejme si to, stárnout se nám nechce. Co na to příroda? Nezklame ani tentokrát!

Zdroje: www.healthline.com, www.doktor-zdravi.cz

Nejen věk odráží naše stáří

Náš vzhled není přesně diktovaný datem narození nebo „dobrými“ geny. Naše stáří duševní i fyzické je odrazem toho, co se sebou léta děláme. Jak přemýšlíme o sobě i o okolí, jestli se hýbeme a cvičíme svalstvo. Velmi záleží i na čistotě životního prostředí v němž se nacházíme i na tom, co jíme. Všichni víme, jak zdevastovaně vypadají alkoholici nebo drogově závislí. Je to extrémní příklad, ale naprosto jednoznačně dokazuje, že to, co konzumujeme radikálně ovlivňuje stav našeho těla a vizáž.

Výživa, která podpoří zdraví mozku: ryby, ořechy, zelenina Zdroj: Yulia Furman / Shutterstock.com

Doporučené potraviny nejsou jen to, čím zaháněly vrásky a obtíže s přibývajícím věkem naše babičky. Jsou to na vitamíny a minerály bohaté zeleniny a ovoce, jejichž vlastnosti i přínos už dávno potvrdila i věda. Dnes si již můžete vybrat, zda je vám příjemnější forma tablet, olejů nebo nápojů, které obsahují výtažky z těchto rostlin a jsou k mání běžně v lékárnách. Výhodou je, že si můžete vybrat formu a koncentraci, jakou chcete. Anebo se po vzoru našich předků obrátíme zpět k zelené, nejlépe čerstvé nebo ve stínu sušené formě těchto blahodárných potravin.

Potraviny, které brzdí stárnutí

Málo známá potočnice lékařská má mnoho starších zavádějících názvů. Nemá nic společného s řeřichou nebo kardamomem. U nás je chráněná a silně ohrožená, rostlina dorůstající 30–90 cm roste v blízkosti potoků a bystřin. Konzumace potočnice má však jedno velké „ale“. A tím je možné napadení motolicí jaterní, což je parazit, který atakuje játra lesní i chované zvěře, ale také člověka. Proto nesbírejte potočnici v přírodě, ale raději si ji vypěstujte, tak jako se o její pěstování zasadil Napoleon v okolí města Chantilly. Potočnici si však můžete sami vysít i do květináče a pikantní listy přidávat do salátů anebo pálivých dipů.

Červené kapie, respektive sladké velké papriky, jsou všude k dostání, téměř po celý rok. Toužíte-li po BIO kvalitě, můžete si vypěstovat i svoje vlastní. Ideálně kapii konzumujte čerstvou, v salátech, dipech nebo pomazánkách. Má i široké použití tepelně zpracovaná, do základů omáček, receptů z jednoho hrnce atd. Receptů je nepřeberné množství, jistě máte nějaký vlastní oblíbený.

Papája obecná je v našich podmínkách exotické ovoce. Není obvyklá a málokdy je k dostání čerstvá. Určitě ji ale najdete sušenou nebo hledejte doplňky stravy s obsahem papain enzymu, který jí dodává výjimečné vlastnosti v boji s projevy stárnutí.

Sezona borůvek se blíží, zbystřete! Borůvky jsou nejen zajímavým lesním ovocem, které obarví jazyky a trička dětí na modro fialovo. Je to také jedna z potravin, která pomáhá kůži bojovat se stárnutím. Konkrétně předchází ztrátě kolagenu, který je pro vzhled naší kůže nejen v obličeji zcela zásadní.

Zahradní borůvky patří mezi nejzdravější ovoce Zdroj: Likee68 / Shutterstock.com

Brokolice působí pozitivně na pokožku, ale také napomáhá dobré paměti, zdraví kostí a prevenci osteoporózy. Brokolice je nejčastěji vařená ve vodě nebo páře. Můžete ji jíst povařenou jen tak, se sýrem nebo jako přílohu. Chuťově je velmi podobná květáku, jen její zelená barva mnohé strávníky odpuzuje.

Co takhle dát si špenát? Špenát si jednoduše vypěstujete vlastní, koupíte od zahrádkářů, nebo naleznete mražený a již částečně zpracovaný v mrazícím boxu v obchodě. Přínos pro naše zdraví bude mít jistě i pro Česko typický recept s vejcem nebo masem. Samozřejmě existuje i množství pokrmů bez tepelné nebo jen mírné úpravy, která má vliv na nutriční obsah těchto zelených lístků. Zkuste znovu objevit špenát, skutečně nechutná vždy stejně.

Ořechy jsou sice plné mastných kyselin, ale my již dávno víme, že tyto jsou pro naše tělo i mysl nebývale přínosné. I pokud se stárnutí týče. Různé druhy ořechů udrží v kondici, a také rozjasní vzhled kůže. Nelze nezmínit ani lékařskou vědou ověřený efekt mandlí na kognitivní schopnosti ve stáří, snížení rizika srdečních chorob konzumací vlašských ořechů nebo cukrovky 2. typu díky pistáciím.

Vlašské ořechy chrání srdce Zdroj: Matauw/ Shutterstock.com

I avokádo si našlo cestu do naší kuchyně. Na kůži působí i ve formě pleťových masek a jeho zařazení do jídelníčku zmírní negativní projevy stárnutí především na pleti. Velké množství vitamínů K, A, E a C, celé skupiny B a draslíku pomáhá obnově kožních buněk. Látky obsažené v avokádu také blokují toxiny zvenčí a zabraňují poškození slunečními paprsky.