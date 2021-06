Potraviny, vhodné pro vystresované a neurotické lidi

Všichni chceme být v pohodě. Všichni chceme být v pohodě a krásní. Všichni chceme být v pohodě a krásní, ale všichni jsme občas ve stresu a nervózní. A někteří z nás v té chvíli jedí. Hlavně sladké, čokoládu, prostě to, co nám zvedne náladu a dodá rychlou energii. Jaké potraviny by ale měli jíst vystresovaní a neurotičtí lidé?

Žijeme v neuvěřitelně rychlé a uspěchané době, kdy poslední, na to si uděláme čas, jsme my sami. Náš stres a psychickou nepohodu si často ani sami neuvědomujeme, nebo jsme v ní dlouhodobě. A to vše se na nás podepisuje

Některé potraviny fungují. Třeba čokoláda nebo borůvky, ale je jich mnohem více. Lidé ve stresu, kteří jedí špatné druhy potravin, zhoršují svůj psychický i fyzický stav. Ale i stres a naši nepohodu lze dobře zúročit. Nabízíme vám přehled potravin, které přispívají k naší psychické pohodě.

Stres dožene každého z nás. Bojovat s ním můžeme i vhodnými potravinami Zdroj: Profimedia

Úprava životního stylu

Pokud prožíváme dlouhodobý stres, dříve nebo později se nám to vymstí. Takže je dobré udělat aspoň něco hned. Asi se nedokážeme uklidnit sami, ale co dokážeme a můžeme, je upravit náš jídelníček a zařadit do něj takové potraviny, jež budou lépe vyhovovat našemu životnímu stylu.

Stejně důležité jako to, co jíme, je i pohyb. Když zkombinujeme obojí, uleví se nám. Pojďme pro začátek zkusit takové potraviny, které obsahují cenné živiny, jež nám mohou pomoci snížit každodenní stres a zlepšit náladu. Navíc je koupíme skoro všude. S úsměvem.

Potraviny pro snížení stresu

Určité druhy jídla mají vliv na vaše emoce – negativní i pozitivní. Poskytnou úlevu od napětí, srovnají hladinu cukru v těle a pomohou nám se cítit lépe. Seřadili jsme je abecedně.

Avokádo

Exotické avokádo u nás velmi zdomácnělo a je velice zdravé. Obsahuje nenasycené mastné kyseliny a všechny esenciální aminokyseliny a také vitamín B6 a hořčík, jejichž kombinace podporuje produkci serotoninu v mozku. V avokádu je obsažen i draslík, který pomáhá snížit krevní tlak a bojuje se stresem.

Borůvky

Borůvky obsahují antioxidanty, jež pomáhají mozku produkovat dopamin, podílející se na dobré náladě a boji se stresem. Borůvky jsou dobré v jakékoli formě, jak čerstvé, tak sušené.

Plané i zahradní borůvky patří mezi nejzdravější ovoce Zdroj: Shutterstock.com / Anna Moskvina

Citrusové plody

Již aromaterpaie využívá citrusových plodů pro naše zklidnění a uvolnění. Citrusové plody však nejen voní, ale i konzumace pomerančů, grepů nebo citronů hraje důležitou roli pro snížení stresu. Díky vitaminu C, který je pro naše tělo nezbytný, jsou citrusové plody přínosem. Pomáhají při léčbě vysokého krevního tlaku.

Česnek

Česnek je známou českou superpotravinou. Potlačuje v našem těle hladinu kortizolu, který zabraňuje vlivu stresu na náš organismus.

Čokoláda s vysokým obsahem kakaa (tmavá)

Anandamid je látka v našem mozku, která pomáhá člověku cítit se lépe. A je to právě tmavá čokoláda, kdo tuto sloučeninu probouzí a zajišťuje, že pocit pohody trvá déle než obvykle.

Konzumace čokolády snižuje stres a zlepšuje náladu, což může být dáno samozřejmě i placebo efektem.

Dulse – mořské řasy

Zelené řasy zakoupíme spíše v prodejnách se zdravou výživou. Jsou zdrojem kvalitních živin a antioxidantů, vitamínů a minerálů. Navíc obsahují i jód, který je nevyhnutelný pro správnou funkci štítné žlázy a podílí se na tvorbě a regulaci hormonů v našem těle. Tato fialová mořská zelenina patřící mezi superpotraviny právě i tím, že péčí o hormony pomáhá proti stresu.

Dýňová semínka

Dýňová semínka jsou bohatá především na zinek, fosfor a vitamín E. Také obsahují vitaminy A, D, vitaminy skupiny B a minerály jako draslík, mangan a měď.

„Například 30 gramů dýňových semínek představuje pětinu denní dávky hořčíku a draslíku,“ říká výživová specialitka a trenérka Marie Konečná. „Dýňová semínka se vyplatí konzumovat pravidelně – můžete je přihodit do kaše či jogurtu k snídani či svačině. A nebojte se je přidat i do hlavních jídel. Svým vysokým obsahem živin se podílejí na snížení stresu – obsahují omega 3 mastné kyseliny, hořčík, zinek a draslík. A mají vysoký obsah fenolů, které podporují antioxidační aktivitu.“

Fíky

Fíky, ať už čerstvé nebo sušené, jsou důležitým zdrojem vitamínů, minerálů a opět antioxidantů. Jako biologicky dostupný zdroj draslíku, vápníku a horčíku poskytují víky potřebné živiny pro udržení krevního tlaku a správnou funkci svalů.

sušené fíky v misce Zdroj: HandmadePictures/Shutterstock.com

Losos

Losos je velmi oblíbená ryba. Je nejen vynikající na chuť, ale obsahuje mnoho zdraví prospěšných látek – bílkoviny, hořčík, železo, vitamíny skupiny B i omega-3 mastné kyseliny. Jeho součástí je však i aminokyselina L-tryptofan, která podporuje tvorbu serotoninu v lidském těle a tím zlepšuje náladu. To umějí i omega-3 mastné kyseliny, které navíc zlepšují kvalitu spánku. Losos je tedy skvělý pro náš mozek. A ten, kdo má mozek v pořádku, se nezabývá zbytečnostmi!

Mandle

Mandle jsou velmi zdravé a pozitivně ovlivňují naši náladu. Jejich pravidelná konzumace pomáhá překonávat stres, úzkost a únavu a jsou výbornou svačinou pro jedince s vyšším výkonem, protože dodávají tělu energii a vitalitu.

Ořechy

Agresivní a konfrontační chování ovlivňuje aminokyselina tryptofan, jejíž hladinu dokáží usměrňovat dýňová semínka, ořechy a organická vejce. Polynenasycené mastné kyseliny obsažené v ořeších napomáhají znormalizovat krevní oběh a podporují kardiovaskulární systém při akutním stresu.

Ovesná mouka

Oves je zdrojem vysoce kvalitní vlákniny, nestravitelných sacharidů, které jsou potřebné pro trtávení a celkové nesycení organismu. Například sacharidy obsažené v ovesných vločkách podporují zdravou hladinu serotoninu, jež udržuje naši nápadu na uzdě.

Pistácie

Porce pistácií dvakrát denně může dilatovat tepny a navíc uklidňují. Tím se sníží zatížení srdce, pokud jsme ve stresu.

Probiotika

Chemii v mozku a sní spojený stres velmi dobře ovlivňují i probiotika, jež mají vliv dobré bakterie ve střevech. Probiotika snižují stresové hormony a redukují chování spojené s úzkostí a depresí.

Třešně

Třešně obsahují antioxidanty, jež v nás vzbuzují pocit uvolnění a klidu. Navíc obsahují hormon melatotin, který pomáhá zlepšit kvalitu spánku.

Sezóna zavařování začíná většinou třešněmi a jahodami Zdroj: Chamille White/ Shutterstock.com

Zelená listová zelenina

Tmavě zelená listová zelena působí velmi dobře na lidi trpící depresemi a stresem. A právě listová zelenina obsahuje folát, jež umí regulovat naši náladu.

Například špenát působí velmi příznivě na naše tělo. Obsahuje vitaminy A, C a K, kyselinu listovou, posiluje imunitní systém. Podporuje látkovou výměnu a účinně zahání stres a únavu. Čerstvý i jako příloha je vynikající i pro naši imunitu.

Méně známý je jeho kolega mangold. I tato tmavě zelená listová zelenina je plná základních vitamínů rozpustných v tucích a minerálních látek. Obsahuje i řadu specifických antioxidantů, betalinů, které chrání naše tělo před vysokou hladinou cukru v krvi.

Nepochybuji, že si v tomto seznamu najdete své favority i vy. Vzhůru do letnch dnů v pohodě!