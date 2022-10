Když budete jíst tyto potraviny, záněty v těle nehrozí. Jíte je?

Stejně jako některé potraviny tvorbu zánětů podporují, jiné je mohou potlačit. Co jíst, aby vás netrápily chronické záněty? Které potraviny významně prospívají srdci i celému organismu?

Zdroje: www.rehabilitace.info, www.sciencedirect.com

Potraviny nejsou pro tělo jen palivo

Jsme to, co jíme, a nejde jen o váhy či míry. Zatímco svět showbyznysu se stále zaobírá tím, kdo a kdy přibral, naštěstí pro nás věda zkoumá i jiné vlivy potravin na tělo. Aniž bychom jako laici procesům v těle plně rozuměli, je poměrně jasné, že nejen kolik, ale hlavně to, co konzumujeme, se přímo odráží na našem zdraví.

Nespoléhejte na doplňky stravy, raději jezte zdravě. Zdroj: monticello / Shutterstock.com

Potraviny ovlivňují tělo pozitivně i negativně, nejen střídmost, ale i pestrost stravy je důležitá. Konktrétní potraviny ovlivňují také akutní i chronické záněty v těle. Ač by se mohlo na první pohled zdát, že zánět se vás netýká, chronický zánět je stav, kdy je tělo v pohotovosti, snaží se zahojit, ale dlouhodobě se mu to nedaří. Zánět se projevuje bolestí, otokem či zarudnutím, ale chronický zánět lze přehlédnout. Bolest není ostrá a můžeme ji jednoduše zaměnit za zdánlivě nedůležitý diskomfort, projev stárnutí apod. Možná vás překvapí, že s chronickými záněty mohou souviset i onemocnění jako jsou astma či rakovina.

Na chronický zánět mají vliv také potraviny. Poslechněte si komentář MUDr. Davida Freje ke studii, která v roce 2020 uzavřela třicetiletý výzkum týkající se právě dopadu potravy na lidské zdraví.

Studie o protizánětlivých potravinách

Studie nazvaná "Ideální stravovací návyky a potraviny pro prevenci kardiovaskulárních onemocnění: Se zaměřením na protizánětlivý potenciál" byla zveřejněna v odborném časopise Journal of the American College of Cardiology. Už název studie vypichuje prevenci vzniku kardiovaskulárních onemocnění, nicméně také redukci zánětu v těle, neboť mají tyto potraviny vliv mnohem širší. Jak záněty konkrétně ovlivňují jiná onemocnění, například rakovinu či astma je však stále předmětem bádání.

Analýza dat sbíraných po tři desetiletí od 210 tisíc respondentů potvrdila, že rozdíl mezi konzumací vhodných a nevhodných potravin dramaticky ovlivňuje především srdce. Zánětlivé potraviny zvyšují riziko srdečních onemocnění o 46 % a riziko mrtvice o 28 %.

Jeden obrázek vydá za sto slov. Které potraviny podporují záněty v těle, je zřejmé. Zdroj: Profimedia.cz

Které potraviny jíst, abyste minimalizovali záněty v těle?