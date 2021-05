Potraviny, které dlouhodobě zmírňují zápach z úst

Nepříjemným zápachem dutiny ústní lidé trpí z různých důvodu. Může mít původ v ústech, zubech nebo skrytém zdravotním problému. Podle Americké Dentální Asociace tento problém aspoň jednou za život postihl polovinu populace. Jak si můžeme pomoci? A co všechno problém zhoršuje?

Příčiny jsou mnohé

Očividným problém, který napadne každého, je nedostatečná hygiena dutiny ústní. Na druhou stranu je to asi první, co vyzkoušíme změnit, pokud nás tento problém postihne. Zuby je nutné čistit pravidelně a je potřeba odstranit zbytky jídla i plak. Výplachy ústní vodou pomohou zničit bakterie, které také bývají příčinou zápachu.

Zápach z dutiny ústní může mít souvislost s daleko vážnějším problémem Zdroj: Profimedia

Konzumace potravin silně zapáchajících se také nedoporučuje. Po jejich pozření se totiž jejich oleje dostávaní přes zažívací ustrojí do krevního oběhu a dále do plic, a tak tyto nelibé vůně vydechujeme ještě dlouho po tom, co jsme si dopřáli cibulku nebo česnek. Možná vás překvapí, že z vašeho dechu mohou být cítit až 72 hodin.

Mezi další příčiny patří kouření, sucho v ústech, nebo také půst.

Jste si jistí, že nejde o něco vážnějšího?

Za špatným dechem můžou být mnohé závažnější problémy. Zápach může být jen průvodním jevem nemoci nebo zhoršeného stavu našich útrob. Zde je potřeba zmínit zánět dutin nebo infekci horních nebo dolních dýchacích cest. Mezi nejzávažnější pak patří onemocnění ledvin, jater nebo cukrovka.

Pravidelné zubní prohlídky a odstranění kazu mohou rovněž odstranit jednu z příčin Zdroj: Profimedia

Které potraviny nám mohou pomoci?

Rozhodně stojí za to najít původ zapáchajícího dechu, ale než se tomu dostaneme na kobylku, určitě bychom rádi zápach eliminovali na minimum. Krom zmiňované zvýšené péče o zuby nám mohou pomoci i potraviny. Výhodou je, že je máme možnost koupit během běžného nákupu, nevýhoda spočívá v krátkodobém účinku.

Pokud chcete vyzkoušet potraviny maskující zápach z úst, připište si na nákupní list petrželku nebo rozmarýn, zelený čaj, jogurt, jablka a hrušky. Pomáhají také pomeranče, melouny, mrkev, celer, okurky a různé druhy ořechů. Jejich účinky se různí, ale většinou působí protibakteriálně. Také se předpokládá, že je budeme konzumovat čerstvé.

Obecně lze doporučit pití dostatečného množství vody, žvýkání žvýkaček bez cukru nebo také cucání mentolek. Je dobré si uvědomit, že cukr vše jen zhorší. Podporuje růst nechtěných baktérií. Proto zvažte, co budete jíst a jestli vám to stojí za to.

