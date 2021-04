Potraviny, které jsou velmi oblíbené, ale mohou vyvolat rakovinné bujení

Každý 3. obyvatel České republiky onemocní v průběhu svého života rakovinou. Ročně na nádorové onemocnění zemře přes 27 tisíc lidí. Hned po kardiovaskulárních onemocněních je rakovina druhou nejčastější příčinou smrti. Statistiky dále poukazují na fakt, že nemocných rok od roku přibývá. Čím to je? Může za to náš pohodlný životní styl a plné obchody pochutin?

Zdravá strava, přiměřený pravidelný pohyb a eliminace stresu. To jsou běžná doporučení, která mají pomoci lidem, aby se vyhnuli civilizačním chorobám a rakovině. Podle Masarykova onkologického ústavu se výživa podílí na vzniku a ochraně před nádorovým bujením velmi vydatně. Hlavním důvodem je to, že potraviny „působí na mnoha místech v organizmu a působí prakticky nepřetržitě po celý život." Jakým bychom se měli vyhnout, pokud chceme dožít klidného stáří?

1. Zpracované maso

Podle Světové zdravotnické organizace (WHO) existují studie, které dokazují, že zpracované maso způsobuje rakovinu. Proto bylo klasifikováno jako karcinogen skupiny 1, který je spojen s kolorektálním karcinomem a rakovinou žaludku. Mezi zpracované maso patří:

párky

šunka

klobásy

hovězí maso z konzervy

hovězí trhané maso

masové konzervy

Mezi alternativy patří bílé ryby, bílé maso kuřecí nebo krutí, náhražky masa jako quorn, tofu nebo seitan.

2. Červené maso

Masožravce opět nepotěšíme. Podle WHO je i toto maso definováno jako „pro člověka pravděpodobně karcinogenní “. Nejsilnější vazbou mezi konzumací červeného masa a rakovinou je rakovina tlustého střeva a konečníku, existují však i důkazy o vazbě na slinivku i prostatu.

Lidé, kteří chtějí konzumovat červené maso, by měli omezit jeho spotřebu na méně než 65-100 g vařeného červeného masa týdně. To platí i pro konzumaci grilovaného masa. Některé výzkumy naznačují, že spálené nebo ohořelé maso může zvýšit riziko rakoviny. Mohou za to látky zvané heterocyklické aminy, které se tvoří v potravinách zpracovávané při vysokých teplotách. Ve studiích na zvířatech bylo prokázáno, že tyto látky způsobují rakovinu.

3. Alkohol

Lidé, kteří si nedokáží odepřít alkohol, by měli zpozornět. Tato oblíbená pochutina je totiž klasifikována jako karcinogen skupiny 1, což znamená, že bylo prokázáno spojení pití alkoholu se vznikem rakoviny úst, hrdla, jícnu, prsu, jater, žaludku a střev.

Lidé, kteří si nedokáží odepřít alkohol, by měli zpozornět Zdroj: Shutterstock.com / Africa Studio

Nadměrná konzumace alkoholu, která může být nebezpečná, je již definována od jedné skleničky vína či piva pro ženy a dvěma sklenkami vína či piva pro muže.

4. Sladké nápoje a aspartam

Obezita je hlavním rizikovým faktorem pro několik druhů rakoviny. Proto mezi rizikové potraviny patří i sladké limonády nebo bonbóny, kupované dorty, dezerty, nebo potraviny s umělým sladidlem aspartamem. Existuje řada studií, které ukazují, že aspartam způsobuje mnoho nemocí, jako jsou rakovina, vrozené vady a srdeční problémy.

6. Rychlé občerstvení nebo zpracované potraviny

World Cancer Research Fund doporučuje omezit rychlé občerstvení a jiné zpracované potraviny s vysokým obsahem tuku, škrobů nebo cukrů. Většina polotovarů totiž obsahuje hydrogenované oleje, umělá aromata, nadměrné množství konzervantů, bromovanou mouku nebo skryté alergeny. Mezi zpracované potraviny patří i toustový chléb, sušenky, instantní nudle, polotovary z krabice nebo trvanlivé potraviny.

Smažený sýr s hranolky obsahují rafinovaný cukr, přepálený tuk a různé chemické látky Zdroj: Ryzhkov Photography / Shutterstock.com

7. Smažené potraviny

Ani naše „národní jídlo" - smažený sýr s hranolky, či další smažené potraviny od kuřecích nugetek, řízků, rybích prstů, ale i bramborových lupínků, se vztyčenému varovnému prstu nevyhnuly. Obsahují totiž rafinovaný cukr, přepálený tuk a různé chemické látky, které jsou označovány jako karcinogenní. Navíc obsahují velké množství soli a zvyšují hladiny „špatného“ LDL-cholesterolu.

8. Bílá mouka

Ani pochutiny z bílé mouky nejsou pro naše zdraví vhodné. Potraviny z ní jsou označovány jako pouhá „plnidla", protože rafinací zrna se odstraní všechny přírodní živiny a vláknina. Navíc se mouka bělí pomocí chlorového plynu, který může být smrtelný. Zvažte tedy konzumaci bílého pečiva a těstovin. Podle některých odborníků totiž potraviny z bílé mouky pomáhají urychlovat šíření rakovinových buněk.

Zdroj: naturalon.com, www.mou.cz a www.linkos.cz