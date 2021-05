Znáte příznaky rané cukrovky? Jaké potraviny jíst, abyste ji stopli

Diabetes Millitus, laicky cukrovka, je onemocnění, které se vyznačuje vysokou hladinou krevního cukru. Oba typy diabetu lze ovlivnit úpravou jídelníčku, případně kombinací s léky. Jak je to vlastně s jejími druhy a jaké potraviny jsou vhodné pro diabetiky? A je vůbec možné cukrovku zastavit?

Cukrovka prvního typu je autoimunitním onemocněním postihujícím už děti a dorost.

Nedostatek inzulínu

Vzniká proto, že jejich imunitní systém znemožňuje tvorbu inzulinu, což se projeví pozvolna jeho nedostatkem a nezbývá než jej doplňovat injekčně po celý zbytek života.

Domácí test na hladinu cukru v krvi Zdroj: Profimedia

U těchto dětí nehraje roli jejich váha, oblíbenost sladkostí nebo životospráva. Dokonce není vysledována ani genetická predispozice.

Zato u cukrovky typu dvě je tomu zcela opačně. Genetika, stravovací návyky a vnější vlivy hrají zásadní roli v projevech diabetu především dospělých pacientů. Inzulín se tvoří, ale tělo k němu ztrácí vnímavost.

Jak ji poznám?

Extrémní žízeň, časté močení, rapidní hubnutí i únava jsou nejčastějšími projevy. Můžeme se také potýkat s velkou únavou, poruchami vidění i vědomí, dechem páchnoucím po acetonu nebo opakovanými infekcemi močových cest.

Nelze tvrdit, že pokud pozorujete některé tyto příznaky, jde jistě o diabetes. Mohou být způsobeny i jiným onemocněním. Pokud máte podezření, poraďte se s ošetřujícím lékařem.

Lze změnou jídelníčku zastavit cukrovku?

První typ diabetu úpravou jídelníčku nezmizí, ale zdravé stravování bez množství cukru našemu tělu pomůže a je proto součástí léčby.

V případě druhého typu je jídelníček alfou a omegou. Zde hraje velikou roli obezita a to v 60–90 %! Redukční dieta a omezení cukrů v jídelníčku proto hrají stěžejní roli v rozvoji cukrovky. A proto bychom se neměli dlouze rozmýšlet a změnit, co můžeme, pokud možno okamžitě.

Potraviny pro cukrovkáře

Než se vrhneme na nákupní seznam doporučených potravin, nezapomínejme, že důležité je i to, jak konzumujeme, a to platí i pro omezení slazených nápojů. Naštěstí na trhu existuje několik alternativ, které nám dopřejí sladkou chuť bez cukru.

Lékaři doporučují konzumovat po malých porcích několikrát denně, dodržovat pitný režim, věnovat se sportu alespoň dvakrát týdně a kvalitně spát. Diabetici by se měli vyhnout i alkoholu a kouření.

A teď už k těm potravinám. Dopřejte si množství zeleniny, ryb, bílé libové maso, jogurty, kefíry i acidofilní mléka, nízkotučné sýry nebo celozrnné pečivo. Můžete také dle libosti luštěniny, celozrnné těstoviny, rýži natural a veškeré bylinky.



Vhodných potravin je mnoho. Určitě stojí za to zvyknout si na nový jídelníček, vždyť může být pestrý i chutný, a může zásadně pomoci tělu bojovat s tak závažným onemocněním, jako je cukrovka. Nebuďme líní. Diabetes nikam neodejde pokud, mu s tím nepomůžeme.

