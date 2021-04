Potraviny, po kterých rostou ženám prsa

Každá z nás se setkala s „osvědčenou“ radou většinou nějakého venkovského příbuzného: „Pij hodně piva, aby ti rostla prsa!“ Každá jsme se k tomu postavily jinak. Pokud však patříte k těm méně obdařeným, vězte, že se vám prsa mohou zvětšit i díky některým potravinám.

Velikost prsou ovlivňuje spousta faktorů, ať už je to genetika, váha, věk či hormony. Zásahy plastického chirurga jsou bolestivé, nákladné, a ne každá je chceme podstoupit. Takže nejste-li spokojené s velikostí svého poprsí, zkuste několik triků. Jednak jsou tu cviky, které pomohou prsa nejen zdvihnout, ale i zpevnit či zvětšit. Například kliky pomáhají budovat svalovou hmotu prsní tkáně a prsa pak vypadají větší.

Projezte se ke krásným prsům

Ke zvětšení poprsí může však pomoci i strava, takže jste-li stoupenci, či spíše stoupenkyněmi, přírodní cesty, zařaďte do jídelníčku právě níže zmíněné potraviny. Nečekejte však samozřejmě zázrak! Ačkoli mnohé z těchto ingrediencí byly používány za účelem zvětšení poprsí po celá staletí, neexistují žádné průkazné materiály nebo studie o tom, že skutečně fungují.

Nesporným faktem však je, že na velikost prsou má částečný vliv hodnota estrogenu v těle. Následující potraviny jsou na estrogen bohaté, a k tomu obsahují i další hormony, jako například fytoestrogen (produkován rostliny), jež se v těle chovají podobně, tudíž by mohly růst poprsí příznivě podpořit.

Pij hodně piva, aby ti rostla prsa... Zdroj: vdovin_vn / shutterstock.com

I zde se však jedná o zbraň dvojsečnou: Zvýšené hodnoty estrogenu v lidském těle jsou spojovány s vyšším výskytem rakoviny prsu. Pokud se tedy skutečně rozhodnete je do svého jídelníčku nějak výrazně začlenit, přidejte do svého denního programu i pravidelné návštěvy gynekologa a kontroly prsou. A samozřejmě nezapomeňte na samovyšetření.

Pro krásná prsa konzumujte:

Lněné semínko a jemu podobné

Spousta druhů semínek obsahuje lignan. Jedná se o druh fytoestrogenu, který se v lidském těle chová podobně jako estrogen. Nejvíce lignanu obsahují například lněné semínko, semena fenyklu, sezamu anebo slunečnice. Lignan také příznivě snižuje riziko kardiovaskulárních chorob.

Mononenasycené tuky

Naše prsa jsou tvořena epitelovou a tukovou tkání, proto lze tvrdit, že zvýšeným přísunem zdravých tuků si dopomůžeme k většímu poprsí. Mononenasycené tuky mohou nastartovat metabolismus a zároveň podporovat růst prsní tkáně. Konzumujte více olivového a kokosového oleje, avokáda, vajec či mořských ryb.

Oříšky

Oříšky obsahují spoustu dobrých tuků, proteinů a izoflavonů, které jsou podobné estrogenu. Mezi druhy nejvíce bohaté na estrogen patří mandle, lískové ořechy, arašídy a pistácie. Vodné jsou i ořechy vlašské.

Zelenina a ovoce

Zdá se to neuvěřitelné, ale i některé druhy zeleniny mohou napomoci k velkým prsům, a to také díky lignanům. Jsou to kapusta, brokolice, růžičková kapusta, zelí či květák. Třebaže listová zelenina nemá tak velké množství estrogenu, pomáhá tlumit produkci testosteronu. Antioxidanty a vitamíny obsažené v zelenině pomáhají i k dobré kvalitě pleti.

Obdobně funguje i ovoce – nejvíce lignanu najdeme v jablkách, jahodách, malinách, třešních, broskvích, pomerančích, švestkách a melounech.

Malá prsa jsou pro jedny nádherná, pro jiné životní komplex Zdroj: Neleh / shuttersock.com

Mléčné výrobky

Mléko a sýry obsahují hormony podobné estrogenu, progesteronu a prolaktinu. Poslední zmiňovaný hormon se tvoří při kojení, proto mnoho lidé věří, že nejen pivem, ale i konzumací mléka lze zvětšit poprsí.

Mořské plody

Hořčík obsažený v mořských plodech – ústřicích, krevetách, měkkýších i mořských řasách – podporuje správnou funkci štítné žlázy a pohlavních hormonů estrogenu a progesteronu. Pokud jsou tyto hormony v rovnováze, mají příznivý vliv na velikost prsou. Ústřice jsou navíc považovány za přírodní afrodiziakum.

Ostatní potraviny

Aby byl seznam kompletní, zmiňme kromě výše uvedených i další: z nápojů i bílé a červené víno nebo černý a zelený čaj. Příznivě by měly působit i cizrna, červená řepa, česnek, dýně, ječmen, jetel, lilek, mrkev, okurka, petržel a vodní meloun.

Rovněž sójové mléko, sójové boby, tofu a ostatní sójové výrobky figurují na téměř každém seznamu potravin podporujících růst prsou. Je to pro jejich vysoký izoflavonů. Názory na prospěšnost sóji se však různí. Ačkoli jedna studie spojuje konzumaci sóji s menším výskytem určitých chronických onemocnění a snížením hodnoty nezdravého cholesterolu LDL v těle, někteří experti věří, že sója může stát za poruchami štítné žlázy, problémy s početím či trávicími problémy. Spojitost sóji s růstem prsů se rovněž nepodařilo zatím prokázat.

Další cesty k velkému poprsí

Nejen jídlo může pomoci k vašemu vysněnému plnému dekoltu. Hojně jsou zmiňovány nejrůznější přísavky, doplňky stravy nebo masáže kokosovým olejem. Co funguje zaručeně, je odpovídající cvičení a trénink svalů, jakými jsou jóga, pilates, kliky nebo zvedání činek. Nejen že tak posílíte horní polovinu těla, ale i vytvarujete prsní svaly. A možná za pár týdnů zjistíte, že je vám podprsenka už trochu těsná.

Tradiční bylinky

Samozřejmě ani tradiční bylinná medicína nezůstává pozadu a nabízí množství bylinných doplňků výživy na podporu růstu prsou. Patří sem třeba řecké seno neboli pískavice nebo fenykl. Bylinky se mohou semlít a utřít do pasty, jíž lze použít jak lokálně, tak perorálně.

