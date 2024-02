close info Profimedia

Kristýna Stoklásková 10. 2. 2024

V současné době, kdy se čím dál více lidí snaží žít zdravějším způsobem života, je důležité se zaměřit nejen na to, kolik a jak často cvičíme, ale také na to, co jíme. Věděli jste, že některé běžné potraviny a způsoby jejich přípravy mohou obsahovat látky, které jsou považovány za karcinogeny?

Rakovina, která nejvíce ohrožuje lidstvo, se liší v závislosti na geografické oblasti, přístupu k zdravotní péči, životním stylu a mnoha dalších faktorech. Globálně však podle Světové zdravotnické organizace (WHO) nejčastějšími typy rakoviny, které způsobují největší počet úmrtí, jsou rakovina plic, rakovina tlustého střeva a konečníku, rakovina jater a rakovina žaludku.



Rakovina plic je přitom vedoucí příčinou úmrtí způsobených rakovinou na celém světě, což je částečně způsobeno vysokou prevalencí kouření a expozicí karcinogenům v prostředí. Tyto statistiky zdůrazňují význam prevence, včetně boje proti kouření, zdravého stravování, fyzické aktivity a včasného screeningu, jako klíčových strategií v boji proti rakovině.



TOP 5 běžných potravin, které mohou být velmi nebezpečné, YouTube kanál TopTrendingCZ: Zdroj: Youtube Karcinogeny jsou látky, které mohou zvyšovat riziko vzniku rakoviny. Zpracované maso Studie Světové zdravotnické organizace (WHO) zařadily zpracované maso jako jsou salámy, párky, slanina a jiné druhy uzenin, mezi karcinogeny. Tyto produkty často obsahují konzervační látky jako jsou nitráty, které mohou při konzumaci podporovat vznik rakoviny, zejména rakoviny tlustého střeva. Červené maso Červené maso jako je hovězí, vepřové a jehněčí, bylo WHO klasifikováno jako „pravděpodobný karcinogen“. Riziko se zvyšuje s množstvím konzumovaného masa a také způsobem jeho přípravy. Vysoké teplot, jako je grilování nebo pečení na otevřeném ohni, mohou způsobit vznik karcinogenních látek.

close info Profimedia zoom_in Červené maso, jako je hovězí, vepřové a jehněčí, bylo WHO klasifikováno jako „pravděpodobný karcinogen“. Alkohol Konzumace alkoholu je spojena s vyšším rizikem několika typů rakoviny, včetně rakoviny úst, jícnu, prsu, tlustého střeva a jater. Riziko se zvyšuje s množstvím konzumovaného alkoholu. Potraviny bohaté na akrylamid Akrylamid je chemická látka, která se může tvořit při vysokoteplotním zpracování potravin bohatých na sacharidy jako je pečení, smažení nebo grilování. Patří sem například hranolky, chipsy, pečivo a káva. Akrylamid byl v laboratorních studiích na zvířatech prokázán jako karcinogen, ačkoliv účinky na lidi jsou stále předmětem výzkumu. Cukr Cukr sám o sobě nebyl klasifikován jako karcinogen, ale jeho nadměrná konzumace je spojena s řadou zdravotních problémů, včetně obezity a diabetes mellitus 2. typu, které zvyšují riziko vzniku některých typů rakoviny. Navíc, vysoký příjem cukru může vést k chronickému zánětu v těle, což je stav, který může také přispívat k riziku vzniku rakoviny. Mléčné výrobky Vztah mezi mléčnými výrobky a rakovinou je složitější a výzkumy přinášejí smíšené výsledky. Některé studie naznačují, že konzumace mléčných výrobků může snižovat riziko některých typů rakoviny jako je kolorektální rakovina, zatímco jiné studie naznačují možné zvýšení rizika, například rakoviny prostaty nebo vaječníků, při vysokém příjmu. close info Profimedia zoom_in Karcinogeny jsou látky, které mohou zvyšovat riziko vzniku rakoviny. Jak snížit riziko - Omezte konzumaci zpracovaného a červeného masa: Zkuste je nahradit jinými zdroji bílkovin jako jsou kuřecí nebo ryby, luštěniny a tofu.

- Připravujte maso zdravěji: Vyhněte se vysokým teplotám a přímému kontaktu s otevřeným plamenem. Místo toho použijte metody vaření jako je dušení nebo pečení při nižších teplotách.

- Limitujte alkohol: Pokud pijete alkohol, dělejte tak s mírou. Dodržujte doporučení odborníků na maximální bezpečnou konzumaci.

- Jezte více ovoce a zeleniny: Tyto potraviny jsou plné vitamínů, minerálů a antioxidantů, které mohou pomoci chránit před rakovinou.

- Vařte zdravěji: Při přípravě potravin s vysokým obsahem sacharidů se snažte vyhnout vysokým teplotám, které vedou k tvorbě akrylamidu. Vědomí, které potraviny a způsoby jejich přípravy mohou zvyšovat riziko vzniku rakoviny, je prvním krokem k zdravějšímu životnímu stylu. I malé změny ve vaší stravě a vaření mohou mít velký dopad na vaše zdraví.



Je důležité zdůraznit, že i když stravovací návyky mohou ovlivnit riziko nejen rakoviny ledvin, kombinace životního stylu, genetických faktorů a environmentální expozice hraje v riziku tohoto onemocnění klíčovou roli. Omezování konzumace červeného masa a zpracovaných potravin, udržování zdravé tělesné hmotnosti, regulace krevního tlaku a vyhýbání se kouření jsou všeobecně doporučené kroky pro snížení rizika rakoviny ledvin i mnoha dalších onemocnění.



