close info Shutterstock

Šárka Kabátová 7. 11. 2023 8:36 clock 3 minuty video

Každý chce mít i ve vyšším věku hebkou a vypnutou pokožku. Co pro to můžete udělat? Vsaďte na zdravý životní styl a potraviny, kterými dodáte tělu potřebný kolagen. Co konkrétně tuto látku obsahuje?

Patříte mezi jedince, kteří se snaží zdravým způsobem zpomalit postupné stárnutí těla? Jistě to nelze bez dodržování zdravého způsobu života s dostatečným aktivním pohybem a samozřejmě i kvalitní stravou. Nejen kvalitní podobu těla, ale i jeho zdravý chod si zajistíte správně zvolenými potravinami, které by se ve vašem jídelníčku měly objevovat pravidelně. Na 10 potravin bohatých na kolagen se podívejte se na YouTube videu na kanále MEDI LAB ZONE: Zdroj: Youtube Co to je kolagen V podstatě jde o nerozpustnou bílkovinu, která se přirozeně nachází v těle každého živočicha. Tvoří stavební hmotu pojivových tkání a nejčastěji se vyskytuje ve vazivech, chrupavkách, kloubech, zubech, šlachách a v pokožce. Kolagen zajišťuje jejich pružnost a elasticitu. Látka, která z těla ubývá Do 20. roku života máme každý kolagenu v těle dostatečné množství, ovšem se zvyšujícím se věkem ho začne postupně ubývat. Proto mají mladí lidé krásnou a vypnutou kůži, krásné zuby, nelámavé a netřepící se vlasy, stejně tak odolné nehty a zdravé klouby, které ještě nebolí. Postupně přirozená výroba kolagenu v lidském těle klesá, a tak je nutné ho pravidelně doplňovat. Tělu ho můžete dodávat ve formě vhodných potravin. Které to jsou a neměli byste jejich konzumaci opomíjet? close info shutterstock.com zoom_in Jezte tučné ryby! Tučné ryby Pokud chcete být vitální a vypadat stále skvěle, konzumujte pravidelně tučné ryby. Ideální je například losos a tuňákové maso. Nejenže obsahují vysoké procento kolagenu, ale jsou i dokonalým zdrojem užitečných omega kyselin. Ze všeho nejvíce kolagenu je v kůži, tak se jí zbytečně nevyhýbejte, když ji opečete do křupava, je chuťově neodolatelná. Měli byste vědět, že kolagen z ryb je jeden z nejlepších. Domácí vývar Pokud si chcete dopřát dávku přírodního kolagenu, připravujte si často dlouho tažený vývar z kostí. Opět se jedná o jeden z nejlepších zdrojů, protože obsahuje biologicky dostupnou formu kolagenu, kterou umí naše tělo okamžitě využít. Čím déle budete vývar táhnout, tím z něj dostanete více užitečných aminokyselin, proteinů a elektrolytů. Jestliže vsadíte na vývar hovězí, obohatíte se o kolagen typu I, který je perfektní pro zdraví kůže. V případě, že budete konzumovat vývar kuřecí či krůtí, obohatíte se o kolagen typu II, ten je výborný pro klouby. Vejce Další užitečnou potravinou jsou v tomto ohledu vajíčka. Kolagen je obsažený ve žloutku a pak také v membráně skořápek. Kromě toho je ve vejcích jód, stopový prvek, který je nezbytný pro výrobu kolagenu. close info shutterstock.com zoom_in Kolagen je obsažený ve žloutku a pak také v membráně skořápek. Citrusové plody Pokud chcete zpomalit stárnutí, jezte i ovoce s vysokým obsahem „céčka“. Právě tento vitamín pozitivně ovlivňuje slučování aminokyselin, které působí na tvorbu kolagenu. Pomeranče, citróny, mandarinky i grepy jsou zároveň silné antioxidanty, které vás ochrání i před nebezpečným působením látek, které tělo a pokožku zbytečně poškozují a podporují rychlejší rozklad kolagenu. Zelenina s obsahem síry Stejně tak si stravu pravidelně obohacujte zeleninou s vysokým obsahem síry. Patří mezi ně například česnek, šalotka, pórek a pažitka. Nejenže zpomalí rozklad kolagenu, ale dají všem pokrmům i správnou chuť. Související články close Zdraví Jak si nejúčinněji vyčistit píce a stopnout kašel. Stačí povařit ořechy. Zapomenutý zázrak našich babiček close Zdraví Proč si chytré ženy slepují k sobě dva prsty na nohou. Je to geniální trik. Začněte to dělat taky Zdroje: www.swisspower.cz, www. lekarna.cz, www.incacollagen.cz

tag Jídlo Kloub Kůže Pokožka Ryby Vývar YouTube

share Sdílet facebook_share Facebook twitter_share Twitter email_fill Email link Kopírovat close Zavřít