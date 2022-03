Zabijáci mozkových buněk mezi potravinami. Běžně je jíte a nevíte o tom

O potravinách, které prospívají mozku, jste už asi četli. Víte však, které mu naopak škodí? I mozek trpí konzumací nevhodných potravin. Vyhýbat by se jim měli dospělí, ale také děti.

Nechoďme dlouho okolo horké kaše. Všichni víme, že to, co jíme, má dopad na naše zdraví. Mozek je jen jedním z orgánů, který reaguje na látky přijímané v potravě. Mnohé potraviny mu prospívají, ale které škodí? Rozmyslete si, zda je můžete omezit, či se jim zcela vyhnout.

Rafinované uhlohydráty čili sacharidy mozku škodí

Pod slovem sacharidy si většinou vybavíme cukr, ale v tomto případě jde také o bílou mouku. Potraviny s velmi vysokým glykemickým indexem mají dopad na celé tělo i na mozek. Problémem je také to, že bílé mouky konzumujeme velké množství. Nikdo nejí jen drobek, ale spíš hned několik krajíců. Ukázalo se, že starší lidé konzumují převážně rafinované uhlovodany. Jejich jídelníček je tvořen touto nevhodnou stravou až z 58 % a to se přímo odráží na kondici jejich mozku.

Problémem je, že bílé mouky konzumujeme velké množství. Zdroj: shutterstock.com

Škodí mozku jen cukr?

Pokud si myslíte, že stačí cukr nahradit umělými sladidly, pak dávejte pozor. Aspartam je náhražkou slaďoučkého cukru a často bývá v produktech určených cukrovkářům. Bohužel ani tato látka mozku neprospívá. Studií na toto téma není mnoho, ale pozorování zdravých dospělých z roku 2014 uvádí jako následek zvýšené konzumace tohoto sladidla takové příznaky, jako jsou deprese, stres a podráždění. Účastníci pokusu publikovaného v práci Neurobehaviorální účinky konzumace aspartamu (Neurobehavioral effects of aspartame consumption) byli podráždění a celkově se jejich mentální schopnosti prokazatelně zhoršily.

Ryby mohou být i mezi škodlivými potravinami

Překvapivé může být také zjištění, že i konzumace ryb může neblaze ovlivnit činnost mozku. Je to bohužel kvůli tomu, že některé ryby mohou obsahovat zvýšené množství rtuti. Ryba jako taková je zdravá a obecně je známo, že především omega-3 kyseliny dělají z ryb potravinu vhodnou k časté konzumaci. Odborníci se však domnívají, že především dravé ryby, které se dožívají vyššího věku, mohou být zdrojem rtuti. Mezi takové druhy patří i makrela nebo tuňák, které se běžně a s oblibou konzumují po celém světě i u nás.

Nenasycené tuky mozku škodí

Nenasycené tuky obsažené především v margarínech, polevách, brambůrkách a dalších slaných pochutinách, ale i v sušenkách a sladkém průmyslově vyráběném pečivu jsou také pro mozek rizikové. Ovlivňují i srdce a mohou způsobovat chronické záněty, nicméně se přímo vztahují také ke zhoršené paměti i kognitivních schopností, Alzheimerově onemocnění i zmenšení velikosti mozku samotného.

O nevhodnosti konzumace alkoholu není pochyb. Zdroj: Profimedia

Mozku škodí potraviny i nápoje

O nevhodnosti konzumace alkoholu není pochyb. I když malé množství alkoholických nápojů nepůsobí závažné zdravotní problémy, pravidelný a zvýšený příjem je vyloženě nevhodný a mozek poškozující. I když má alkohol i různé prospěšné dopady na organizmus, rozhodně nelze mluvit o tom, že by byl zdravý, a už vůbec ne pro mozek. Ztráta paměti, změny chování, zhoršený spánek a usínání jsou pro zvýšenou konzumaci alkoholu typické a mozku škodí.

I sladké nápoje jsou pro mozek nevhodné

Mezi škodlivé nápoje patří i ty sladké. K takovým nápojům patří slazené bublinkové sodovky, ale také sportovní a energy drinky i některé ovocné džusy. Možná si říkáte, že je to prostě cukr a ten je ve všem možném. To je pravda, ale faktem zůstává, že v těchto nápojích přijímáme veliké množství cukru v malém množství tekutiny. Konzumace sladkých nápojů byla středem zájmu mnohých studií, jako například práce z roku 2013 s názvem Sacharóza, kukuřičný sirup s vysokým obsahem fruktózy a fruktóza, jejich metabolismus a potenciální zdravotní účinky: Co skutečně víme? (Sucrose, High-Fructose Corn Syrup, and Fructose, Their Metabolism and Potential Health Effects: What Do We Really Know?) nebo Nápoje slazené cukrem a riziko metabolického syndromu a diabetu 2. typu: metaanalýza (Sugar-sweetened beverages and risk of metabolic syndrome and type 2 diabetes: a meta-analysis) publikovaná o tři roky dříve.

Ze závěrů těchto prací vychází, že sladké nápoje neovlivňují negativně jen cukrovku typu 2 nebo riziko vzniku Alzheimerovy choroby, ale také mozek.

