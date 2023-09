Trápí vás otoky nebo stále nafouklé břicho? Omezte ve svém jídelníčku potraviny až příliš bohaté na sodík. Bývají totiž častou příčinou zadržování vody v těle. Které to jsou?

Poměrně velké množství běžně konzumovaných potravin obsahuje vysoké hodnoty obsahu sodíku. Přestože má tato minerální látka v našem organismu významné postavení, jeho nadměrný příjem může snadno způsobit některé zdravotní potíže, jako jsou zadržování vody v těle, vysoký krevní tlak, srdeční choroby či ledvinové kameny. Kterým potravinám byste se tedy měli ve větší míře vyhýbat? Podívejte se ve videu:

Zdroj: Youtube

Natrium (Na+) neboli sodík

Jaká je podle odborníků maximální doporučená denní dávka, kterou byste měli do těla dodat? Hraniční je 5 g a dostačující je i poloviční množství. V průměru však většina populace konzumuje až trojnásobek maximálního doporučeného příjmu. Vyhněte se tedy nejen nadměrnému solení, ale i zrádným potravinám, v nichž je sodík ve větším množství.

Přesolené pečivo

Pokud milujete pečivo, nepřehánějte to s jeho konzumací. Dle běžných předpisů by koupené pečivo mělo obsahovat maximálně 1,2 g soli na 100 g váhy. Toto množství je bohužel mnohdy o dost větší. Například chleba má něco kolem 1,49 g soli a v jednom loupáku je zhruba 1,3 g soli. Pokud je pečivo ještě solí posypané, dávka je často mnohem vyšší, než by měla být. Rizikové jsou také bagety ochucené sýrem, olivami či slaninou, ale i kořeněnou solí.

close info profimedia.cz zoom_in Většina kupovaného pečiva obsahuje vysoké množství soli, a tím pádem i sodíku.

Polotovary a mléčné výrobky

Podobná situace je i u předem připravených jídel jako jsou nejen mražené pokrmy a omáčky, ale i některé mléčné výrobky a především sýry. Týká se to i krabičkových jídel, která mají díky vyššímu obsahu soli a delší trvanlivost.

Polévky, bujóny a zeleninové šťávy

Na kritické hodnoty sodíku narazíte i v některých průmyslově vyrobených zeleninových šťávách, masoxech a bujónových kostkách. Proto dejte raději přednost domácím čerstvým „fresh“ nápojům a nikdy není nic chutnějšího a výživnějšího než domácí zdravý vývar.

Instantní ovesné vločky

Podobná situace se vyskytuje i u instantních vloček, které často obsahují přidanou dávku soli, aby měly výraznější chuť. Udělejte si raději ovesnou pochoutku z běžných vloček, které si doma povaříte nebo upražíte.

close info Shutterstock.com / Amarita zoom_in Konzervované potraviny většinou našemu zdraví příliš neprospějí, obsahují nejen spoustu sodíku, ale i nejrůznější konzervanty.

Snídaňové cereálie

Stejně tak si dejte pozor na konzumaci koupených cereálií, hrozbou jsou především kukuřičné lupínky. Možná si říkáte, že je v nich i jistý podíl nezdravého cukru, ale často v nich bývá i vysoké množství soli.

Konzervovaná jídla

Jak již bylo zmíněno, v předpřipravených pokrmech je skoro vždy hodně soli, a týká se to i jídel konzervě. Vyhněte se tedy časté konzumaci přesolených sardinek, tuňáků a mořských plodů. Platí to i pro různá konzervovaná masa a zeleniny. Opět platí, že nejlepší jsou vždy čerstvě upravené potraviny doma.

Zdroje: www.novinky.cz, www.bezpecnostpotravin.cz, www.ladylab.cz