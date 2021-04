Potraviny, které zbytečně způsobují předčasné stárnutí organismu

Zatímco chronologický věk je něco, co všichni známe, biologický věk se určuje podle životního stylu jedince. Kouření, přílišné slunění a špatná strava jsou jedněmi z viníků, že pokožka vypadá unaveně a tvoří se na ní vrásky. Dobrá zpráva však je, že tyto faktory můžeme ovlivnit a proces stárnutí tak mít pod kontrolou.

Jsme to, co jíme. O tom už nikdo nepochybuje. Proto, pokud chceme vypadat svěže, udržet si zdravou váhu a ušetřit na kosmetice, měli bychom omezit potraviny, díky kterým zbytečně stárneme. Jaké to jsou? (Zdroj: www.eatthis.com)

Brambůrky a smažené potraviny

Pokud toužíte po něčem křupavém, zkuste celozrnné krekry nebo nakrájenou zeleninu, jako jsou cuketové tyčinky nebo celer. „Konzumace trans mastných kyselin stimuluje interleukin 6 v těle,“ vysvětluje doktorka Lisa Hayim. „Interleukin 6 je markerem zánětu, který je spojen se stárnutím. Kromě toho smažené potraviny a přepálené oleje mohou zhoršit dýchání buněk a snížit imunitní funkce v těle.“

Polotovary a potraviny s vysokým obsahem soli

Polotovary sice zjednodušují život, jejich častá konzumace se ale nedoporučuje. Obsahují totiž vysoký obsah sodíku, který přispívá k zadržování vody a celkově „nafouknutému vzhledu“. Sůl také způsobuje dehydrataci, a tedy urychluje stárnutí.

Energetické nápoje

Energetické nápoje mají velmi vysoký obsah cukru a jsou velmi kyselé, což může poškodit sklovinu zubů. Díky tomu jsou zuby pak náchylné k tvorbě kazů či paradontóze. Navíc vysoký obsah kofeinu a sodíku v těchto nápojích může vést k dehydrataci. Ta je jedním z hlavních faktorů, které přispívají k tvorbě vrásek a celkovému stárnutí pleti.

Dobroty z pekárny

Milovníci buchet, muffinů, koblížků a dalších pekařských výrobků by měli konzumaci svých oblíbených produktů omezit. Tyto sladkosti jsou totiž bohaté na přidané cukry a tuky, což vede k přibývání na váze a špatnému stavu zubů. Navíc cukr způsobuje nezdravý mikrobiom a je prozánětlivý. Všechny tyto vlastnosti mohou urychlit proces stárnutí.

Konzervační látky používané ve zpracovaném mase mohou vytvářet volné radikály v těle Zdroj: Profimedia.cz

Párek a slanina

„Konzervační látky používané ve zpracovaném mase mohou vytvářet volné radikály v těle,“ říká Lisa Hayim. Ty vedou k oxidaci buněk a DNA. Mohou způsobit tak rozsáhlé poškození, že jedinec může onemocnět rakovinou či si způsobit jiné zdravotní komplikace. Pozor si dejte také na slaninu. Dusičnany, které se používají jako konzervační látka uzených mas, jsou podle studie Journal of Alzheimer's Disease spojeny se zvýšeným úmrtím na nemoci související s věkem, včetně Alzheimerovy a Parkinsonovy choroby.

Cukr

Cukr podle odborníků na výživu a lékařů způsobuje v těle zánět a poškozuje kolagen a elastin. Pokožka tedy ztrácí na elasticitě a hebkosti, což způsobuje tvorbu vrásek.

Sacharidy s vysokým glykemickým indexem

„Bylo prokázáno, že potraviny jako bagely, ovesné vločky, preclíky, těstoviny a cereálie urychlují proces stárnutí pokožky a jsou hlavními viníky při tvorbě akné a růžovky,“ varuje doktor Taz Bhatia, odborník na hubnutí a autor knihy Co lékaři jedí. „Dokonce i samozvané „zdravé“ cereálie s celými zrny, které mají nižší glykemický index, mohou být plné glukózy způsobující tvorbu vrásek.“

Příležitostná sklenka vína pokožce neškodí Zdroj: Shutterstock.com / Graphic.mooi

Alkohol

Příležitostná sklenka vína pokožce neškodí. Pozor by si však měli dávat nadměrní či nárazoví pijáci. Alkohol zbavuje tělo vitamínu A, který je nezbytný pro obnovu buněk, ovlivňuje lipidové složení pokožky a ničí její bariérovou funkci. (Zdroj: www.ncbi.nlm.nih.gov) Pokud si chcete nějakou skleničku alkoholu dopřát, zvolte nápoj bez přidaných cukrů, jako je suché víno, šampaňské nebo vodka s limetkou. Při konzumaci alkoholu také nezapomeňte na pití čisté neslazené vody.