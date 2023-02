Štítnou žlázu ničí některé potraviny. Jíme je všichni!

Štítná žláza je důležitý orgán, který produkuje životně důležité hormony. I když se ví, že pro pacienty trpící onemocněním štítné žlázy je nezbytný dostatek jódu, není to však zdaleka jediná látka, které je nutné si všímat. Výběr vhodných a nevhodných potravin s ohledem na štítnou žlázu se řídí ještě dalšími pravidly.

Štítná žláza: Nenápadný orgán s velkým přínosem

To, co jíme, nemá vliv nejen na naši váhu, ale také na fungování organismu jako celku. Některé konkrétní potraviny pak ovlivňují určité orgány díky obsahu vitaminů a minerálů, ale také dalších specifických látek. Štítná žláza nemá však funkci jedinou, souvisí s celou řadu procesů v našem těle. Hormony produkované štítnou žlázou mají vliv nejen na metabolismus, ale i na svalstvo, kosti, srdce nebo IQ, hormony štítné žlázy dokonce hrají roli i v prenatálním vývoji mozku dítěte.

Štítná žláza neboli glandula thyroidea je nesmírně důležitá pro udržení kvality našeho života. Zdroj: shutterstock.com

Zkuste podpořit štítnou žlázu také jinak

Než se začneme věnovat potravinám, které jsou méně či více vhodné při onemocnění štítné žlázy, za zmínku stojí také jiná možnost podpory uzdravení tohoto orgánu.

Pokud vás zajímá, jak jinak můžete ovlivnit činnost štítné žlázy, podívejte se na toto krátké video. Autorka vám poradí a ukáže použití akupresurní masáže v prospěch činnosti štítné žlázy:

Potraviny a snížená funkce štítné žlázy

Stejně tak jako jsou některé potraviny doporučované pro srdcaře a jiné pro ledvináře, i osoby trpící problémy se štítnou žlázou by měly hledět na svůj jídelníček. Nebojte se však, že jde o nějakou drastickou dietu, kterou vám nakázal lékař. Je to vaše vlastní zdraví, které můžete potravinami ovlivnit k lepšímu. No není to skvělá zpráva? Vezměte zdraví do vlastních rukou a udělejte pro sebe to nejlepší. Které potraviny mohou vaší štítné žláze pomoci a které škodit?

Pro štítnou žlázu není každá zelenina či ovoce zdravá. Zdroj: monticello / Shutterstock.com

Jak je dobře známo, je to právě jód, který dramaticky ovlivňuje zdraví štítné žlázy a jeho dostatek je pro nemocné zcela zásadní. Stejně tak jako selen, zinek či méně známý tyrosin. Tyrosin je jednou ze základních, nikoli však esenciálních, aminokyselin, která významně ovlivňuje i funkčnost štítné žlázy, nadledvin, ale také souvisí s tvorbou kožního pigmentu.

Mezi potraviny bohaté na tyto čtyři látky patří:

Mořské řasy a mořská nebo jodizovaná sůl

Mléko a mléčné výrobky

Vejce

Hovězí maso, ryby

Banány, avokádo, dýňová semínka, para ořechy

I mezi zeleninou a ovocem je potřeba vybírat. Zdroj: kurhan / Shutterstock.com

Neutrální, a proto vhodné jsou také tyto druhy ovoce a zeleniny, které se nemusíte bát zařadit do jídelníčku:

Rajčata, papriky, dýně, mrkve, okurky, celer, chřest

Jablka, citrusy, drobné lesní a zahradní plody, třešně, meruňky, ananas, mango

Proč právě toto ovoce a zelenina? Jde o to, že tyto plodiny neobsahují takzvané gointrogeny, které významně zhoršují funkčnost štítné žlázy, a to právě u nemocných se sníženou funkcí tohoto orgánu. Zatímco zdravý člověk se nemusí soustředit na obsah gointrogenů v potravě, nemocní se štítnou žlázou by měli ze svého jídelníčku vynechat potraviny na ně bohaté.

Mezi nevhodné potraviny proto patří: