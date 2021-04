Potraviny, které obsahují nebezpečné množství soli, a slané vám nepřipadají

Varování lékařů před nadměrnou konzumací soli bere mnoho lidí na lehkou váhu. Možná i vy máte pocit, že dávku soli máte pod kontrolou. Jenže sůl – a někdy docela velké množství – se skrývá i v potravinách, které nám slané nepřipadají. Napadlo by vás, že jen ranními cereáliemi přijmete skoro desetinu doporučené denní dávky soli?

Vařit bez soli nejde, o tom se přesvědčil i král Já I. Ostatně sůl, přesněji sodík, který obsahuje, je pro naše tělo velmi důležitý. Pomáhá totiž zadržovat vodu v těle a bránit tak dehydrataci. Kromě toho má vliv na fungování svalů, ale i nervových spojů a ovlivňuje také vstřebávání některých důležitých látek. Mimo to je dnes prodávaná sůl většinou obohacena jódem, kterého máme obvykle nedostatek. Mohlo by se tedy zdát, že varování lékařů před nadměrnou konzumací soli je zbytečné.

Moc soli? Dávku překročíte snadno

Má to ale háček. Určitou dávku sodíku tělo potřebuje. Pokud ho ale má moc, znamená to zátěž zejména na ledviny, které jeho hladinu v organismu regulují. Přitom doporučená denní dávka je pouhých 5 g soli. Zdá se to dost? Tak si zkuste uvědomit, že na jednu kávovou lžičku naberete asi 8 gramů soli. To znamená asi 160 procent doporučené dávky. Nadměrná konzumace soli (a tedy vysoké množství sodíku v organismu) je častou příčinou vysokého krevního tlaku. Tím přitom trpí více než polovina lidí nad 60 let u nás. A zvýšený krevní tlak zase vede k rostoucímu riziku infarktu a dalších cévních onemocnění.

Sůl je skoro všude

Sůl je v jídelníčku třeba hlídat Zdroj: AlenKadr / Shutterstock.com Lidem konzumujícím příliš mnoho soli navíc hrozí osteoporóza, problémy s ledvinami, otoky a mnoho dalších komplikací. Kuchyňská sůl, tedy chlorid sodný, kromě sodíku obsahuje i chlor. Tento prvek zase reaguje s trávicími šťávami v našem žaludku. U lidí dlouhodobě překračujících doporučenou denní dávku se tak zvyšuje riziko rakoviny žaludku. Velkým problémem je, že sůl se nachází téměř ve všem, co běžně jíme. Takže i když si sami nic aktivně nedosolujete, problém s nadměrnou konzumací soli se může týkat i vás.

Sůl už při snídani

Mnoho sladkých jídel obsahuje také sůl Zdroj: fanta_c / Shutterstock.com S tím, jak v poslední době roste popularita domácí výroby potravin, si mnoho lidí nadbytečnou přítomnost soli uvědomí. Vždyť třeba do bochníku chleba dáváme běžně kolem 20 gramů soli, do některých i více. Stejně tak při domácí výrobě šunky či uzenin se obvykle počítá s 22 gramy soli na kilogram masa v syrovém stavu. Když počítáme se ztrátami při uzení či vaření, v deseti dekagramech uzeného masa přijmete klidně půlku doporučené denní dávky. Aby toho nebylo málo, sůl najdeme i v potravinách, kde bychom ji nečekali. Prostudujte etiketu snídaňových cereálií. Ty mohou ve 100 gramech obsahovat skoro 2 gramy soli, takže jen porcí samotných corn flaků nebo kukuřičných lupínků vyčerpáte více než desetinu dávky soli na den. A co teprve, když rádi posnídáte křupavý rohlík sypaný solí, pár plátků šunky a třeba ještě nějaký ten plátek sýra. Suma sumárum to máme 1,6 g soli v rohlíku, zhruba gram v 50 gramech šunky (asi 2,2 gramu ve 100 gramech) a třeba eidam má asi 1,5 gramu soli ve 100 gramech, takže řekněme na rohlíku dalších čtvrt gramu. Jedna taková snídaně tak znamená skoro 3 gramy soli, asi 60 procent denní dávky. A to je teprve ráno.

Pozor na sýry

Většina sýrů má vysoký obsah kalorií, tuku i soli Zdroj: Valentyn Volkov / Shutterstock.com V podobné míře jako uzenina a pečivo se solí také sýry. Pokud tedy sníte třeba 100 gramů nivy, přijmete přibližně 3,5 gramu soli, v korbáčcích, které si dáte večer u televize 5 gramů, stejně tak například u jadelu. Velké množství soli obsahuje také balkánský sýr či feta, zhruba 4,5 gramu v deseti dekách. Pozor také na tavené sýry, kde se soli (nejen ta kuchyňská) používají do tavících směsí. Naštěstí sýry s vysokým obsahem soli i slaně chutnají, takže si problém uvědomíme. Jenže často se člověk zapomene. Zkuste si představit takové jednohubky, které si dáte s přáteli – rohlík, salám, niva. A najednou dostane vaše tělo dávku soli, se kterou má co dělat. Zkomplikovat situaci můžete i jinak zdraví prospěšnými minerálkami. V takové Magnesii nebo Poděbradce je sodíku také více, než by se vám mohlo zdát (1,2 gramu v litru).

Pryč s polotovary

Velká obezřetnost se rozhodně vyplatí při nákupu polotovarů. V lžíci marinády na masa může být klidně půl gramu soli. Překvapivě hodně soli obsahují také různé vývary, bujóny či koření na dochucení polévky. Například běžná vegeta obsahuje ve stopadesátigramovém balení 82,2 gramy soli. Tohle balení by mělo podle údajů výrobce vystačit asi na 50 porcí. V jedné porci tak dostanete 1,6 gramu. A to je řeč jen o koření, často se ještě přidá sůl, kterou dáte do polévky. A pokud děláte vývar z masa, nezapomeňte, že i tato surovina obsahuje sodík. Například v čerstvém kuřecím mase je kolem 450 mg sodíku na kilogram. Zkrátka, sůl najdeme opravdu skoro všude, rozhodně bychom si ji tak do jídla neměli ještě přidávat.

