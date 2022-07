Jaké potraviny krom zmrzliny jíst, aby vám nebylo tak strašné horko

Co jíst, když je venku tak děsné vedro? Věděli to už naši předci, jen my jsme to s vynálezem lednic a klimatizace tak trochu zapomněli. Poradíme vám.

Je všeobecné známo, že vše, co jíme, má určitou energii, a zatímco my ji vyčíslujeme kaloriemi, čínská medicína ji vyjadřuje tím, zda našemu tělu dávají teplo, chlad, vlhko či sucho. Někdy jistě sami vycítíte, co vaše tělo v letních vedrech potřebuje - svěží vodní meloun, zeleninový salát, lehké drůbeží maso, vodu s citronem. U některých potravin se však často mýlíme a výsledkem je to, že po jejich konzumaci je nám ještě větší teplo než předtím.

Žádné ledové nápoje

Začněte u nápojů, zvýšení množství tekutin v letních vedrech je nutností. Co však pít, abyste se cítili osvěžení? Paradoxně studené nápoje se spoustou ledu náš organismus spíše zahřejí. Zdá se vám to jako nesmysl? Omyl. Pokud tělu dodáte vlažný nápoj, musí ho zchladit a tím také zchladí samo sebe. Ledový nápoj naopak musí zahřát na tělesnou teplotu, takže vydává energii a zahřívá i sebe. Ideální je popíjet vlažnou vodu, ale i bylinkové, zelené nebo černé čaje. Pomůže vám i káva a z alkoholu je to pak pivo nebo hořké likéry.

Vlažný, ale i teplý čaj vás kupodivu ochladí. Zdroj: Profimedia

Jezte saláty

Není asi nutné vysvětlovat, proč je dobré jíst v létě hodně zeleniny. Nejenže je dostupná, je její sezóna, ale je lehká a nezatíží vaše trávení. Jaké druhy zeleniny vás dobře ochladí? Ledový salát, rajčata, salátová okurka, lilek, čínské zelí, paprika, špenát, řeřicha, brokolice či květák.

Velké saláty jsou ideální letní večeří. Zdroj: Profimedia

Borůvky i meloun

Pochutnáváte si v létě na syrových meruňkách? Ve vedrech vás neochladí, spíš naopak. Lepší je meruňky konzumovat po tepelné úpravě, třeba si je dát do kaše k snídani. Osvěží vás vodní i žlutý meloun, kiwi, citrony, jahody, rybíz, ale také borůvky či grapefruity.

Grilujte krůtu

Pokud teploty vystoupaly ke třicítce, nemusíte se vyhýbat ani masu, kupodivu vás ochladí i maso grilované. Vybírejte si spíš maso skopové, krůtí, ale také husu nebo křepelku.

Mléčné pochoutky

Z mléčných výrobků vás báječně ochladí jogurty, tvarohy, kefíry i zakysaná smetana. Vhodný je kozí a ovčí sýr, výrobky z kravského mléka by měl jíst a pít pouze ten, kdo není zimomřivý a unavený. Tyto potíže z hlediska čínské medicíny značí oslabenou dráhu sleziny.



