Vápník je nesmírně důležitý minerál pro zdraví kostí. Díky němu jsou pevné a odolné. Dejte si proto pozor na některé potraviny, které ho kostem berou. Které to jsou?

Chcete si co nejdéle udržet pevné zdraví svých kostí? Nejenže byste měli dodržovat zdravý životní styl s dostatkem aktivního pohybu, ale myslet i na správnou a výživnou stravu. Nahraďte tedy sedavý způsob života pravidelnou aktivitou a kvalitním jídelníčkem s dostatečným množstvím vápníku. Naopak se obloukem vyhněte potravinám, které vaše tělo o vápník ochuzují.

Trápí vás osteoporóza? Cvičte podle tohoto videa:

Zdroj: Youtube

Řídnutí kostí

Tento jev odborně nazývaný osteoporóza je chronické onemocnění kostry, kdy dochází k úbytku kostní hmoty. Kosti jsou následkem toho velmi křehké a jsou tedy vystaveny velkému riziku zlomenin. Tento stav je nejčastěji způsobený nedostatkem vápníku, vitaminu D, pohlavních hormonů a zvýšeným odbouráváním kostní tkáně při nedostatku fyzické zátěže. Přispívá k tomu také nezdravá strava, kouření, nadměrný příjem alkoholu či kofeinu, tvrdí vědci.

close info Shutterstock zoom_in Sůl konzumujte jen v přiměřeném množství.

Kuchyňská sůl

Sůl je pro náš organismus do jisté míry nepostradatelná, ale jakmile se to s jejím množstvím přehání, způsobuje to v těle různé nežádoucí potíže. Jedním z problémů je pak i dobrá kvalita kostí. Týká se to především žen po menopauze, které by se měly vysoké spotřebě soli zcela vyhnout. Kuchyňská sůl totiž ovlivňuje nežádoucí ztrátu vápníku a časem kosti značně oslabuje.

Raději používejte sůl růžovou himalájskou, ale také jen v omezeném množství. Tento druh soli má navíc až 84 dalších minerálů a stopových prvků, včetně vysokých dávek běžných minerálů, jako je draslík a vápník. Tyto látky pomáhají udržovat vitální minerální rovnováhu v kostech. Maximální dávka denně je 2 300 miligramů.

Sycené nápoje a cukr

Pokud chcete mít kosti v plné kondici, stejně tak si nedávejte sycené nápoje. Týká se to i obyčejné sody. Je v nich totiž vysoký obsah kyseliny fosforečné, která způsobuje zvýšení hladiny kyselosti krve. Díky tomu pak bohužel tělo vytahuje z kostí vápník, aby navrátilo hladinu kyselosti do normálu.

Nadměrné množství kofeinu

Mějte také pod kontrolou svou denní dávku kofeinu. Pokud byste to přehnali, nadměrný kofein bude kosti odvápňovat a oslabovat. V průměru můžete přijít až o 6 miligramů vápníku na každých 100 miligramů kofeinu, které zkonzumujete. Pokud tedy patříte mezi milovníky kávy, zkuste ji občas nahradit bezkofeinovou.

close info Shutterstock zoom_in Kávu s kofeinem nahraďte bezkofeinovou variantou.

Pšeničné produkty a fazole

Jak pšenice, tak i fazole obsahují vysoké hladiny fytátů, které tělu blokují správné vstřebávání vápníku. Navíc pšenice a výrobky z ní dokonce snižují i vápník z potravin, které s nimi konzumujete současně. Pokud si tedy dáte pšeničné otruby s mlékem, jako byste ani do sebe porci tohoto minerálu nevpravili. Řešení je, že si můžete dát pšeničná zrna naklíčit, díky tomu získáte alternativu, která je naopak kostem prospěšná.

