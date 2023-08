4 potraviny bohaté na vitamín D: Necpěte se prášky, stačí jíst běžná jídla

Chcete vědět, v kterých potravinách naleznete slušnou dávku vitamínu D? Zkuste je zařadit do svého jídelníčku pravidelně!

Vitamín D je jednou ze základních živin, které jsou nesmírně důležité pro naši imunitu a celý pohybový aparát. Proto by ho měl mít každý z nás v těle dostatek, obzvlášť s přibývajícím věkem. Co byste tedy měli do svého jídelníčku pravidelně zařadit?

Ve kterých potravinách je vitamín D? To se dozvíte na následujícím videu:

Vitamín D

Tento druh vitamínu je jedním z těch, které jsou pro náš organismus nezbytné k zachování kvalitního zdraví. Napomáhá správnému vstřebávání vápníku a zároveň zabezpečuje správnou funkci imunitního systému.

Vitamín D je také důležitý k přenosu zpráv mezi mozkem a tělem a svaly ho vyžadují ke svému plnohodnotnému pohybu. Stejně tak má „déčko“ důležitý vliv na kvalitu pokožky, a navíc i zlepšuje náladu a dokonale zahání chmury.

Jezte potraviny, které obsahují vitamín D. Podpoříte celkovou imunitu těla. Zdroj: shutterstock.com

Tělo si umí vitamín D vyrobit

Náš organismus má přirozenou schopnost si tento vitamín vyrobit, je však nutné mít dostatek slunečního svitu. Což v našich podmínkách není zcela dostačující. Díky UVB záření se totiž „déčko“ v našem těle syntetizuje. Vzhledem k tomu, že v současné době je nutné na slunci používat ochranné krémy, k potřebné syntéze tak často vůbec nedojde. Dalším faktem je, že vitamín D ubývá i s věkem, protože schopnost jeho tvorby klesá. Proto je nutné vitamín D pravidelně doplňovat, a to správným jídelníčkem.

Využijte léta a jděte na houby

Možná jste to nečekali, ale houby jsou opravdu velkým zdrojem vitamínu D. Dokonce jediným rostlinným. Ovšem platí to jen pro houby, které vyrostly na slunci, takže zapomeňte na ty vypěstované pod umělým světlem. V houbách se totiž tvoří stejně jako v našem těle, jen poněkud odlišná forma, oproti živočišnému D3 je v nich D2.

Mořské ryby

Mořské ryby a veškeré produkty z nich jsou v obsahu vitamínu D doslova jedničkou. Čím jsou tučnější, tím lépe. „déčko“ se totiž koncentruje nejvíce v tuku. Stejně tak si pravidelně dopřávejte i mořské plody, a to hlavně vynikající krevety a také ústřice. Stejně to platí o mase z tuňáka, makrely a lososa.

Velké množství vitamínů D obsahují ryby. Samozřejmě to samé platí i o mořských plodech, skvělým zdrojem jsou hlavně ústřice a krevety. Zdroj: shutterstock.com

Mléčné výrobky a mléko

Ve vašem menu by se měly objevovat i mléčné produkty či pár pravidelných doušků mléka. Kromě vápníku, dodáte do těla potřebné dávky vitamínu D. Mnoho mléčných výrobků je dokonce o tuto složku záměrně obohaceno.

Vajíčka

Dalším cenným zdrojem zmiňovaného vitamínu jsou vejce, tedy vaječný žloutek, který navíc obsahuje i další významné vitamíny, minerály a je bohatý na tuky. Užívejte si však raději domácí vajíčka, nebo od farmářů, kteří chovají slepice venku. Určitě se vyhněte těm z klecových chovů. Volně žijící slepice se totiž mohou pohybovat na slunci, a tudíž u nich probíhá proces syntézy vitamínu D3.

Zdroje: www.nzip.cz, www.omegamarine.cz, www.mojezdravi.cz