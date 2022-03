Které potraviny způsobují zánět v těle? Těmto se vyhýbejte, ušetříte si problémy

Víte, co jíte? Znáte potraviny, které podporují chronické záněty? Bohužel jsou to běžné potraviny, které konzumujeme denně. Zkuste je omezit, pokud je to možné, a snižte tak riziko chronických onemocnění způsobených záněty.

I potraviny mohou za záněty

Čím dál častěji se můžete setkat s tvrzením, že nejen léky, ale především to, co jíme, ovlivňuje naše zdraví. Není proto překvapením, že můžeme některé potraviny označit i za takové, které způsobují či napomáhají chronickým zánětům. S chronickým zánětem souvisí mnohá onemocnění jako například cukrovka, artritida, onemocnění srdce, ale také deprese či Alzheimerova choroba.

Na druhou stranu lze jiné suroviny označit za protizánětlivé. Zařazením potravin, které proti zánětům bojují do našeho jídelníčku, je rozhodně vhodné. Nicméně neméně důležité je omezení těch jídel, které vyloženě škodí. O kterých potravinách je řeč?

Mezi potraviny způsobující chronický zánět patří tyto:

Rafinované sacharidy – průmyslově zpracované cukry či rafinovaná zrna, která byla tímto způsobem zbavena nejen otrub, ale také živin a vlákniny. Sem patří bílý chléb a pečivo, ale také těstoviny. V případě mouky a pečiva jde o potraviny obsahující lepek, který je také spojován s chronickými záněty.

Červené maso a průmyslově zpracované maso – salámy, klobásy, ale i hovězí a vepřové maso, stejně tak skopové nebo zvěřina.

Smažená jídla – ať už jde o zeleninu nebo bílé maso.

Smažená jídla způsobují v těle zánět Zdroj: Slawomir Fajer / Shuterstock.com

Margaríny a oleje z řepky, kukuřice či sóji – v případě olejů hraje roli především poměr omega-3 a omega-6 mastných kyselin. První uvedené kyseliny působí protizánětlivě, druhé zánět zhoršují. Zjednodušeně řečeno nejlépe si vede olivový olej.

Vztah mezi potravinami, chronickými záněty a obezitou

Mnohé z uvedených potravin také přispívají k obezitě, což je problém sám o sobě, a také úzce souvisí se záněty. Nicméně se ukázalo, že i v případě vyloučení obezity jsou zmíněné potraviny problematické. Profesor Frank Hu z Harvard School of Public Health navíc dodává: „Některé složky potravin a ingrediencí ovlivňují chronické záněty v těle, aniž by přispívaly zvýšenému příjmu kalorií.“ Vzhledem k tomu, že mají tyto potraviny vliv nejen na fyzický, ale také psychický stav, Doktor Hu dodává: „Nejenže zdravý jídelníček snižuje riziko vzniku chronických onemocnění, ale zároveň také zlepšuje náladu a celkově i kvalitu života.“

Nemusíte jídelníček změnit celý od základů, i malá změna k lepšímu se počítá.

Zdroje: www.health.harvard.edu, www.fitsrozumem.cz