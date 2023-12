Možná vám připadá zvláštní, že potraviny mohou způsobovat záněty. Jakmile ale odhalíte, které to jsou, bude se divit už méně. Jsou to právě ta nezdravá jídla, před kterými nás všichni varují.

Potraviny a chronické záněty

Potraviny a životní styl mají co dočinění s naším zdravím víc než si chceme přiznat. Na tom, co jíme, skutečně záleží. O všech možných seznamech zdravých či nezdravých potravin, se dá jistě spekulovat, protože nic není jen černé a bílé. Nicméně potraviny, o kterých bude nyní řeč, ovlivňují negativně naše tělo a podporují chronické záněty.

Zánětem v tomto případě není jen ranka, která se nechce hojit. Jde o záněty orgánů či kloubů, jejich sníženou funkci, ale také například alergie, které lze považovat za projev zánětu v těle.

Podívejte se na toto informativní video, které vám objasní problematiku potravin způsobujících záněty. Tento a mnohé další příspěvky týkající se zdraví najdete na YouTube kanále Fakta o zdraví.

Zdroj: Youtube

Změny v jídelníčku nejsou snadné

S posměchem se díváme na Američany a odsuzujeme veškeré fastfoody, kterými nás západní kultura obdařila. Utěšujeme se tím, že jíme lépe. Lépe možná, zdravě opravdu ne! Co bychom měli z jídelníčku vyřadit na dobro, abychom si zbytečně neubližovali?

Přidané cukry, nevhodné tuky, rafinované sacharidy, extrémě zpracovaná jídla. To všechno už jste nejspíš slyšeli, ale vynout se těmto potravinám není vůbec lehké. Proč? Zjednodušují nám život. Jsou po ruce, když se chceme rychle najíst, a zdaleka nejde jen o rychlé občerstvení.

Nemyslete si, že změna může být rychlá a snadná. Vybírejte potraviny, postupně je nahrazujte zdravějšími variantami, některé zcela vyřaďte z jídelníčku. Těšit vás může, že tělo bude téměř okamžitě pozitivně reagovat na změnu stravy, i když bude pro vás téměř neviditelná.

close info Shutterstock zoom_in Naučte se vybírat potraviny a volte ty kvalitnější a zdravější.

Potraviny, které přispívají ke chronickým zánětům

Přidaný cukr je skutečný problém, který jsme si vypěstovali jen v několika posledních staletích. Zatímco dřív býval cukr vzácností, dnes je ho víc než potřebujeme. Naše tělo sice cukr také vyžaduje, ale zcela by si bývalo vystačilo s ovocem, případně někdy medem. Cukr je dnes všudypřítomný a vyhnout se mu je nesmírně náročné. Je totiž v jídlech i nápojích, které například vůbec nepovažujeme za sladké. Pečivo, cereální tyčinky, ale i salátové dressingy obsahují cukr, ani nemluvě o sycených nápojích.

Problematické jsou ale také omega-6 mastné kyseliny. Ty se často objevují po boku omega-3 kyselin, naše tělo je potřebuje a jsou zdrojem energie. Proč jsou tedy pro organismus problematické? Malé množství těchto tuků je zcela v pořádku a tělo si s nimi umí výborně poradit. Problém spočívá v nevyváženém příjmu omega-3 a omega-6. Příliš vysoký podíl omega-6 čili slunečnicových nebo kukuřičných olejů způsobuje vyšší výskyt chronických zánětů. Právě z tohoto důvodu se vypichují potraviny bohaté na omega-3 mastné kyseliny i oleje s lepším poměrem omega 3 a 6, jako například lněný olej, řepkový nebo olivový. Obecně vzato, bychom měli s oleji a tuky zacházet obezřetně a snažit se alespoň o vyváženost.

Další velkou kapitolou jsou trans tuky. Jde o takové nenasycené tuky, které se v potravinách přirozeně objevují jen výjimečně, respektive jsou například v mléce či masných hovězích výrobcích. V potravinářském průmyslu jsou však mnohem běžnější a jde především o tuky, které vznikají ztužováním rostlinných olejů. Takové umělé trans tuky jsou nejen nevhodné, ale dokonce nebezpečné a ve zpracovaných potravinách stále častější. V některých zemích se přistoupilo či uvažuje o legislativním omezení trans tuků v potravinách, protože významně a nepříznivě ovlivňují zdraví srdce, zvyšují riziko cukrovky 2.typu, ale také výskyt mrtvice.

Jedněmi z extrémně zpracovaných potravin jsou masa a uzeniny. Je v nich v podstatě všechno, co bychom v jídelníčku neměli tolerovat. Přidaný cukr, sůl, aditiva a barviva, někdy i trans tuky. Nemusíte uzeniny vyloučit stoprocentně, uvažujte ale o každém nákupu, buďte střídmí.

Rafinované sacharidy jsou všude kolem nás a pro mnohé znamenají podstatnou část jídelníčku. I když je jasné, že pečivo, přílohy, sušenky a veškeré další zpracované cereálie patří do jídelníčku, důležité by měly být především celozrnné obiloviny. Ty obsahují vlákninu a další nutriční látky, které jsou pro tělo přínosné. Naše strava je často na vlákninu přímo chudá, a to zcela zbytečně. Stačí mouku nezbavovat obalů a celá zrna zpracovat, abyste si mohli dopřát pečivo a další výrobky v lepší a pro tělo přínosnější kvalitě.

