Jméno dítěte ovlivňuje jeho povahu: Co všechno se z něj dá vyčíst o charakteru

Myslíte, že vaše jméno ovlivnilo, kým jste? Jaké jméno byste chtěli dát svému dítěti? Bude povaha dítěte ovlivněná i jeho jménem? Někteří myslí, že ano a velmi! Podívejte se s námi na to, co o povaze a jméně říká numerologie.

Protože se vztahem povahy a jména dětí zabývá numerologie, musíme napřed někde vypátrat číslo, které s konkrétním jménem souvisí. Numerologie se orientuje podle tabulky, kde má každé písemnou přiřazenou svoji hodnotu.

Začněte tím, že přiřadíte číslo ke každému písmenu jména i příjmení. Ignorujte českou diakritiku a sečtěte všechny hodnoty jména i příjmení dohromady.

Numerologická tabulka s hodnotami písmen. Zdroj: Profimedia.cz

Příklad:

J + O + H + A + N + A + D + A + H + L + O + V + Á = ?

1 + 6 + 8 + 1 + 5 + 1 + 4 + 1 + 8 + 3 + 6 + 4 + 1 = 49

Sčítejte dál číslice dvouciferného výsledku až získáte jednociferné číslo.

4 + 9 = 13

1 + 3 = 4

Jednociferné číslo 4 je v našem příkladu konečným výsledkem.

Povaha podle jména i čísel

A co číslo odvozené od jména a příjmení říká o člověku, který se jimi pyšní? Každé číslo od jedničky do devítky je přiřazeno k určitému typu lidí. Co myslíte? Hodí se přiřazený povahový rys právě k vám nebo vašemu dítěti?

1 – Jsou prostě jedničky!

Jedničkám je přiřazen silný charakter, autorita, vůdčí schopnosti či nezávislost. Na první pohled jde o člověka, který dokáže udržet na uzdě i tým. Povahou tito lidé mohou inklinovat k manažerským nebo jiným vedoucím postům, ale pokud je nepodpoří vzděláním a pílí, budou vést jen silné řeči.

2 – Dvojky mají v povaze porozumění

Numerologie nazývá Dvojky diplomaty. Nejen že dobře rozumí svému okolí, ale dokáží vždy problémy urovnat a snaží se o harmonii. Zvládnou to s elegancí a šarmem, když je potřeba, ale také s klidem a zdrženlivostí, pokud je to nutné. I Dvojky můžou sklouznout. V jejich případě k manipulaci a využívání situace ve svůj prospěch.

3 – Povaha Trojek je závislá na cíli!

Obyčejně Trojky nazýváme kariéristy a workoholiky. Jejich život řídí ambice a uznání. Mají spoustu plánů i představ. Vzdát se jich je velmi bolestné či přímo nepředstavitelné. I Trojky zvládnou najít v životě rovnováhu a krom práce se věnovat i rodině a přátelům. Stojí je to ale víc úsilí. Vybavte Trojky do života nejen vzděláním, ale i láskou rodiny, ať dokážou balancovat mezi prací a osobním životem.

4 – Povahou jsou Čtyřky tahouni

Čtyřky se nezastaví. Jsou plné energie a “drajvu”, který z nich dělá výborné pracanty. Na jednu stranu je to obdivuhodné, jejich okolí však nemusí být zajedno. Neposedné Čtyřky se musí k odpočinku doslova urvat. Nicméně práce jim jde jako po másle a mají k tomu všechnu předpoklady. Čtyřky jsou bystré a disciplinované natolik, že zvládnou spoustu zastat bez pomoci a v krátkém čase.

5 – Povaha žene Pětky do neznáma!

Pětky jsou dobrodruzi, a to může znamenat ledacos. Cestují nejen prstem po mapě, ale když jsou na jednom místě plánují a podnikají různé experimenty. Jsou to lidé plní energie a nebojí se. Neznamená to však, že nemají žádný limit. Nejsou to hazardéři nebo lidé bez úsudku, i když se okolí může zdát jejich svět až přespříliš akční a nestálý. Pětky v tom ale umí chodit a dokážou skloubit práci a zábavu zrovna tak, aby to nebyla nuda.

Pětky mají dobrodružnou povahu Zdroj: Profimedia.cz

6 – Povaha šestek tíhne k lidské blízkosti

Numerologie říká, že Šestky jsou dobrými pečovateli. Mají starost o druhé, pomáhají a ani cizí lidé jim nejsou lhostejní. Proto míří často jejich vzdělání do zdravotní či sociální sféry. Neznamená to však, že se musí Šestky rozdat. Jejich práce i vztahy jsou pro ně důležité, ale dokáží být také profesionály a mít odstup.

7 - Sedmičky vládnou intelektem!

Ač bývají Sedmičky intelektuálně zdatné, neznamená to, že s vámi budou probírat kvantovou mechaniku. Jejich intelekt je může zavát docela jinam. Chápání souvislostí, široký záběr znalostí i schopnost porozumět novým věcem z nich mohou udělat znalce svého oboru nebo naduté rýpaly. Nakonec je za vším vždy jen práce a odhodlání, i když numerologie Sedmičkám přisuzuje velké uznání na poli, které si zvolí.

Malý chytrolín vás zahrne řadou otázek. Zdroj: Profimedia.cz

8 – Osmičkám půjde, na co sáhnou

V numerologii jsou Osmičky vnímány jako neúspěšnější a takové, kterým jde práce sama od ruky. I když mají v osudu vepsány možnosti, o kterých se ostatním ani nezdá, záleží jen na tom, zda se své šance chopí. Umí od všeho trošku, rozumí souvislostem a mají dost energie, ale nic se neudělá samo. Nerozmazlujte Osmičky, potřebují mít za sebou vlastní práci. Jinak z nich budou lenoši.

9 – Devítky tíhnou povahou k umění

Znáte devítku, která neumí vzít tužku do ruky? Ale proč ne! Umělecké Devítky oplývají různými talent. Důležitá je pro ně intuice, improvizace a také vložení do svého díla či práce vlastní myšlenku či část sebe. Devítky mohou být skromné i soutěživé. Ne všichni umělci touží po slávě a fanynkách. Pomozte uměleckým Devítkám objevit talent a zájem o to, kde se mohou projevit.

Zdroje: numerologie.najdise.cz, www.svetzeny.cz