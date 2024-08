Trápí vás povislá kůže na krku a chcete opět získat mladistvý vzhled? Máme pro vás jednoduché řešení! I tato tělesná partie se dá zpevnit pomocí pravidelně prováděných cviků.

S přibývajícím věkem dochází u každého z nás k určitým viditelným změnám. Přestože tělo stárne a v jistou dobu se začnou projevovat známky stárnutí znatelněji, je možné tento proces zpomalit. Základem je vždy samozřejmě zdravý životní styl s vyváženou stravou a dostatečnou dávkou aktivního pohybu.

Pokud jste ve fázi, že se vám objevuje na těle povislá kůže, je nevyšší čas s tím něco účinného dělat. Nejnáchylnější je k ochabnutí pokožka krku, protože má oproti jiným partiím méně podpůrného tuku a kolagenu, takže mnohem rychleji ztrácí svou elasticitu.

K jejímu povolení přispívá samozřejmě i gravitace, slunce, špatné držení těla a také genetické dispozice. Jak posílit svaly na krku, aby vypadal stále svěže?

Jak dostat povislou pokožku na krku do formy? Podívejte na toto YouTube video na kanálu Marta Dřímal Ondráčková:

Pokožka krku vyžaduje péči

Péči o pokožku krku není radno zanedbávat, přestože se to v mnoha případech děje. Starejte se o něj stejně jako o obličej.

Pravidelně na krk a dekolt nanášejte denní i noční hydratační krém a na slunci vždy využívejte opalovací krémy s vysokým ochranným faktorem. Pokožku krku také pravidelně čistěte pleťovou vodou a nezapomínejte ani na peeling, který provádějte nejlépe jednou týdně.

close info Inara Prusakova / Shutterstock zoom_in Nejnáchylnější je k ochabnutí pokožka krku, protože má oproti jiným partiím méně podpůrného tuku a kolagenu, takže mnohem rychleji ztrácí svou elasticitu.

Cvičení funguje i na vypnutí pokožky krku

Pokud chcete zlepšit tonus a vzhled pokožky krku, vsaďte na pravidelné cvičení. Jednoduchým způsobem tak posílíte svaly krku a zpevníte jeho pokožku, která bude mít navíc lepší elasticitu.

Cvičení stimuluje nejen krevní oběh, což přispívá k lepšímu okysličení buněk a rychlejší regeneraci kůže, ale podporuje i tvorbu kolagenu, důležité bílkoviny jsou zodpovědné za její pevnost a pružnost. Mnoho cviků na krk zároveň zlepšuje i celkové držení těla. O které se jedná konkrétně?

Pohled na strop v záklonu

Sedněte si rovně na pevnou židli, bradu mírně vystrčte vpřed a pak pomalu zakloňte hlavu. Očima se dívejte na strop a počítejte do deseti. Následně vraťte pomalým tahem hlavu zpět do přirozené polohy. Cvik opakujte desetkrát.

Špulte v záklonu rty

Opět se posaďte rovně a pak mírně zakloňte hlavu. Ramena při tom tlačte dolů a držte rovná záda. Vystrčte mírně bradu nahoru a spodní čelist dopředu. Pak našpulte rty a takto vydržte 10 vteřin. Cvik opakujte desetkrát.

close info Profimedia zoom_in Pokud chcete zlepšit tonus a vzhled pokožky krku, vsaďte na pravidelné cvičení.

„Chyťte“ špičkou jazyka nos

Zaujměte vsedě základní pozici s rovně vytaženou hlavou z krku a zkoušejte se špičkou jazyka dotknout špičky nosu. Při cviku mějte lehce předsunutou bradu a v nejkrajnější pozici jazyka, kterou dokážete, posečkejte 10 sekund. Pak se vraťte a desetkrát zopakujte.

Přetahujte spodní ret

Ve stejném rovném posedu zkoušejte přetahovat spodní ret přes horní, a to co nejvýše vám to půjde. Stejně jako v předešlém případě držte krajní pozici 10 sekund a cvik desetkrát opakujte.

Zdroje: www.express.co.uk, www.prozeny.cz, www.m.magazin.cz