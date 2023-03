Jak na začínající pokleslá víčka bez skalpelu: Pomůže bílek i hroznové víno

Znáte staré osvědčené triky, které se používají na povadající oční víčka? Některé by měly působit preventivně, jiné zařídí push-up efekt na počkání!

Zdroje: vitalitis.cz, vitalweb.cz

Povadlá oční víčka: Genetika i stáří

Stárneme všichni a pomalými krůčky se přibývající léta podepisují na naší tváři. Ač můžete mít za to, že starší ženy a muži léty navíc neztrácejí a prozaicky řečeno dozrávají jako víno, přesto je fajn přírodě někdy napomoci a vylepšit vzhled pokožky obličeje, minimalizovat vrásky či vyrýsovat kontury obličeje bez dramatických zákroků skalpelem či jehlou.

Krásou a mladistvým vzhledem se zabývají lidé, co je svět světem. Inspirujte se starými triky, jak vylepšit vzhled, třeba se vám zalíbí.

Plátky čerstvě ukrojené okurky jsou perfektní nejen na kruhy pod očima, ale fungují i na horní víčka. Zdroj: profimedia.cz

Cičení proti povadlým očním víčkům

Máte-li touhu a výdrž procvičit si povadající oční víčka, se cviky, které pomohou vypnout kůži obličeje vám poradí Marta Dřímal Ondráčková. Obličejová jóga nebo gymnastika, jak se cvičení také někdy označuje, je technika, díky níž můžete aktivně ovlivnit vzhled nejen víček a očí, ale celé tváře.

Co dělat, aby vypadala oční víčka lépe?

Vzhled očí a spadlých víček dramaticky zhoršují také otoky. Na oči si však můžete přikládat vychladlé čajové sáčky, které mají nejen zklidňující účinek, ale také mírně desinfikují a napomáhají i oproti zánětům. K tomu účelu se výborně hodí obyčejný černý čaj, ale také heřmánkový. Citlivou pokožku nikdy nemasírujte ani netřete, abyste ji zbytečně nedráždili.

Čajové sáčky jsou pro oči malý zázrak! Zdroj: Profimedia

Okurka je na oční víčka zázrak

Oblíbeným a dobře známým obkladem na oči je také okurka. Plátky okurky jsou nejen chladivé a uklidňující, ale také redukují otoky, hydratují pokožku a díky kyselině askorbové a křemičité zlepšují zdraví kůže a bojují proti všeobecným kožním problémům.

Jaké domácí prostředky používaly naše babičky?

Například víno, ale ne tekuté. I když resveratrol, který by měl zpomalit viditelné procesy stárnutí, je obsažen jak v modré révě, tak v červeném vínu, konzumace alkoholu mladistvému vzhledu bohužel nepřispívá. Resveratrol se také nachází v borůvkách, ostružinách či malinách a brusinkách, v arašídech a slunečnicových semínkách nebo kakau.

Resveratrol je ve slupkách i semínkách modrých hroznů. Zdroj: Archiv ireceptar.cz

Nezapomínejte také, že na vzhledu jemné pokožky očí se podepisuje i nedostatek spánku, kouření nebo konzumace alkoholu či nadužívání soli. Stejně tak jako nedostatečný pitný režim.

Vaječný bílek na pozvednutí víček

Zajímavým prostředkem je také vaječný bílek, respektive sníh z bílku. Na čistý obličej jej můžete nanést jen v malém množství vatovým tamponem. V případě víček je nutné oči zavřít a nanést tamponem na víčko, případně okolí oka.

Po zaschnutí bude bílek mírným tahem vypínat pokožku, a to až dva dny. I když je tento efekt dočasný, rozhodně jej lze dobře použít při různých příležitostech. Je to řešení zcela přírodní, a přitom viditelně vylepšující vzhled v okamžiku, kdy o to stojíte.