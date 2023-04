Jak se do léta zbavit povislých paží: Jde to i po 50! Podívejte se jak

Těšíte se na teplé měsíce, ale zároveň vás straší představa obnažených ramen a povislých paží? Nemusí. Trénujte často a krátce, i po padesátce můžete své tělo změnit. Jen několik minut denně se nasčítá a hodiny práce se brzy na vašich pažích ukážou.

Zdroje:www.prozeny.cz, superzdrave.cz

Cvičení po padesátce a povislé paže

Mít krásné ruce před sezonou tílek a šatů na špagetky, zpevněné bříško a zadek než vyrazíte v legínách, pěkné nohy, které vystavíte v kraťasech a minisukních. Také máte taková předsevzetí a touhy? Nesázejte na pár měsíců před nástupem léta a začleňte několik cviků do vaší denní rutiny. Pokud totiž budete po troškách cvičit celý rok, vaše výsledky budou fantastické. I když je příprava na teplé měsíce také motivační a některé z nás prostě takový kopanec na poslední chvíli potřebují, vězte, že vytrvání a celoroční práce se rozhodně vyplácejí.

Víme, že tvarování těla po padesátce je náročnější. Není ale pravda, že je to nemožné. Nenechejte se demotivovat a udělejte malé krůčky vpřed. Je to mnohem lepší a udržitelnější než rychlé diety, přepálené starty a náročná cvičení, která vás námahou a bolestí odradí.

I jednoduché cviky jsou posilující. Nemusíte se sedřít, důležité je vytrvat Zdroj: Shutterstock

Cvičení na povislé paže

Podívejte, jaké jednoduché cviky si pro vás připravila Zuzka Plíhalová. Nenáročné posilování paží vám zabere jen zhruba čtvrthodinku. Brzy uvidíte, jak se začne kůže v povislých oblastech paží vypínat a rýsovat:

Hubnout nebo cvičit?

Hubnutí není vždy odpovědí na vaše představy o zdravém a pěkně vypadajícím těle. Zpevňování postavy je právě ve vyšším věku mnohem důležitější. Je to investice nejen do těla připraveného na letní radovánky, ale také figury, která nás bude držet několik dalších dekád.

Proč posilování jednoduchými cviky funguje? Mnozí z nás se skutečně nedokáží přimět k náročným cvikům, pravidelnému navštěvování posiloven či sportovišť, natož práce s trenérem, který by podpořil naše snažení a přispěl k dodržování ideálního tréninkového cyklu šitého na míru zrovna nám. To by však v žádném případě nemělo být demotivační.

Neřešte jen váhu. Snažte se o zpevnění těla. Zdroj: Profimedia

Cvičte po troškách, najděte si chvilku klidu doma a věnujte se jakémukoli procvičování a pohybu. Uvidíte, že i tyto zdánlivě velmi prosté pohyby rukama jsou poměrně náročné a to, že jste něco dělaly, určitě na konci dne pocítíte.

Cvičily jste včera a dneska vás svaly pálí a pobolívají? Dokonce i takové svaly, o jejichž existenci jste neměly zdání? Neodpočívejte. Trik, jak překonat tuto bolest, je právě v dalším cvičení. Téměř okamžitě po překonání prvních bolestivých pohybů a protažení svalů ucítíte, že vás pobolívání opouští a cítíte se opět fajn.