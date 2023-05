Povislé paže spraví i po 50 pouhých 5 minut denně. Stačí vám k tomu židle

Trápí vás povislé paže, které v létě nijak neschováte? Nezoufejte! Tuto konkrétní část těla snadno vypracujete v jakémkoliv věku. Stačí praktikovat jednoduché cviky pár minut denně, které zpevní kůži i svaly.

S přibývajícím věkem mizí z pokožky kolagen, který udržuje kůži pevnou a pružnou. Povislé paže však mohou vznikat v kterémkoliv věku, jelikož je má na svědomí také špatný životní styl, dehydratace či ochablé svaly. Udělejte si každý den chvilku na posilování a vaše paže budou opět štíhlé!

Vyzkoušejte podle videa snadné a účinné cviky, se kterými paže krásně zpevníte:

Posilování tricepsu

Na tento cvik budete potřebovat židli nebo křeslo, o který se budete moct pohodlně opřít. Postavte se k opoře zády a poklekněte si do dřepu tak, abyste měli kolena ohnutá v pravém úhlu. Poté se chytněte rukama okraje opory. Spouštějte své tělo ohýbáním paží v loktech směrem k zemi, co to jde, a následně se vraťte zpět do původní pozice. Opakováním tohoto cviku efektivně zpevníte tricepsové svaly.

Při posilování mějte vždy zpevněné tělo. Zdroj: Shutterstock

Bicepsové zdvihy s lahvemi

Na druhý cvik budete naopak potřebovat lehčí činky. Pokud je nemáte, naplňte si vodou PET lahve, které činky skvěle nahradí. Paže mějte svěšené podél těla a činky držte spodem. Obě ruce zvedejte současně směrem k ramenům a následně pokládejte zpět dolů. Při cvičení držte lokty neustále u těla a ruce vespod nepropínejte.

Pozvolné předpažování

Z bicepsového cviku změňte způsob uchopení činek tak, že je nyní budete držet seshora. Srovnejte záda, zpevněte břicho a nohy s rameny mějte v jedné rovině. Mírně pokrčené paže spolu s činkami zvedejte před sebe do úrovní ramen. Pohyby jsou pomalé jak nahoru, tak i dolů.

Před a po každém cvičení se nezapomeňte lehce protáhnout. Zdroj: Profimedia

Svícen ramena posílí

Další cvik je zaměřený především na ramena. Ruce spolu s činkami rozpažte a ohněte v loktech směrem vzhůru. Z takovéto polohy svícnu zvedejte ruce nahoru a poté je spouštějte zpět dolů. Během cviku držte ruce pevné a dejte si pozor také na lokty, abyste je příliš nevytáčeli vpřed.

Štíhlé paže podpoří zdravý jídelníček

Povislou kůži na pažích zčásti způsobuje také špatný jídelníček. Zaměřte se na to, abyste měli dostatečný přísun minerálů, vitaminů, bílkovin, sacharidů i zdravých tuků, které najdete v rybách, luštěninách, drůbežím masu, sýrech, oříškách či brokolici. Dodržujte rovněž pravidelný pitný režim v podobě vody nebo čaje.

