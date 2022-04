Je vám přes padesát a začínáte mít povislé paže? Takto chytře se to dá řešit

Možná jste už někdy slyšeli název netopýří křídla a nevěděli jste, co to znamená. Jedná se o povislé paže, které tak s postupem věku vypadají. Zní to sice děsivě, ale nebojte, známe několik triků, jak se tohoto nevzhledného defektu zbavit. Až se oteplí, zase bez obav obléknete tričko s krátkým rukávem.

Horní paže mají své silnější a slabší místa, proto je i péči o ně nutné věnovat čas. Postupem času by se vám z nich totiž mohla stát takzvaná netopýří křídla, která jsou velmi nepříjemná a lidé se kvůli nim často stydí nosit tílka či krátké rukávy.

I na horních pažích se usazuje tuk a kůže podléhá gravitaci, tudíž, když se o ně nestaráte, povislé paže vás neminou. Jak s tím bojovat? Zapomeňte na klasickou manuální činnost, ta vás od netopýřích křídel neochrání.

Ani cvičení sice nashromážděný tuk nevyplaví, ale umí naše paže zpevnit. Díky zpevněným svalům a tkáním budou paže postupem času vypadat pěkně a vysportovaně. Rozhodně bude efekt viditelný a pozitivní, neztrácejte však trpělivost, pravidelnost je důležitá, jedná se o běh na delší trať.

Cvičte paže, abyste se nemuseli vzdát triček s krátkým rukávem Zdroj: profimedia.cz

Cviky, které vám pomohou se zbavit netopýřích křídel

Skvělé jsou kliky nebo protahování tricepsů na lavici. Zkusit můžete i vzpěry činek nad hlavu či motýlka s břichem na lavici a s činkami. Dobrou službu udělá i posilování deltového svalu s činkami.

A jak taková netopýří křídla vlastně vznikají? Často jde o velký úbytek váhy, který vede k velkému úbytku tkáně z pažích, čímž vznikne nadbytek povislé kůže. Po padesátce je tento problém již dosti viditelný a na cvičení pak může být pozdě. Začněte tedy posilovat své paže co nejdříve a buďte trpěliví. Za pár měsíců se vám vaše snaha vrátí.

A to nejen proto, že budete moci jako jedna z mála nosit krátký rukáv, aniž by se nad tím někdo pozastavoval nebo se nad vámi poušklíbal. Také ušetříte peníze, protože nebudete muset obměňovat šatník, který, co si budeme namlouvat, obsahuje právě pěknou řádku triček s krátkými rukávy.

Paže posílí i „falešné" kliky na kolenou. Zdroj: Syda Productions / Shutterstock.com

V nejhorším případě pomůže plastika

V nejhorším případě je možné podstoupit plastickou operaci paží, takzvanou brachioplastiku, která patří již dlouhodobě k nejvyhledávanějším kosmetickým úpravám. Řez je většinou veden vnitřní stranou paže směrem do podpaží, tudíž se nemusíte bát, že by byl příliš vidět.

Než se ale svěříte do rukou zkušeného plastického chirurga, vyzkoušejte cvičení, které vás kýženého problému zbaví nebo váš problém alespoň oddálí a vy se tak budete moci rozhodnout, zda do zákroku jít či přestat nosit tílka a trička.

Na efektivní cviky, kterými posílíte své paže, se můžete podívat v tomto videu Zuzky Plíhalové. Zacvičte si s ní:

Zdroj: www.mediest.cz, www.nivea.cz, www.prozeny.cz