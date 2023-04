Povislý krk a vrásky. Zbavte se jich bez operace, není to těžké

Tvorba vrásek a povislý krk můžou prozradit váš přibývající věk, který byste před ostatními nejradši utajili. Zapomeňte na možnost operace! Máme pro vás jednoduché řešení, díky kterému váš dekolt spolu s krkem budou vypadat opět mladistvě a svěže. Přesvědčte se o tom sami!

Dlouhověké mládí neudržíte žádnou drastickou dietou. V oblasti krku a dekoltu je kůže tenčí a jemnější, což už samo o sobě vyžaduje patřičnou péči. Bojujte proti vráskám a povislému krku z pohodlí domova. S následujícími triky bude váš krk opět vypadat krásně a svůdně!

Vyzkoušejte podle videa jednoduchou, a přesto účinnou masáž krku:

Peeling a hydratace pokožky

Abyste měli pokožku hebkou a bez jediné vrásky, je důležité ji náležitě čistit a hydratovat. Jednou týdně si proto vyhraďte čas jen pro sebe a dopřejte své pokožce peeling. Efektivně odstraní mrtvé buňky, díky čemuž bude pleť vyhlazená a svěží. Poté je zapotřebí pokožku také dostatečně hydratovat krémem. Hydratovaná pokožka totiž nepovolí, aby se objevila jediná vráska!

Vypnutí pokožky vodou

Skvělým trikem na vypnutí pokožky je sprchování se střídavě teplou a studenou vodou. Změny teplot způsobí prokrvování v dané oblasti a dokonalé vyhlazení kůže. Společně s masírováním tak budete moci svůj krk a dekolt co nevidět ukazovat s pýchou.

Proti vráskám bojujte pomocí přírodních masek na pleť i správné výživy. Zdroj: Nina Firsova / Shutterstock.com

Cviky proti vráskám

Cvičení a posilování má pro tělo hned několik benefitů. Dokážete si u nich odpočinout, krásně vytvarujete dané partie a zpomalíte proces stárnutí. Cviky na obličej, krk a dekolt vám zaberou pouhých pár minut každý den a s výsledkem budete více než spokojeny!

Jedním z osvědčených cviků na povislou kůži a vrásky na krku je zaklonění hlavy, položení rukou na dekolt a vytahování brady vzhůru. Po 7 sekundách protahování povolte a zopakujte ještě 10krát. Pomoci si můžete také hydratováním pokožky.

Pravidelné masírování obličeje, krku a dekoltu zpevní pokožku. Zdroj: Profimedia

Pozor na opalování

Kdo by se rád neopaloval na krásně hřejícím slunci. I když se může zdát, že je tato činnost absolutně neškodná, opak je pravdou. Pokud nebudete pokožku chránit opalovacím krémem a dostatečně ji hydratovat, velmi brzy se na ní podepíše samotné slunce, které ji vysušuje. Výsledkem bude tvoření vrásek, dokonce v brzkém věku.

Bradu vzhůru!

Vrásky a povislá kůže na krku se tvoří také častým skláněním hlavy. V dnešní době je tato příčina vzniku častá, jelikož je způsobena především koukáním do mobilu. Jdete-li, snažte se držet bradu vzpřímeně. O to stejné se snažte i v sedě. Bude to mít pozitivní efekt jak na vaší pokožku, tak i na páteř, kterou zbytečně křivíte.

Zdroje: m.magazinplus.cz, prozeny.cz, oblicejovajoga.cz