Jak vyhnat z domu roztoče:Skvělý a jistý způsob je mráz. Co s matrací a peřinou?

Roztoči jsou mikroskopičtí, ale pro ty citlivější z nás mohou být obávanými monstry. Alergici, astmatici a lidé trpící atopickým ekzémem nedělají z komára velblouda, když hledají způsoby, jak s prachovými roztoči „zatočit". Je to celoživotní zápas, ale má smysl. Zvýšená citlivost na bytový prach je totiž většinou způsobena právě roztoči. Jak se jim postavíte, je jen na vás.

Prachoví roztoči ve vašem lůžku

Prachoví roztoči žijí všude kolem nás v obrovských počtech. To je prostě fakt. Pokud s nepřestěhujete do pouště nebo za polární kruh, budete s nimi denně uléhat do postele. Právě naše lůžko je ideálním líhništěm pouhým okem neviditelných roztočů, jejichž výkaly se šíří vzduchem navázané na prach. Nejlépe se jim daří v teple, vlhku a tmě. V posteli jsou roztoči přítomní hlavně v matraci, ale také v polštářích, peřinách, přehozech či plyšových hračkách. Živí se šupinkami odumřelé kůže a v posteli mají ideálních 22 až 26 stupňů Celsia i potřebnou vlhkost. To je také důvodem toho, proč se symptomy alergie či astmatu začnou projevovat v noci, případně brzy nad ránem.

Boj s roztoči je nekonečný zápas o čisté matrace a lůžkoviny. Zdroj: Boophuket / Shutterstock.com

Jen speciální materiály ochrání proti prachovým roztočům

Zajímavé je, že různé materiály nehrají zásadní roli v tom, jestli se v nich roztoči usadí nebo ne. Na materiály se musíme podívat z jiného úhlu pohledu. Je to právě otázka časté údržby, která by nás měla zajímat při výběru lůžkovin a dalších textilií v ložnici nebo i v celém bytě či domě. Nejdůležitější je ale bezesporu postel, kde jich je okolo 80 % z celého obytného prostoru. A úplně ze všeho nejvíc osídlují matrace. Naštěstí se na trhu už objevily speciální materiály, které jsou dostatečně prodyšné a savé, na druhou stranu neprůchodné pro roztoče a znečistění jimi způsobené.

Lůžkoviny by měly být dobře pratelné. To znamená, že materiál i objem by měly být takové, aby se vám s ním dobře manipulovalo při častém praní. Pokud můžete, zainvestujte do speciálních lůžkovin a potahu matrace. Všichni víme, že kvalitní spánek je nenahraditelný.

Pokud trpíte alergií na bytový prach, investujte do speciálního povlečení a potahu na matraci. Zdroj: Bohbeh / Shutterstock.com

Častým a důkladným úklidem proti roztočům

Je jasné, že lůžkoviny a další textilie, ale i plyšové hračky je nutné často prát, případně také žehlit. Ložnici i zbytek bytu je potřeba pravidelně zbavovat prachu manuálně. Vysavače s HEPA filtry jsou dnes již standardem a na otěr nábytku postačí vhodná vlhká utěrka. Byt můžete také zbavit veškerých textiních povrchů, které nejsou nezbytně nutné. Koberce, závěsy či dekorativní polštáře jsou nahraditelné a jistě najdete alternativu, která bude vyhovovat i vašemu vkusu. Pamatujte, že zvlhčovač vzduchu může ulevit při nachlazení nebo problémech s dýcháním, ale vlhko z něj zároveň prospívá roztočům.

Zmrazte roztoče v mrazáku nebo venku

Existuje nějaké řešení, které by nic nestálo? Teoreticky ano. Roztoči nedokáží přežít sucho a teploty přes 55 stupňů Celsia nebo pod bodem mrazu. Právě mráz vám může pomoci zbavit lůžkoviny roztočů. Malé hračky, případně polštář můžete jednoduše uzavřít do igelitového sáčku nebo pytle a nechat zmrazit v mazáku. Nicméně zima se blíží a s ní i venkovní teploty pod bodem mrazu. Lůžkoviny či plyšové hračky vystavte mrazu na minimálně čtyřiadvacet nebo ještě lépe na osmačtyřicet hodin. Dva dny v teplotách pod bodem mrazu roztoče zabije, anebo alespoň radikálně sníží jejich výskyt.

Plyšové hračky i lůžkoviny můžete vystavit teplotám pod bodem mrazu. Ideálně až na 48 hodin. Zdroj: Nataly Tatarinova / Shutterstock

