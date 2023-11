Když vám spadne jídlo na zem, ofouknete ho a strčíte směle do pusy nebo poputuje do koše? Utěšujete se pravidlem pěti vteřin? Děláte rozdíly v tom, jaké jídlo to bylo a kam vám spadlo? Nad tím vším se zamysleli i vědci.

Používáte pravidlo 5 vteřin?

Pravidlo pěti vteřin dává všem nešikům možnost, že když se rychle vymrští a spadlé jídlo opět zvednou, nebudou jej muset vyhodit, ale v klidu mohou sníst. Říká se, že pokud jídlo seberete do pěti vteřin, není zdravotně závadné. Myslíte, že to je hloupost nebo na tom opravdu může něco být?

Jak už to tak bývá, na toto téma se zaměřili i vědci. Ne nutně proto, že by museli zažité pravidlo shodit, ale aby bylo jasné, jak to vlastně funguje. Pustili se do toho s vervou a výsledkem je celá řada zajímavých zjištění.

Podívejte se na videopříspěvek z YouTube kanálu RMIT University, kde vám Dr. Philip Button vysvětlí, jak to s pravidlem 5 vteřin doopravdy je.

Pravidlo 5 vteřin v hledáčku vědeckých studií

Vědci tedy potvrdili, co mnozí z nás nechtěli slyšet. Všechno, co dopadne na zem, může být kontaminováno, ale studie se nezabývala jen tím. Výzkumný ústav na univerzitě Rutgers v New Jersey se problémem zabýval mnohem detailněji a v roce 2016 shrnuli odborníci své poznatky v internetové verzi vědeckého časopisu American Society for Microbiology’s journal, Applied and Environmental Microbiology.

Tým testoval vodní meloun, chléb, krajíc s máslem a želé bonbon na nerezové a dřevěné podlaze, keramické dlažbě a koberci. Navíc bylo zajímavé zjistit rozdíly v kontaminaci při rozdílné délce pobytu potravin na podlaze. Změřili proto výsledky po dopadu a následném sebrání spadených potravin po jedné vteřině, ale i pěti, třiceti a tři sta sekundách. Testování proběhlo s bakterií Enterobacter aerogenes, která je podobná salmonele, nicméně nepředstavuje žádné nebezpečí pro organismus.

close info Profimedia zoom_in Vědci zjišťovali přenos bakterie příbuzné salmonele.

Výsledky testů a ověření 5vteřinového pravidla

Jak testování dopadlo? Jídlo je skutečně kontaminované okamžitě po dopadu. Ale platí, že čím déle na podlaze zůstane, tím hůř. Nejhůř dopadly v testování vlhké typy potravin, konkrétně tedy meloun a namazaný chléb. Koberec se ale ukázal jako prostředí, které přenosu bakterií nesvědčí. Což bylo pro mnohé překvapivé.

Zda potraviny spadlé na zem ještě konzumovat nebo ne, je čistě na každém z nás. Pravidlo 5 vteřin však neplatí. Typické ofouknutí kousku jídla navíc není nic jiného než jen psychologická berlička.

