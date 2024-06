Bílé a šedivé vlasy jsou první známkou stárnutí. Není divu, že se jim většina z nás brání. Co je způsobuje a jak tomuto jevu předejít?

Ale nebuďme zlí… Říká se, že někomu šediny sluší. Popravdě, jsou to hlavně muži. Třeba takový George Clooney býval za mládí tuctový brunet, ale jakmile mu vlasy „zestříbrněly“, získal na zajímavosti a sex-appealu.

Totéž se týkalo i Richarda Gera nebo Harrisona Forda. Ale ruku na srdce, kdo má takové štěstí? Podle vědců se první šediny objevují po 30. roce života, kdy v těle klesá produkce hormonu melatoninu. Tento nenápadný hormon hraje ve vašem vzhledu zásadní roli, protože ovlivňuje nejen odstín kůže, ale i barvu vašich vlasů a očí….

Autor videa TopTrendingCZ vám prozradí, proč lidem šediví vlasy. Více na kanále YouTube.com.

Zdroj: Youtube

Doplňte výživu

Ale to není všechno… Podle vědců se na předčasném šedivění vlasů podílí genetika. Pokud vaši rodiče nebo prarodiče měli šedé skráně už ve třiceti, je docela pravděpodobné, že podobný osud čeká i vás.

Rozhodující jsou podle vědců i hormonální změny, které probíhají v těhotenství nebo menopauze. Svou roli sehrává i nedostatek vitaminu B12, D, E a minerálů (železo, měď), které se podílí na pevnosti a barvě vlasů.

Proto tedy máte pocit, že vaše kadeře se zabarvují do šeda a slábnou, dopřejte si v jídelníčku více stravy s vitaminem B12. Najdete ho hlavně v potravinách živočišného původu, jako jsou třeba vnitřnosti, ryby, mléko, vejce, případně můžete vyzkoušet i fermentované potraviny (miso, kysané zelí, kimchi).

Ztlumte stres

Kupodivu na šediny má docela velký vliv i psychika. Odborníci zejména varují před stresem, který narušuje pigmentaci vlasů. Pokud to tedy jen trochu jde, snažte se v těžkých chvílích co nejvíce zklidnit.

Pomůže vám v tom pohyb, spánek, dechové cvičení nebo strava. Výborně fungují oříšky, čokoláda s vyšším podílem kakaa nebo bylinkové čaje (například z třezalky).

close info Profimedia zoom_in Šedé vlasy jsou známkou stárnutí.

Stop kouření

Kouření je neřest, která ničí plíce, cévy, ale i celý organismus. Podle vědeckých výzkumů kuřáci stárnou rychleji. Patříte mezi ně? Dejte pozor, protože společně s vaším organismem stárnou i vlasy, které se samozřejmě prokreslují do bíla či šeda.

Přestat kouřit je těžké, nicméně dá se to zvládnout. Jeden ze způsobů je třeba tento: Jakmile získáte touhu po cigaretě, vezměte si žvýkačku! Žvýkejte ji pomalu a soustředěně. Zklidní vás a zaměstná vaši rozháranou mysl. Mimochodem, věděli jste, že nekuřáci žijí v průměru o 16 let déle? Tak to stojí za pokus, nemyslíte?

Někdy se to vrací...

Podle odborníků můžou být předčasné šediny zvěstí o vážné nemoci, která postihuje důležité orgány jako jsou játra, ledviny nebo štítnou žlázu.

Svou roli hrají také různé autoimunitní nemoci jako je Hutchinsonův-Gilfordův syndrom. Pokud si nejste jisti, zajděte k lékaři, aby váš zdravotní stav pořádně prověřil.

Zdroje: www.aurio.cz, www.goodie.cz