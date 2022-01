Co udělá s vaším tělem přerušovaný půst a proč je dobré s ním začít v lednu

Přerušovaný půst není dieta, přesto jdou kila zaručeně dolů a funguje to! Intermittent fasting je v současné době jedním z nejpopulárnějších světových trendů v oblasti zdraví a fitness. Zahrnuje střídání cyklů půstu a jídla. Vylepšete si hned počátkem roku svůj životní styl. Stojí to za to!

Po Vánocích, a hlavně pak od začátku nového roku si mnoho lidí dává různá předsevzetí. Jedním z nejčastějších, o kterých je slyšet z mnoha úst, je hubnutí. Každý z nás touží po pohledné štíhlé a vitální postavě. I to je jeden z důvodů, proč jsou v lednu a v únoru snad nejvíce plné všechny posilovny, fitness centra, tělocvičny a bazény. Týká se to i vás?

Pokud chcete zhubnout přebytečná kila, nastavte si konkrétní plán a dejte si dosažitelné cíle teď hned v lednu. A myslete i na správné tempo, protože nikdy není příliš dobré snažit se hubnutí nějak uspěchat. Když budete mít nereálné cíle a očekávání, pak to s vaším hubnutím nemusí dopadnout tak, jak jste si plánovali. A to by byla škoda.

Jak ideálně hubnout

Pokud si budete chtít novou váhu udržet, držte se pravidla, že optimální je zhubnout zhruba 0,5 - 1 kg za týden. Konkrétně to znamená 500 - 1000 kcal denně, o které byste měli omezit svůj jídelníček, nebo je spálit aktivním pohybem a samozřejmě i častým smíchem. Co z toho si vybrat? Nejlépe vše a s láskou kombinovat. Skočte do roku 2022 s úsměvem na tváři a zdravě!

Samozřejmě i během přerušovaného půstu dodržujte pečlivě pitný režim. Zdroj: profimedia.cz

Proč právě půst?

Lidé se postí už tisíce dlouhých let. Někdy to z nedostatku jídla ani jinak nešlo. Jindy k takovému rozhodnutí vedly náboženské důvody. A někteří lidé se zase stejně jako třeba zvířata často postí, když jsou nemocní a necítí se ve „své kůži“.

Lidské tělo je velmi dobře vybaveno k tomu, aby zvládlo delší období bez jídla. Když nějaký čas nebudete jíst, budou se vám měnit v těle nejrůznější procesy, aby váš organismus mohl prospívat v období hladovění. Souvisí to s hormony, geny a důležitými procesy nápravy buněk. Když jste nalačno, dosáhnete významného snížení hladiny cukru v krvi a inzulínu. Zároveň dojde i k obrovskému zvýšení hladiny lidského růstového hormonu.

Intermittent fasting neboli přerušovaný půst je spíše způsob stravování než klasická dieta. Zdroj: profimedia.cz

Někdo chce přerušovaným půstem zhubnout, protože je to velmi jednoduchý a účinný způsob, jak omezit kalorie a spalovat tuky. Jiní to dělají pro metabolické přínosy pro zdraví, protože mohou zlepšit různé rizikové faktory. Jsou známy i důkazy, že přerušovaný půst prodlužuje délku života.

Přerušovaný půst není dieta, ale životní styl

Intermittent fasting neboli přerušovaný půst je spíše způsob stravování než klasická dieta. Jeho hlavní myšlenka spočívá v tom, že když necháte tělo dostatečně odpočinout od jídla, sáhne do tukových zásob. Neznamená to ovšem, že budete jíst úplně cokoliv a po pár hodinách bez jídla zázračně shodíte.

Nebudete třeba muset jíst několikrát za den, dokonce nebudete chtít možná ani snídat a s přehledem vám postačí jedno jídlo denně. Máte pocit, že to není možné? Omyl! Opak je pravdou, protože tělo se vrátí zpět ke své přirozenosti a nebude potřebovat neustále doplňovat zásoby. Organismus si umí poradit s hladověním, ale s nadbytkem jídla už je to hoší. A znáte to rčení: „Zdravý hlad ještě nikoho nezabil.“

Metody přerušovaného půstu

Existuje několik různých způsobů provádění přerušovaného půstu, takže budete mít na výběr. Co mají společného? Všechny zahrnují rozdělení dne nebo týdne na období jídla a půstu. Během období půstu jíte buď velmi málo, nebo vůbec nic.

Nejoblíbenější metody:

Metoda 16/8: Nazývá se také protokol Leangains, vynechává snídani a má omezení denní doby jídla na 8 hodin, například 13 - 21 hodin. Poté se postíte 16 hodin.

Eat-Stop-Eat: Jedná se o 24hodinový půst, jednou nebo dvakrát týdně, například tím, že jeden den nejíte od večeře až do večeře následujícího dne.

Dieta 5:2: V této metodě zkonzumujete pouze 500 - 600 kalorií ve dvou po sobě jdoucích dnech v týdnu, ale zbývajících 5 dní jíte normálně.

Snížením příjmu kalorií by všechny uvedené metody měly způsobit hubnutí, pokud to nekompenzujete tím, že budete jíst mnohem více během období jídla. Mnoho lidí považuje metodu 16/8 za nejjednodušší a nejudržitelnější. Dejte vždy však právě na své tělo a naslouchejte mu. Když vyženete nešvary a známé občasné choutky z hlavy, což je někdy nejtěžší, máte vyhráno! Tělo si samo začne říkat o správné dávky jídla a o určité potraviny.

Výhodou přerušovaného hladovění je nejen příjemná ztráta tělesného tuku a zvýšení energie, ale i omlazení organismu. Zdroj: profimedia.cz

Proč se takto začít stravovat

Výhodou přerušovaného hladovění je nejen příjemná ztráta tělesného tuku a zvýšení energie, ale i omlazení organismu, zlepšení paměti, koncentrace, snížení rizika onemocnění srdce a rakoviny, ale také odvrácení degenerativních onemocnění, jako jsou Parkinson a Alzheimer. Tělo si prostě a jednoduše odpočine od stálého trávení a zbaví se toxinů.

Pro koho není tento půst vhodný

Přerušovaný půst určitě nezkoušejte u dětí, v těhotenství nebo během kojení. Nebude vhodný ani pro někoho, kdo si prošel jakoukoliv poruchou příjmu potravy.

Zdroje: www.jamesclear.com, www.idnes.cz. www.lifee.cz