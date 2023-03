Proč je přerušovaný půst skvělý pro ženy po 50? Prozradí to odbornice na výživu

Věříte pověrám, že hubnutí po 50 už není možné? Přestože tělo vykazuje jisté příznaky stárnutí a často i příbytek na váze, figuru a kondici si můžete snadno udržovat. Velmi vám k tomu pomůže přerušovaný půst. Jak?

Je vám něco přes padesát a necítíte se ve své kůži? Jste často oteklá a máte dojem, že se zvětšilo i vaše bříško? A tomu se objevuje i pocení a prudké návaly horka proložené podrážděnou či skleslou náladou? Není divu, v těle probíhají změny spojené s menopauzou neboli klimakteriem.

Výsledkem je často i nějaké to kilo navíc, ale je cesta, jak se dostat zpět na svou váhu, a dokonce si ji bezpečně udržet. Zárukou je přerušovaný půst, který není o nezdravém hladovění, ale spíše o správném vytrávení.

Chcete vědět o přerušovaném půstu víc? Podívejte se na následující zajímavé video:

Můžete být štíhlá i po padesátce!

S nástupem klimakteria se dostavuje i změna metabolismu, který se rapidně zpomaluje. Pokud náhle přibíráte, nemusí to tedy být tím, že konzumujete více jídla, než je nutné a máte nedostatečnou disciplínu.

Velice nápomocný vám může být přerušovaný půst, který vašemu organismu zároveň i značně odlehčí. Jedná se o zdravý stravovací rytmus, který vám dozajista pomůže opět k vaší dokonalé postavě.

Zpravidla se vaše tělo postí v době, kdy spíte, ale není od věci dopřát tuto úlevu tělu i během dne. Pokud jíte často a více než byste měli, často se můžete potýkat s mnoha zdravotními potížemi, včetně cukrovky. Přerušovaný půst je tedy i výborná prevence před těmito riziky.

S nástupem klimakteria se dostavuje i změna metabolismu, který se rapidně zpomaluje. Zdroj: Shutterstock

Přerušovaný půst neboli Intermittent fasting

Nejde jen o dietu a poměrně rychlé hubnutí, ale také o jeden z nejpopulárnějších světových trendů v oblasti zdraví a fitness. Základem je střídání cyklů půstu a jídla, kdy má tělo možnost odpočinku. A právě v tuto dobu se zbavuje nadbytečného tuku. Je to i o patřičných dávkách jídla a vyřadit byste měli z jídelníčku sladká a tučná jídla.

Dejte si jen reálné cíle

Vyhněte se raději krátkodobým nesmyslným dietám, které jsou někdy i hazardem se zdravím a mnohdy i pěkným průvanem v peněžence. Očekávaných výsledků byste se stejně nedočkala. Raději jezte zdravé potraviny, ve správném množství, a hlavně ve správnou dobu! Optimální je hubnout tak 0,5 - 1 kg za týden, tedy 500 až 1000 kcal denně. Omezte tedy příjem nadbytečných potravin a zařaďte do svého života pravidelně aktivní pohyb.

Jak držet přerušovaný půst?

Můžete si dokonce vybrat hned z několika způsobů. Pokaždé se však jedná o rozdělení dne nebo týdne na období jídla a půstu. Všechny však efektivně pomáhají s hubnutím, samozřejmě byste neměla konzumovat nesmyslně velké a nezdravé porce jídla. Vyberte si metodu, která vám bude vyhovovat. Časem se vám tělo odmění tím, že mu budou stačit správné dávky jídla, a to až po řádném vytrávení.

Vyberte si metodu, která vám bude vyhovovat. Zdroj: profimedia.cz

Metoda 16/8 neboli protokol Leangains

Tento způsob přerušovaného půstu je považován za nejjednodušší a nejudržitelnější. Má omezení denní doby, kdy můžete jíst a jedná se o 13 až 21 hodin. Pak byste se měla 16 hodin postit. Při tomto půstu tedy vynecháváte vždy snídani.

Eat-Stop-Eat

Při tomto způsobu stravování se drží půst celých 24 hodin, a to jednou či dvakrát do týdne. Stačí nejíst například od večeře do další večeře následného dne.

Dieta 5:2

Princip spočívá v tom, že ve dvou po sobě jdoucích dnech v týdnu zkonzumujete pouze 500 až 600 kalorií a zbývajících pět dní se stravujete normálně. Samozřejmě si dopřáváte jen zdravá a lehká jídla.

