Přerušovaný půst jednoduše: Jak ho držet a kolik zhubnete

Přerušovaný půst neboli intermittent fasting je stále populárnější nejen mezi sportovci, ale také hlavně mezi lidmi, kteří se snaží rychle zhubnout. Jde prakticky jen o rozvržení doby, během které můžete během dne jíst a kdy máte naopak zákaz cokoliv zkonzumovat. Výsledky jsou podle nejrůznějších studií rozhodně pozoruhodné. Ani přerušovaný půst, ostatně stejně jako spousta dalších diet, však není vhodný pro každého.

Určitě jste o něm už někdy slyšeli. V posledních letech se přerušovaný půst těší velké oblibě a střemhlav se do něj pouští spousta lidí. Častokrát se ale stává, že se ani po dvou týdnech nedočkají vytoužených výsledků, a tak své snažení vzdají. Aby při dodržování přerušovaného půstu skutečně došlo ke ztrátě několika kilogramů, je třeba řídit se několika pravidly.

Co je to přerušovaný půst

Intermitten fasting neboli přerušovaný půst je v podstatě vzorec stravování, který se rozděluje na několik typů. Jde o to, že určitou část dne nejíte vůbec nic, přičemž následuje několikahodinové okénko, ve kterém se můžete najíst. A právě v tom nejčastěji tkví kámen úrazu. Spousta lidí, kteří se totiž do přerušovaného půstu pustí, má pocit, že se právě v onom časovém horizontu, kdy je jídlo povoleno, může nacpat v podstatě čímkoliv, a stejně zhubne. Tak to ale není. Během doby půstu je rovněž nutné konzumovat jen nápoje s nízkou energetickou hodnotou. Ideálně tedy vodu, neslazené čaje a kávu bez mléka.

Během doby, kdy nejíte, si můžete dopřát vodu, čaj i kávu. Avšak bez cukru a mléka. Zdroj: singkam/Shutterstock.com

Jak funguje přerušovaný půst

Když budete jíst po celý den, vaše tělo si bude brát energii z přijatých sacharidů. Pokud jej ale necháte několik hodin vyhladovět, tělo jako palivo využije tukové zásoby. To se následně projeví na ztrátě hmotnosti. Na takřka totožném principu ostatně funguje také například keto dieta. Lidský organismus si během fáze hladovění bere energii také z těžce přístupného tělesného tuku. Můžete tak výrazně shodit i na problematických partiích svého těla. Kromě toho přerušovaný půst urychluje budování svalů, napomáhá snižovat riziko srdečních onemocnění a také přispívá ke zlepšení kognitivních funkcí.

Myslete ovšem na to, že i přes své zdravotní benefity není přerušovaný půst vhodný pro každého. Rozhodně se nehodí pro těhotné či kojící ženy, pro ty, které trápí nejrůznější zdravotní problémy, a pochopitelně ani pro děti. Pokud si nejste jisti svým zdravotním stavem, vždy dodržování přerušovaného půstu konzultujte s lékařem. A za zmínku stojí také fakt, že byste neměli přerušovaný půst držet dlouhodobě.

Intermittent fasting neboli přerušovaný půst je spíše způsob stravování než klasická dieta. Zdroj: profimedia.cz

Přerušovaný půst a jeho vzorce

16/8

Stravovací vzorec 16/8 udává, že je povoleno jíst 8 hodin denně, přičemž dalších 16 hodin se hladoví. Právě tento vzorec je mezi lidmi nejpopulárnější. Možná se vám šestnáctihodinové okénko zdá příliš dlouhé, myslete ale na to, že zahrnuje i spánek. Čas, kdy začnete jíst, si můžete upravit sami. Pokud jste tedy ranní ptáče, můžete začít jíst například v 8 hodin ráno, přičemž byste měli přestat jíst ve 4 hodiny odpoledne. Jestli ale naopak vstáváte později, začněte jíst třeba ve 12 hodin a skončete v 8 hodin večer. Vzorec si zkrátka můžete upravit podle vlastních potřeb.

5:2

Vzorec 5:2 už je poněkud drastičtější. Znamená totiž, že je pět dní v týdnu dovoleno jíst, avšak zbývající dva dny je nutné snížit příjem kalorií na čtvrtinu svých denních potřeb.

Půst obden

Tušíte správně. Rozhodnete-li se držet přerušovaný půst obden, jeden den se najíte a ten další jste o hladu. Tato metoda je pravděpodobně ze všech dalších nejextrémnější a je třeba být při ní velmi ostražití. Jednodenní časová okna, ve kterých nesmíte jíst, mohou nakonec vést k přejídání a jejich výsledek tak může být zcela opačný, než jaký byste očekávali.

Dieta bojovníka

Dieta bojovníka je formou přerušovaného půstu a vychází ze stravovacích návyků starověkých bojovníků. Jde o to, že 20 hodin během dne hladovíte a další 4 hodiny můžete normálně jíst. Navíc ale během oněch 20 hodin není třeba hladovku striktně dodržovat. Můžete si totiž dopřát malé množství mléčných výrobků, vařených vajec a syrové zeleniny.

V hodinách, kdy můžete jíst, se stravujte zdravě a vyváženě. Zdroj: profimedia.cz

Kolik kilogramů lze zhubnout?

Když budete přerušovaný půst dodržovat správně, zanedlouho se setkáte s vytouženými výsledky. Je ale třeba si říct, že během doby, kdy je dovoleno jíst, rozhodně není radno pozřít všechno, co vám přijde pod ruku. Váš jídelníček by měl být vyvážený a energetická hodnota všeho, co přes den sníte, by neměla přesáhnout váš denní doporučený příjem energie. V ideálním případě se pak v průběhu 3-24 týdnů může vaše tělesná hmotnost snížit o 3-8 %.