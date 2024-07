close info Nok Lek Travel Lifestyle / Shutterstock

Laura Maximová 10. 7. 2024 clock 3 minuty video

Přerušovaný půst se stal populární metodou hubnutí nejen mezi mladšími lidmi, ale i mezi ženami nad 50 let. Tato metoda přináší mnoho benefitů, ale také rizika, která by neměla být opomíjena. Jak správně praktikovat přerušovaný půst v tomto věku a na co si dát pozor?

Přerušovaný půst spočívá v tom, že střídáte období jídla a hladovění. Existuje několik modelů, mezi nejpopulárnější patří 16:8, kde 16 hodin nejíte a 8 hodin máte povolené jídlo, nebo metoda 5:2, kdy pět dní v týdnu jíte normálně a dva dny se omezíte na maximálně 500 kilokalorií denně. Pro ženy nad 50 let může být tato metoda účinným nástrojem pro hubnutí, avšak vyžaduje dodržování určitých pravidel a obezřetnost. Na video od Doctora Mika Hansena o nejtemnějších tajemstvích přerušovaného půstu se podívejte na YouTube: Zdroj: Youtube Klíčové faktory přerušovaného půstu Jedním z klíčových faktorů pro úspěšné praktikování přerušovaného půstu je výběr správného časového modelu. Pro ženy nad 50 let je často doporučována varianta 16:8, která umožňuje snadnější integraci půstu do běžného denního režimu. Během osmihodinového okna pro jídlo by se měly zaměřit na vyváženou stravu bohatou na bílkoviny, zeleninu a ovoce s nízkým obsahem cukru, což pomáhá udržet stabilní hladinu cukru v krvi a zabraňuje pocitu hladu. Sportování při přerušovaném půstu je nejen povolené, ale i doporučované. Nicméně, ženy nad 50 let by měly volit spíše méně náročné fyzické aktivity jako je jóga, plavání nebo lehká jízda na kole, aby se vyhnuly nadměrnému stresu na tělo během půstových dnů. Při metodě 5:2 je důležité plánovat půstové dny na dobu, kdy je méně fyzické aktivity, ideálně na víkend. V těchto dnech by měla být konzumována především nízkokalorická jídla s vysokým obsahem vlákniny a bílkovin, což pomáhá udržet pocit sytosti. close info Double Brain / Shutterstock zoom_in Při přerušovaném půstu bojujete proti chronickým zánětům, zlepšujete trávení i hladinu cholesterolu, práci s inzulínem, podpoříte zdraví srdce... Zkrátka podporujete omlazení a dlouhověkost. Zdravotní benefity i rizika přerušovaného půstu I když přerušovaný půst nabízí mnoho zdravotních benefitů, může také přinášet určitá rizika, zejména pokud není prováděn správně. Ženy nad 50 let by měly být obezřetné vůči potenciálním problémům jako jsou poruchy příjmu potravy, poruchy spánku, bolesti hlavy, únava a změny nálad. Dlouhodobé hladovění může vést k deficitu důležitých živin, což může mít negativní dopad na celkové zdraví. Kromě toho, přerušovaný půst může být pro některé ženy psychicky náročný, což vede k pocitům frustrace a demotivace. Je důležité naslouchat svému tělu a v případě jakýchkoli negativních symptomů přerušit půst a poradit se s odborníkem. Přerušovaný půst je účinným nástrojem pro hubnutí a zlepšení zdraví u žen nad 50 let, pokud je prováděn správně a s ohledem na individuální potřeby těla. Dodržování správného stravovacího režimu, výběr vhodného časového modelu a pravidelná, ale mírná fyzická aktivita jsou klíčové faktory pro úspěch. Nicméně, stejně jako u každé diety nebo životního stylu, je důležité být si vědom potenciálních rizik a v případě potřeby se poradit s odborníkem. Související články close Zdraví Jsou červené pihy nebezpečné? video close Zdraví Účinné metody, které nás chrání před kousnutím klíštěte video Zdroj: www.youtube.com, www.fajntip.cz

tag Bílkovina Cukr Hubnutí Ovoce Půst Vláknina Zelenina

share Sdílet facebook_share Facebook twitter_share X.com email_fill Email link Kopírovat close Zavřít